Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Ο Κιάνου Ριβς αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε πριν πετύχει ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ
Fizz 09 Οκτωβρίου 2025 | 18:45

Ο Κιάνου Ριβς αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε πριν πετύχει ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας «Good Fortune», Κιάνου Ριβς, μίλησε τον τομέα που εργαζόταν, πριν πετύχει στην υποκριτική.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Κιάνου Ριβς μπορεί σήμερα να συγκαταλέγεται στους A-list ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αλλά η ζωή του δεν ήταν παντοτε τόσο λαμπερή.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το περιοδικό People, οι ηθοποιοί της νέας ταινίας «Good Fortune» έδωσαν συνεντεύξεις ο ένας στον άλλο και, ο Ριβς αποκάλυψε στον συμπρωταγωνιστή του Αζίζ Ανσάρι, μια ασυνήθιστη δουλειά που έκανε στο παρελθόν, πριν πετύχει στην υποκριτική.

«Πριν αρχίσω να βγάζω λεφτά, ασχολιόμουν με την διαμόρφωση κήπων. Λοιπόν, ήμουν μικρό παιδί και έσπρωχνα μια μηχανή του γκαζόν, περνούσα ανάμεσα από δέντρα και μετά μου έδιναν ένα αλυσοπρίονο… Αλλά ήταν διασκεδαστικό, μου άρεσε», ανέφερε ο σταρ των ταινιών δράσης «John Wick».

YouTube thumbnail

Η νέα ταινία και η «ατάκα»

Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Ανσάρι, το «Good Fortune» ακολουθεί τον Γκάμπριελ (Κιάνου Ριβς), έναν καλοπροαίρετο αλλά ανίκανο άγγελο που ανακατεύεται στη ζωή ενός βιοπαλαιστή εργάτη (Ανσαρι) και ενός πλούσιου επενδυτή (Σεθ Ρόγκεν). Πρωταγωνιστούν επίσης η Σάντρα Ο και η Κέκε Πάλμερ.

Στην ταινία, η Πάλμερ, υποδύεται την Ελένα, μια εργαζόμενη σε ένα κατάστημα σιδηρικών που αγωνίζεται για καλύτερες συνθήκες εργασίας, προσπαθώντας να οργανώσει τους υπαλλήλους σε συνδικάτο.

Η ηθοποιός είχε πολλά να πει για τα γυρίσματα της ταινίας «Good Fortune», στο podcast της Baby, This is Keke Palmer, αλλά ξεχώρισε μια στιγμή με τον Κιάνου Ριβς.

«Λοιπόν, γυρίζουμε αυτή την ταινία, είμαστε εγώ, ο [Κιάνου Ριβς] και ο Αζίζ Ανσάρι, και ήταν πολύ διασκεδαστικό», είπε η Πάλμερ. «Τόσο τέλειο καστ. Βλέπω τον Κίανου στη γωνία και λέει: ‘Ναι, νομίζω ότι πρέπει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει’. Ξανά και ξανά και ξανά, και μετά ο σκηνοθέτης είπε ‘Πάμε’… και αυτός λέει ‘Ναι, νομίζω ότι πρέπει’».

Το να βλέπει τον Ριβς να αποπειράται να πει τη φράση με διάφορους τρόπους εντυπωσίασε την Πάλμερ.

«Έμεινα με το στόμα ανοιχτό βλέποντας αυτή τη διαδικασία. Και κάθε [φορά που το έλεγε] ήταν διαφορετικό. Ήταν εκπληκτικό», συνέχισε.

*Με πληροφορίες από: People | Men’s Journal

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Επικαιρότητα
Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

inWellness
inTown
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
Υπερβολή; 09.10.25

«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» - Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή

Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»
«Είναι το ψωμί μας» 09.10.25

Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»

«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αλέκος Συσσοβίτης

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος
Ειλικρινής 09.10.25

Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

«Ήμουν έξω όλη τη νύχτα και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο» είπε ο Ρέι Γουίνστον για την οντισιόν του για τις ταινίες του prequel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως
Γυρίσματα στο «σκοτάδι» 08.10.25

Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως

Τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς Χάρι Πότερ πραγματοποιούνται υπό αυστηρό απόρρητο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί κωδικές ονομασίες όπως Dark Train και Brown Cat, ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται

Σύνταξη
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα
Κίνδυνος ριζικών αλλαγών 09.10.25

Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα

Αυτό που φοβούνται στην Ευρώπη είναι το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Μακρόν η Λεπέν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και η Γαλλία να συμμαχήσει με άλλες λαϊκιστικές δυνάμεις, θέτοντας βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται
Αδιάκοπο ή στοχαστικό; 09.10.25

Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται

Η μακρά συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ και του μυθιστοριογράφου Λάζλο Κρασναχόρκαι, με πέντε ταινίες μεγάλου μήκους σε διάστημα δύο δεκαετιών, γέννησε κινηματογραφικούς μύθους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μ. Ηλιόπουλος θα λογοδοτήσει επειδή φέρεται να έσπασε τζάμι στα δημοσιογραφικά θεωρεία στον αγώνα με την Κηφισιά, με βάση το νόμο για διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης βίας

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του
Ελλάδα 09.10.25

Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

