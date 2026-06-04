PlayStation: Η Laufey παίρνει τη σκυτάλη από τον Kratos στο νέο God of War

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Η αποκάλυψη του νέου God of War ήταν από τις στιγμές που ξεχώρισαν στο πρόσφατο State of Play της PlayStation. Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώθηκε στον Kratos, αλλά στη γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή του και παρέμενε μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σειράς.

Η Santa Monica Studio παρουσίασε το πρώτο εκτενές υλικό από το God of War: Laufey, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του δημοφιλούς franchise. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, το παιχνίδι έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ των φίλων της σειράς.

Από το 2005, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο God of War, οι παίκτες ακολουθούν την πορεία του Kratos μέσα από πολέμους, προδοσίες και προσωπικές τραγωδίες. Η νέα ιστορία, ωστόσο, επιλέγει να φωτίσει μια διαφορετική πλευρά του σύμπαντος του παιχνιδιού, δίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη Laufey.

Η επιστροφή μιας ηρωίδας που θεωρούνταν νεκρή

Οι παίκτες γνωρίζουν ήδη τη Laufey, γνωστή και ως Faye, από τα προηγούμενα παιχνίδια της σκανδιναβικής περιόδου του God of War. Ο θάνατός της αποτέλεσε την αφετηρία των γεγονότων που οδήγησαν στις περιπέτειες του Kratos και του Atreus.

Στο νέο παιχνίδι, όμως, η ιστορία παίρνει διαφορετική τροπή. Η Laufey ξυπνά σε ένα άγνωστο και παράξενο βασίλειο μετά την ίδια της την κηδεία, γεγονός που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιπέτειας. Σύμφωνα με την PlayStation, η αφύπνισή της ανοίγει τον δρόμο για μια εντελώς νέα αφήγηση μέσα στο σύμπαν του God of War.

Η επιλογή της ως κεντρικής ηρωίδας επιτρέπει στους δημιουργούς να εξερευνήσουν έναν χαρακτήρα που μέχρι σήμερα επηρέαζε τα γεγονότα κυρίως μέσω των αναμνήσεων και των ιστοριών των άλλων.

Οι αντιδράσεις για τη νέα πρωταγωνίστρια

Η απόφαση να πρωταγωνιστήσει μια γυναίκα στο επόμενο βασικό παιχνίδι της σειράς δεν πέρασε απαρατήρητη. Παρότι υπήρξαν αντιδράσεις από ορισμένους παίκτες, πολλοί θεωρούν ότι η επιλογή ταιριάζει απόλυτα στη μέχρι τώρα εξέλιξη της ιστορίας.

Η δημοσιογράφος και gamer Ίμοτζεν Μέλορ δήλωσε στο BBC ότι ανυπομονεί να δει τη Laufey να αποκτά τη δική της αφήγηση, τονίζοντας ότι οι παίκτες γνωρίζουν πόσο σημαντική υπήρξε για τον Kratos χωρίς να έχουν κατανοήσει πραγματικά ποια ήταν.

Όπως σημειώνει, μέρος της συζήτησης γύρω από το παιχνίδι επικεντρώνεται στο γεγονός ότι κάποιοι παίκτες εξακολουθούν να προτιμούν άνδρες πρωταγωνιστές. Η ίδια, ωστόσο, εκτιμά ότι η πλειονότητα των φίλων της σειράς ενδιαφέρεται κυρίως να εξερευνήσει μια ιστορία που συνδέεται άμεσα με όσα έχουν ήδη παρακολουθήσει στα προηγούμενα παιχνίδια.

Από το πρώτο 23λεπτο τρέιλερ, η Laufey παρουσιάζεται ως μια ιδιαίτερα ικανή και αυτάρκης πολεμίστρια, χωρίς να χρειάζεται διαρκώς βοήθεια ή προστασία, κάτι που αρκετοί παίκτες υποδέχθηκαν θετικά.

Ένας απρόσμενος σύμμαχος

Ανάμεσα στα στοιχεία που συζητήθηκαν περισσότερο μετά την παρουσίαση βρίσκεται και ένας παράξενος ομιλών κύβος από ζελατινώδη ύλη, ο οποίος θα συνοδεύει τη Laufey κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς της.

Τη φωνή του χαρακτήρα θα δανείσει ο ηθοποιός Τζακ Κουέιντ, γνωστός από τις ταινίες Hunger Games. Η παρουσία του φαίνεται να προσθέτει περισσότερο χιούμορ σε μια σειρά που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από σοβαρό τόνο και δραματικές εξελίξεις.

Οι υπόλοιπες ανακοινώσεις του State of Play

Το God of War δεν ήταν το μοναδικό παιχνίδι που έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Sony παρουσίασε επίσης νέο υλικό από το πολυαναμενόμενο Marvel’s Wolverine, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η επιστροφή του Until Dawn με δεύτερο παιχνίδι, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τίτλου το 2015. Το αρχικό παιχνίδι, στο οποίο συμμετείχε ο ηθοποιός Ράμι Μάλεκ, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και αργότερα μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο.

Η συνέχεια θα μεταφέρει τους παίκτες σε ένα εγκαταλελειμμένο τροπικό νησί, όπου οι επιλογές τους θα εξακολουθούν να καθορίζουν ποιοι χαρακτήρες θα καταφέρουν να επιβιώσουν μέχρι την αυγή.

Το κοινό πήρε επίσης μια νέα γεύση από το Tomb Raider: Legacy of Atlantis, το οποίο απέκτησε νέο τρέιλερ και έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την επόμενη περιπέτεια της Lara Croft.

Με τις ανακοινώσεις αυτές, η Sony έδωσε μια πρώτη εικόνα για τη στρατηγική της επόμενης περιόδου, με έμφαση σε μεγάλες αφηγηματικές παραγωγές και την επιστροφή ορισμένων από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του gaming.

*Με πληροφορίες από: BBC