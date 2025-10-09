Ο Κιάνου Ριβς αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε πριν πετύχει ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας «Good Fortune», Κιάνου Ριβς, μίλησε τον τομέα που εργαζόταν, πριν πετύχει στην υποκριτική.
- Ταχύτερες και ασφαλέστερες οι άμεσες πληρωμές – Τι αλλάζει από σήμερα
- Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
- Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
Ο Κιάνου Ριβς μπορεί σήμερα να συγκαταλέγεται στους A-list ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αλλά η ζωή του δεν ήταν παντοτε τόσο λαμπερή.
Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το περιοδικό People, οι ηθοποιοί της νέας ταινίας «Good Fortune» έδωσαν συνεντεύξεις ο ένας στον άλλο και, ο Ριβς αποκάλυψε στον συμπρωταγωνιστή του Αζίζ Ανσάρι, μια ασυνήθιστη δουλειά που έκανε στο παρελθόν, πριν πετύχει στην υποκριτική.
«Πριν αρχίσω να βγάζω λεφτά, ασχολιόμουν με την διαμόρφωση κήπων. Λοιπόν, ήμουν μικρό παιδί και έσπρωχνα μια μηχανή του γκαζόν, περνούσα ανάμεσα από δέντρα και μετά μου έδιναν ένα αλυσοπρίονο… Αλλά ήταν διασκεδαστικό, μου άρεσε», ανέφερε ο σταρ των ταινιών δράσης «John Wick».
Η νέα ταινία και η «ατάκα»
Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Ανσάρι, το «Good Fortune» ακολουθεί τον Γκάμπριελ (Κιάνου Ριβς), έναν καλοπροαίρετο αλλά ανίκανο άγγελο που ανακατεύεται στη ζωή ενός βιοπαλαιστή εργάτη (Ανσαρι) και ενός πλούσιου επενδυτή (Σεθ Ρόγκεν). Πρωταγωνιστούν επίσης η Σάντρα Ο και η Κέκε Πάλμερ.
Στην ταινία, η Πάλμερ, υποδύεται την Ελένα, μια εργαζόμενη σε ένα κατάστημα σιδηρικών που αγωνίζεται για καλύτερες συνθήκες εργασίας, προσπαθώντας να οργανώσει τους υπαλλήλους σε συνδικάτο.
Η ηθοποιός είχε πολλά να πει για τα γυρίσματα της ταινίας «Good Fortune», στο podcast της Baby, This is Keke Palmer, αλλά ξεχώρισε μια στιγμή με τον Κιάνου Ριβς.
«Λοιπόν, γυρίζουμε αυτή την ταινία, είμαστε εγώ, ο [Κιάνου Ριβς] και ο Αζίζ Ανσάρι, και ήταν πολύ διασκεδαστικό», είπε η Πάλμερ. «Τόσο τέλειο καστ. Βλέπω τον Κίανου στη γωνία και λέει: ‘Ναι, νομίζω ότι πρέπει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει’. Ξανά και ξανά και ξανά, και μετά ο σκηνοθέτης είπε ‘Πάμε’… και αυτός λέει ‘Ναι, νομίζω ότι πρέπει’».
Το να βλέπει τον Ριβς να αποπειράται να πει τη φράση με διάφορους τρόπους εντυπωσίασε την Πάλμερ.
«Έμεινα με το στόμα ανοιχτό βλέποντας αυτή τη διαδικασία. Και κάθε [φορά που το έλεγε] ήταν διαφορετικό. Ήταν εκπληκτικό», συνέχισε.
*Με πληροφορίες από: People | Men’s Journal
- Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
- Τζένη Μπότση: «Πέρασα πολύ δύσκολα στην εμμηνόπαυση, πήρα κιλά, έπεσα ψυχολογικά»
- Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
- Οι ΗΠΑ «χτυπούν» ξανά το ιρανικό πετρέλαιο – Νέος γύρος κυρώσεων πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Σι
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Σκωτία (Pic)
- Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις