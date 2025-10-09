Ο Κιάνου Ριβς αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε πριν πετύχει ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ

Ο Κιάνου Ριβς μπορεί σήμερα να συγκαταλέγεται στους A-list ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αλλά η ζωή του δεν ήταν παντοτε τόσο λαμπερή.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το περιοδικό People, οι ηθοποιοί της νέας ταινίας «Good Fortune» έδωσαν συνεντεύξεις ο ένας στον άλλο και, ο Ριβς αποκάλυψε στον συμπρωταγωνιστή του Αζίζ Ανσάρι, μια ασυνήθιστη δουλειά που έκανε στο παρελθόν, πριν πετύχει στην υποκριτική.

«Πριν αρχίσω να βγάζω λεφτά, ασχολιόμουν με την διαμόρφωση κήπων. Λοιπόν, ήμουν μικρό παιδί και έσπρωχνα μια μηχανή του γκαζόν, περνούσα ανάμεσα από δέντρα και μετά μου έδιναν ένα αλυσοπρίονο… Αλλά ήταν διασκεδαστικό, μου άρεσε», ανέφερε ο σταρ των ταινιών δράσης «John Wick».

Η νέα ταινία και η «ατάκα»

Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Ανσάρι, το «Good Fortune» ακολουθεί τον Γκάμπριελ (Κιάνου Ριβς), έναν καλοπροαίρετο αλλά ανίκανο άγγελο που ανακατεύεται στη ζωή ενός βιοπαλαιστή εργάτη (Ανσαρι) και ενός πλούσιου επενδυτή (Σεθ Ρόγκεν). Πρωταγωνιστούν επίσης η Σάντρα Ο και η Κέκε Πάλμερ.

Στην ταινία, η Πάλμερ, υποδύεται την Ελένα, μια εργαζόμενη σε ένα κατάστημα σιδηρικών που αγωνίζεται για καλύτερες συνθήκες εργασίας, προσπαθώντας να οργανώσει τους υπαλλήλους σε συνδικάτο.

Η ηθοποιός είχε πολλά να πει για τα γυρίσματα της ταινίας «Good Fortune», στο podcast της Baby, This is Keke Palmer, αλλά ξεχώρισε μια στιγμή με τον Κιάνου Ριβς.

«Λοιπόν, γυρίζουμε αυτή την ταινία, είμαστε εγώ, ο [Κιάνου Ριβς] και ο Αζίζ Ανσάρι, και ήταν πολύ διασκεδαστικό», είπε η Πάλμερ. «Τόσο τέλειο καστ. Βλέπω τον Κίανου στη γωνία και λέει: ‘Ναι, νομίζω ότι πρέπει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει’. Ξανά και ξανά και ξανά, και μετά ο σκηνοθέτης είπε ‘Πάμε’… και αυτός λέει ‘Ναι, νομίζω ότι πρέπει’».

Το να βλέπει τον Ριβς να αποπειράται να πει τη φράση με διάφορους τρόπους εντυπωσίασε την Πάλμερ.

«Έμεινα με το στόμα ανοιχτό βλέποντας αυτή τη διαδικασία. Και κάθε [φορά που το έλεγε] ήταν διαφορετικό. Ήταν εκπληκτικό», συνέχισε.

*Με πληροφορίες από: People | Men’s Journal