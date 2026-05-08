Με τεστ αντοχής μοιάζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία. Τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος υποχωρούν καθώς οι κλυδωνισμοί των σκανδάλων (υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ) διατηρούνται στην επικαιρότητα και η ακρίβεια συνεχίζει σταθερά να ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών. Η υπόθεση Λαζαρίδη ήρθε να προστεθεί στο ήδη βεβαρημένο κλίμα για το κυβερνών κόμμα που εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές βαθιά τραυματισμένο.

Σε ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με «κινούμενη άμμο» οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν ένα εύρημα που δυνητικά θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες.

To «άλλο κόμμα»

Η MRB για λογαριασμό του OPEN και η PULSE για λογαριασμό του ΣΚΑΪ μετρούν διόλου ευκαταφρόνητα ποσοστά στο «άλλο κόμμα», υποχώρηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, μικρή άνοδο του ΠΑΣΟΚ ενώ προσπαθούν να εντοπίσουν την απήχηση των υπό ίδρυση κομμάτων.

Στη δημοσκόπηση της MRB, στην αναγωγή επί του συνόλου, η ΝΔ μετρήθηκε στο 28,8% (-2,3%), το ΠΑΣΟΚ 14,5% (+0,5%), η Ελληνική Λύση 10,9% (-0,6%), η Πλεύση Ελευθερίας 10,1% (-0,5%), το ΚΚΕ 7,7% (-0,4%), ο ΣΥΡΙΖΑ 5% (+0,4%), η Φωνή Λογικής 4% (+0,5%), οι Δημοκράτες-ΠΚ 3,2% (+0,4%), το ΜέΡΑ25 2,8% (+0,2%), η Νίκη 2,3% (-0,8%), η Νέα Αριστερά 1,2% (-0,2%). Το «άλλο κόμμα» πλησίασε διψήφιο ποσοστό και με άνοδο 2,8% έφτασε στο 9,5%.

Στην PULSE, στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά της ΝΔ πέφτουν κάτω από το 30% συγκεντρώνοντας 29%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14,5%. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9% ενώ μία μόλις μονάδα πιο χαμηλά στο 8% ακολουθεί το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜέΡΑ25 3%. Κάτω από το όριο των 3 μονάδων, με 2% βρίσκονται Νίκη, Δημοκράτες ΠΔ ενώ απο 1% συγκεντρώνουν Σπαρτιάτες και Νέα Αριστερά. Το «άλλο κόμμα» στη δημοσκόπηση εκτοξεύεται στο 13% καθιστώντας το τρίτο κόμμα.

Δυνητική ψήφος

Σημαντικά δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει το «κόμμα Τσίπρα» στη δημοσκόπηση της MRB με το «σίγουρα θα ψηφίσω» να βρίσκεται σε διψήφιο ποσοστό και άνοδο +3,6%. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε «σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και «μάλλον θα ψηφίσω» σε ποσοστό 12,1%. Αθροιστικά το ποσοστό φτάνει το 23,2%.

Πτωτική είναι η τάση για το «κόμμα Καρυστιανού». Το «σίγουρα θα το ψηφίσω υποχωρεί στο 6,6% (-3%) και το «μάλλον θα το ψηφίσω» στο 18,5% (-2,5%). Αν αθροίσουμε τα δύο αυτά ποσοστά τότε φτάνουμε στο 25,1%.

Χωρίς μεγάλα σκαμπανεβάσματα κινείται το «κόμμα Σαμαρά» με ένα 3,5% να δηλώνει «σίγουρα θα το ψήφιζα» και ένα 9,8% «μάλλον θα το ψήφιζα». Αθροιστικά το ποσοστό είναι στο 13,3% μία ποσοστιαία μονάδα κάτω από την προηγούμενη μέτρηση και σχεδόν 1,5% πάνω από την προ προηγούμενη.

Το πεδίο αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρο όταν ανακοινωθούν και επισήμως τα νέα κόμματα και ενταχθούν στις μετρήσεις για την πρόθεση ψήφου μαζί με τα υπάρχοντα κόμματα.