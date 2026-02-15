magazin
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»
The Good Life 15 Φεβρουαρίου 2026, 11:00

Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»

Η δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του Τζον Γουίκ, επεκτείνεται στον ψηφιακό κόσμο, με τον Κιάνου Ριβς να εισέρχεται στη μάχη της κονσόλας σε ένα τίτλο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα παιχνίδια δράσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Spotlight

Η κινηματογραφική σειρά Τζον Γουίκ, η οποία έχει αποφέρει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, μεταφέρεται επίσημα στον κόσμο των video games.

Με προσωρινό τίτλο το Untitled John Wick Game, το παιχνίδι έχει ανατεθεί στη Saber Interactive, τη δημιουργό του επιτυχημένου Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Όπως σημειώνει το BBC το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακοίνωσης είναι η συμμετοχή του ίδιου του Κιάνου Ριβς, ο οποίος θα δανείσει τη μορφή αλλά και τη φωνή του στον χαρακτήρα.

Το πρώτο τρέιλερ παρουσιάστηκε στην εκδήλωση State of Play της PlayStation, αποκαλύπτοντας ότι η ιστορία θα λειτουργεί ως prequel των ταινιών, υπό την καθοδήγηση του κασκαντέρ και σκηνοθέτη του franchise, Τσαντ Σταχέλσκι.

Η Saber Interactive συνεργάζεται στενά με τη Lionsgate για να διασφαλίσει ότι το παιχνίδι θα αποτυπώσει την απαράμιλλη δράση και τις χορογραφίες μάχης που καθόρισαν την ταυτότητα των ταινιών.

Lionsgate & Saber Interactive

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saber, Μάθιου Καρτς, δήλωσε πως η ομάδα αισθάνεται τιμή που εργάζεται μαζί με τον Ριβς και τον Σταχέλσκι για να ζωντανέψει τον κόσμο του Γουίκ.

Το παιχνίδι θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό, διαθέτοντας μια πρωτότυπη πλοκή που θα περιλαμβάνει τόσο παλιούς γνώριμους όσο και νέους χαρακτήρες.

Παρά τον ενθουσιασμό, ορισμένοι θαυμαστές εξέφρασαν ανησυχία για το μέλλον του πολυαναμενόμενου ριμέικ του Star Wars: Knights of the Old Republic, έναν τίτλο που έχει επίσης αναλάβει να αναπτύξει η Saber.

YouTube thumbnail

Επιστροφή στα γνώριμα

Η εκδήλωση της Sony ήταν και μια αποθέωση της δύναμης της νοσταλγίας με την αποκάλυψη σημαντικών ριμέικ.

Η Santa Monica Studios ανακοίνωσε την επιστροφή της αρχικής τριλογίας του God of War, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησε άμεσα το Sons of Sparta.

Στον τομέα του τρόμου, οι λάτρεις του Silent Hill πήραν μια πρώτη γεύση από το Townfall, το οποίο εξελίσσεται στη Σεντ Αμέλια, ένα φανταστικό νησί εμπνευσμένο από τη Σκωτία.

Τέλος, ανακοινώθηκε μια επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια του Rayman, η οποία περιλαμβάνει πέντε εκδοχές του κλασικού τίτλου του 1995 και ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία του.

Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές η ανακοίνωση του prequel παιχνιδιού του Τζον Γουίκ σηματοδοτεί τη νέα χρυσή εποχή των μεταφορών από τη μεγάλη οθόνη στο gaming.

YouTube thumbnail

Από το κουτάβι στο φαινόμενο

Πριν μετατραπεί σε ένα franchise δισεκατομμυρίων, ο Τζον Γουίκ ήταν ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα που παραλίγο να ακυρωθεί εβδομάδες πριν τα γυρίσματα, για να καταλήξει να αλλάξει για πάντα τον χάρτη των ταινιών δράσης.

Η ιστορία ενός συνταξιούχου πληρωμένου δολοφόνου που εκδικείται για το τελευταίο δώρο της γυναίκας του χάρισε στον Κιάνου Ριβς τη μεγάλη του επιστροφή και καθιέρωσε μια νέα οπτική γλώσσα στον σύγχρονο κινηματογράφο.

Η αμερικανική ταινία θρίλερ δράσης που γνωρίσαμε το 2014, δεν ήταν πάντα το σίγουρο blockbuster που είναι σήμερα.

Με την υπογραφή του Σταχέλσκι στη σκηνοθεσία και το σενάριο του Ντέρεκ Κόλσταντ, η ιστορία ακολουθεί τον Τζον Γουίκ, έναν θρυλικό δολοφόνο που αναγκάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση για να εκδικηθεί το θάνατο του κουταβιού του, του τελευταίου δώρου από την πρόσφατα χαμένη σύζυγό του.

