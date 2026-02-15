Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»

Η κινηματογραφική σειρά Τζον Γουίκ, η οποία έχει αποφέρει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, μεταφέρεται επίσημα στον κόσμο των video games.

Με προσωρινό τίτλο το Untitled John Wick Game, το παιχνίδι έχει ανατεθεί στη Saber Interactive, τη δημιουργό του επιτυχημένου Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Όπως σημειώνει το BBC το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακοίνωσης είναι η συμμετοχή του ίδιου του Κιάνου Ριβς, ο οποίος θα δανείσει τη μορφή αλλά και τη φωνή του στον χαρακτήρα.

Το πρώτο τρέιλερ παρουσιάστηκε στην εκδήλωση State of Play της PlayStation, αποκαλύπτοντας ότι η ιστορία θα λειτουργεί ως prequel των ταινιών, υπό την καθοδήγηση του κασκαντέρ και σκηνοθέτη του franchise, Τσαντ Σταχέλσκι.

Η Saber Interactive συνεργάζεται στενά με τη Lionsgate για να διασφαλίσει ότι το παιχνίδι θα αποτυπώσει την απαράμιλλη δράση και τις χορογραφίες μάχης που καθόρισαν την ταυτότητα των ταινιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saber, Μάθιου Καρτς, δήλωσε πως η ομάδα αισθάνεται τιμή που εργάζεται μαζί με τον Ριβς και τον Σταχέλσκι για να ζωντανέψει τον κόσμο του Γουίκ.

Το παιχνίδι θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό, διαθέτοντας μια πρωτότυπη πλοκή που θα περιλαμβάνει τόσο παλιούς γνώριμους όσο και νέους χαρακτήρες.

Παρά τον ενθουσιασμό, ορισμένοι θαυμαστές εξέφρασαν ανησυχία για το μέλλον του πολυαναμενόμενου ριμέικ του Star Wars: Knights of the Old Republic, έναν τίτλο που έχει επίσης αναλάβει να αναπτύξει η Saber.

Επιστροφή στα γνώριμα

Η εκδήλωση της Sony ήταν και μια αποθέωση της δύναμης της νοσταλγίας με την αποκάλυψη σημαντικών ριμέικ.

Η Santa Monica Studios ανακοίνωσε την επιστροφή της αρχικής τριλογίας του God of War, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησε άμεσα το Sons of Sparta.

Στον τομέα του τρόμου, οι λάτρεις του Silent Hill πήραν μια πρώτη γεύση από το Townfall, το οποίο εξελίσσεται στη Σεντ Αμέλια, ένα φανταστικό νησί εμπνευσμένο από τη Σκωτία.

Τέλος, ανακοινώθηκε μια επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια του Rayman, η οποία περιλαμβάνει πέντε εκδοχές του κλασικού τίτλου του 1995 και ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία του.

Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές η ανακοίνωση του prequel παιχνιδιού του Τζον Γουίκ σηματοδοτεί τη νέα χρυσή εποχή των μεταφορών από τη μεγάλη οθόνη στο gaming.

Από το κουτάβι στο φαινόμενο

Πριν μετατραπεί σε ένα franchise δισεκατομμυρίων, ο Τζον Γουίκ ήταν ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα που παραλίγο να ακυρωθεί εβδομάδες πριν τα γυρίσματα, για να καταλήξει να αλλάξει για πάντα τον χάρτη των ταινιών δράσης.

Η ιστορία ενός συνταξιούχου πληρωμένου δολοφόνου που εκδικείται για το τελευταίο δώρο της γυναίκας του χάρισε στον Κιάνου Ριβς τη μεγάλη του επιστροφή και καθιέρωσε μια νέα οπτική γλώσσα στον σύγχρονο κινηματογράφο.

Η αμερικανική ταινία θρίλερ δράσης που γνωρίσαμε το 2014, δεν ήταν πάντα το σίγουρο blockbuster που είναι σήμερα.

Με την υπογραφή του Σταχέλσκι στη σκηνοθεσία και το σενάριο του Ντέρεκ Κόλσταντ, η ιστορία ακολουθεί τον Τζον Γουίκ, έναν θρυλικό δολοφόνο που αναγκάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση για να εκδικηθεί το θάνατο του κουταβιού του, του τελευταίου δώρου από την πρόσφατα χαμένη σύζυγό του.

Η αμερικανική ταινία θρίλερ δράσης που γνωρίσαμε το 2014, δεν ήταν πάντα το σίγουρο blockbuster που είναι σήμερα

Το σενάριο του Κόλσταντ, βαθιά επηρεασμένο από το νεο-νουάρ και τις κλασικές ταινίες εκδίκησης, αγοράστηκε από τον παραγωγό Μπασίλ Ιβάνικ ως η πρώτη του ανεξάρτητη προσπάθεια.

Ο Ριβς, γοητευμένος από το κείμενο, πρότεινε τους έμπειρους χορογράφους δράσης Σταχέλσκι και Ντέιβιντ Λιτς για τις σκηνές μάχης, όμως εκείνοι κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα της συν-σκηνοθεσίας ολόκληρου του έργου.

Παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και την αποχώρηση επενδυτών που σχεδόν τίναξαν το έργο στον αέρα, τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2013 με έναν λιτό προϋπολογισμό 20 έως 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η καινοτομία των σκηνοθετών ήταν η χρήση μακροσκελών λήψεων και εξαιρετικά χορογραφημένων κινήσεων, αποφεύγοντας τα κουραστικά κοντινά πλάνα και το γρήγορο μοντάζ που κυριαρχούσε τότε στο Χόλιγουντ.

Το ορόσημο του 1 δισ.

Η οικονομική πορεία του franchise John Wick χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή και σταθερά ανοδική τροχιά, κάτι που σπάνια συναντάται σε σειρές ταινιών που δεν βασίζονται σε υπερήρωες.

Με την ολοκλήρωση της προβολής του τέταρτου κεφαλαίου στις αίθουσες, το franchise ξεπέρασε επίσημα το ιστορικό ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα από τα τέσσερα φιλμ αγγίζουν τα 1,023 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της σειράς ανάμεσα στους οικονομικούς κολοσσούς της Lionsgate.

Γεωμετρική πρόοδος

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση στους αναλυτές της αγοράς είναι ο τρόπος με τον οποίο κάθε συνέχεια κατάφερνε να αυξάνει κατακόρυφα τα κέρδη της. Η πρώτη ταινία το 2014 ξεκίνησε με το συγκρατημένο αλλά ελπιδοφόρο ποσό των 86 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Κεφάλαιο 2 το 2017 σχεδόν διπλασίασε την επιτυχία φτάνοντας τα 171,5 εκατομμύρια, ενώ το Κεφάλαιο 3 – Parabellum έκανε ένα τεράστιο άλμα στα 327,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η κορύφωση ήρθε με το Κεφάλαιο 4, το οποίο μόνο του απέφερε πάνω από 440 εκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει όχι μόνο ζωντανό, αλλά διαρκώς αυξανόμενο.

Tα συνολικά έσοδα από τα τέσσερα φιλμ αγγίζουν τα 1,023 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της σειράς ανάμεσα στους οικονομικούς κολοσσούς της Lionsgate

Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο συνολικός προϋπολογισμός παραγωγής και για τις τέσσερις ταινίες εκτιμάται γύρω στα 210 με 245 εκατομμύρια δολάρια, η απόδοση της επένδυσης είναι αστρονομική.

Το franchise δεν κερδίζει μόνο από τα εισιτήρια, καθώς οι παράπλευρες πηγές εσόδων, όπως οι πωλήσεις βιντεοπαιχνιδιών, τα δικαιώματα προβολής σε πλατφόρμες streaming και τα spin-off έργα, αναμένεται να προσθέσουν εκατοντάδες ακόμα εκατομμύρια στα ταμεία της παραγωγής τα επόμενα χρόνια.

Η επιτυχία εξασφάλισε στο σύμπαν του Τζον Γουίκ τη συνέχεια με το franchise να συνεχίζει να μεγαλώνει με spin-off (Ballerina του 2025), τηλεοπτικά project (η μίνι σειρά The Continental του 2023), αλλά και την επέκταση σε κόμικς και βιντεοπαιχνίδια επιβεβαιώνοντας πως είναι ένα αναπάντεχα κερδοφόρο προϊόν.