Η αμερικανική ταινία θρίλερ δράσης που γνωρίσαμε το 2014, δεν ήταν πάντα το σίγουρο blockbuster που είναι σήμερα

YouTube thumbnail

Το σενάριο του Κόλσταντ, βαθιά επηρεασμένο από το νεο-νουάρ και τις κλασικές ταινίες εκδίκησης, αγοράστηκε από τον παραγωγό Μπασίλ Ιβάνικ ως η πρώτη του ανεξάρτητη προσπάθεια.

Ο Ριβς, γοητευμένος από το κείμενο, πρότεινε τους έμπειρους χορογράφους δράσης Σταχέλσκι και Ντέιβιντ Λιτς για τις σκηνές μάχης, όμως εκείνοι κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα της συν-σκηνοθεσίας ολόκληρου του έργου.

Παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και την αποχώρηση επενδυτών που σχεδόν τίναξαν το έργο στον αέρα, τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2013 με έναν λιτό προϋπολογισμό 20 έως 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η καινοτομία των σκηνοθετών ήταν η χρήση μακροσκελών λήψεων και εξαιρετικά χορογραφημένων κινήσεων, αποφεύγοντας τα κουραστικά κοντινά πλάνα και το γρήγορο μοντάζ που κυριαρχούσε τότε στο Χόλιγουντ.

Το ορόσημο του 1 δισ.

YouTube thumbnail

Η οικονομική πορεία του franchise John Wick χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή και σταθερά ανοδική τροχιά, κάτι που σπάνια συναντάται σε σειρές ταινιών που δεν βασίζονται σε υπερήρωες.

Με την ολοκλήρωση της προβολής του τέταρτου κεφαλαίου στις αίθουσες, το franchise ξεπέρασε επίσημα το ιστορικό ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα από τα τέσσερα φιλμ αγγίζουν τα 1,023 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της σειράς ανάμεσα στους οικονομικούς κολοσσούς της Lionsgate.

Γεωμετρική πρόοδος

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση στους αναλυτές της αγοράς είναι ο τρόπος με τον οποίο κάθε συνέχεια κατάφερνε να αυξάνει κατακόρυφα τα κέρδη της. Η πρώτη ταινία το 2014 ξεκίνησε με το συγκρατημένο αλλά ελπιδοφόρο ποσό των 86 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Κεφάλαιο 2 το 2017 σχεδόν διπλασίασε την επιτυχία φτάνοντας τα 171,5 εκατομμύρια, ενώ το Κεφάλαιο 3 – Parabellum έκανε ένα τεράστιο άλμα στα 327,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η κορύφωση ήρθε με το Κεφάλαιο 4, το οποίο μόνο του απέφερε πάνω από 440 εκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει όχι μόνο ζωντανό, αλλά διαρκώς αυξανόμενο.

Tα συνολικά έσοδα από τα τέσσερα φιλμ αγγίζουν τα 1,023 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της σειράς ανάμεσα στους οικονομικούς κολοσσούς της Lionsgate

Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο συνολικός προϋπολογισμός παραγωγής και για τις τέσσερις ταινίες εκτιμάται γύρω στα 210 με 245 εκατομμύρια δολάρια, η απόδοση της επένδυσης είναι αστρονομική.

Το franchise δεν κερδίζει μόνο από τα εισιτήρια, καθώς οι παράπλευρες πηγές εσόδων, όπως οι πωλήσεις βιντεοπαιχνιδιών, τα δικαιώματα προβολής σε πλατφόρμες streaming και τα spin-off έργα, αναμένεται να προσθέσουν εκατοντάδες ακόμα εκατομμύρια στα ταμεία της παραγωγής τα επόμενα χρόνια.

Η επιτυχία εξασφάλισε στο σύμπαν του Τζον Γουίκ τη συνέχεια με το franchise να συνεχίζει να μεγαλώνει με spin-off (Ballerina του 2025), τηλεοπτικά project (η μίνι σειρά The Continental του 2023), αλλά και την επέκταση σε κόμικς και βιντεοπαιχνίδια επιβεβαιώνοντας πως είναι ένα αναπάντεχα κερδοφόρο προϊόν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

inWellness
inTown
Stream magazin
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νανά Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νανά Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Ως εδώ 15.02.26

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Πόνος 14.02.26

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Η εμπορική οδός 14.02.26

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0
«Τελειώσαμε» 13.02.26

«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκηνοθετήσει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ με τρομακτικό ρεαλισμό, η κινηματογραφική βιομηχανία συνειδητοποιεί πως το μέλλον της ίσως κρίνεται πλέον σε κινεζικούς διακομιστές καθώς το Seedance επελαύνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;
Culture Live 13.02.26

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;

Το 2026 φέρνει όχι μία αλλά τρεις Παρασκευές και 13, αναζωπυρώνοντας θρύλους για κακοτυχία. Από τον Μυστικό Δείπνο έως τους Ναΐτες Ιππότες, η ημερομηνία κουβαλά βαριά ιστορία και δεισιδαιμονίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel
Με σπασμένα φρένα 13.02.26

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel

Ούτε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των μηχανοκίνητων αγώνων ταχύτητας δεν θα περίμενε ότι η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, θα ήταν μια από τις εκπλήξεις του 2025.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Σκοπός να βγάλουμε τον τόπο από την αξιακή, θεσμική και ηθική παρακμή
Δείτε live 15.02.26 Upd: 12:56

Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Σκοπός να βγάλουμε τον τόπο από την αξιακή, θεσμική και ηθική παρακμή

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής ξεκίνησε με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
Τα νεότερα για τον Μουστάφα Φαλ: Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής και η τελευταία κενή θέση στη Euroleague (vid)
Euroleague 15.02.26

Τα νεότερα για τον Μουστάφα Φαλ: Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής και η τελευταία κενή θέση στη Euroleague (vid)

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς… Final 8 Κυπέλλου, όμως την ίδια στιγμή φαίνεται πως έχει ευχάριστα νέα με τον Μουστάφα Φαλ και την επιστροφή του…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αττική: «Εξαφανίστηκαν» Ακρόπολη και Λυκαβηττός – Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο
Καιρός 15.02.26

Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αττική: «Εξαφανίστηκαν» Ακρόπολη και Λυκαβηττός – Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο

Η ορατότητα στο λεκανοπέδιο είναι δυσμενής ενώ η ατμόσφαιρα αρκετά αποπνικτική - Το φαινόμενο θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια σήμερα - Πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε από την σκόνη

Σύνταξη
Ferries Canceled in Greece Amid Severe Winds
English edition 15.02.26

Ferries Canceled in Greece Amid Severe Winds

Strong winds reaching up to 9 Beaufort have grounded vessels in Piraeus, Rafina and Lavrio, with additional disruptions on local island routes. Authorities will reassess conditions after 5 p.m.

Σύνταξη
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νανά Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νανά Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Εργασιακό burnout – Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις
Έρευνες 15.02.26

Εργασιακό burnout - Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις ανθρώπους

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη «σιωπηρή φθορά» του burnout που οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα - Πότε και πού εκδηλώνονται το πρώτα σημάδια - Τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία από έρευνες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βρετανία: Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες – Φάρμακο για το Πάρκινσον τον κατέστρεψε
Βρετανία 15.02.26

Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες - Πώς φάρμακο για το Πάρκινσον τον οδήγησε στην καταστροφή

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι η παρορμητική συμπεριφορά του Άντριου οφειλόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» – Μηνύματα του Στιβ Μπάνον για αποκαθήλωση του Πάπα
Αποκαλύψεις «φωτιά» 15.02.26

«Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» - Στιβ Μπάνον και Τζέφρι Έπσταϊν ήθελαν να «καταστρέψουν» τον Πάπα

Στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν συνομιλίες του πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, προκειμένου να υπονομεύσουν τον τότε ποντίφικα

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη – Νέο έκτακτο δελτίο
ΕΜΥ 15.02.26

Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και πάλι η βόρεια και η δυτική Ελλάδα - Ποιες άλλες περιοχές επηρεάζονται - Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Σύνταξη
Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει
Παραμένει ισχυρός 15.02.26

Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει

Μια ανεπαίσθητη αλλά σημαντική μετατόπιση παρατηρείται στην αμερικανική πολιτική. Θεσμοί, πολίτες, αλλά και ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός Ρεπουμπλικάνων, αντιστέκονται στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Κωστούλας έγινε… Κατσούλας και τα social media «δικάζουν» τον Ντάρεν Φλέτσερ (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Κωστούλας έγινε… Κατσούλας και τα social media «δικάζουν» τον Ντάρεν Φλέτσερ (pics)

Το όνομα του Μπάμπη Κωστούλα δεν ακούστηκε ούτε μία φορά σωστά στην περιγραφή του Λίβερπουλ - Μπράιτον με αποτέλεσμα ο Ντάρεν Φλέτσερ να... δικάζεται από τους Άγγλους στο «Χ».

Σύνταξη
Ιράν: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους» – Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων
Κόσμος 15.02.26

«Η μπάλα στο γήπεδο τους» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων

Ο Τραμπ απείλησε με επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Σύνταξη
Τουρκία: Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια – Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια
Τουρκία 15.02.26

Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια - Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια

Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει τις επόμενες ώρες στην Αττάλεια εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης - Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής

Σύνταξη
Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!
Πανεπιστημιακός δάσκαλος 15.02.26

Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!

Ο Γιάνης Μαΐστρος πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ αντιμετωπίζει ενδεχόμενη δίωξη για διατύπωση γνώμης και κριτικής

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Ως εδώ 15.02.26

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα

Στην έδρα της Μαρκό δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός Β' για την 1η αγωνιστική των play-off της Super League 2 στον Β' όμιλο, με το Καλαμάτα - Πανιώνιος να είναι το σούπερ ντέρμπι της ημέρας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους
Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας 15.02.26

Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό της Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα - Ο 65χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και αφού πυροβόλησε τον σκύλο, εξαφανίστηκε με το όπλο γεμάτο

Σύνταξη
Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT
Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου 15.02.26

Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα - Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT

Υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο