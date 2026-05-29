Ο Ντεμπελέ κυνηγά δεύτερη συνεχόμενη Χρυσή Μπάλα
Ποδόσφαιρο 29 Μαΐου 2026, 18:20

Από «αιώνιο ταλέντο» σε ηγέτη της Ευρώπης – Η σεζόν που μπορεί να τον βάλει στο πάνθεον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Παρά τους τραυματισμούς και τις αμφιβολίες που τον ακολούθησαν για χρόνια, ο Ουσμάν Ντεμπελέ εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League και πλέον εμφανίζεται ως ισχυρός υποψήφιος για δεύτερη διαδοχική κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Έναν χρόνο μετά την κατάκτηση της πρώτης Χρυσής Μπάλας της καριέρας του, ο Ουσμάν Ντεμπελέ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συζήτησης. Το ερώτημα που ακούγεται όλο και πιο έντονα σε Γαλλία και Ευρώπη είναι πλέον ξεκάθαρο: μπορεί ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν να κάνει το back-to-back και να επιβεβαιώσει πως ανήκει οριστικά στην ελίτ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της εποχής του;

Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, το συγκεκριμένο σενάριο έμοιαζε μακρινό. Ο 29χρονος εξτρέμ πέρασε ακόμη μία δύσκολη περίοδο γεμάτη μυϊκά προβλήματα και μικροτραυματισμούς, οι οποίοι δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει ρυθμό στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Οι αμφιβολίες επανήλθαν. Πολλοί πίστεψαν ότι η περσινή του εκτόξευση ήταν μια μοναδική στιγμή που δύσκολα θα επαναλαμβανόταν.

Ο ίδιος, όμως, απάντησε στο γήπεδο.

Όταν η σεζόν μπήκε στην τελική ευθεία και τα μεγάλα παιχνίδια άρχισαν να διαμορφώνουν τίτλους και ιστορίες, ο Ντεμπελέ εμφανίστηκε ξανά καθοριστικός. Στο Champions League αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της Παρί Σεν Ζερμέν, όχι μόνο με γκολ και ασίστ, αλλά κυρίως με την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας. Οι εκρήξεις του στο ένας εναντίον ενός, η ικανότητά του να διασπά οργανωμένες άμυνες και η ωριμότητα στις αποφάσεις του έδωσαν στην Παρί μια διαφορετική επιθετική διάσταση.

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι η μεταμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Για χρόνια, ο Ντεμπελέ κουβαλούσε τη φήμη του «αιώνιου ταλέντου». Ενός ποδοσφαιριστή με τεράστιες δυνατότητες αλλά χωρίς σταθερότητα, χωρίς διάρκεια και πολλές φορές χωρίς την απαιτούμενη πνευματική συνέπεια. Στη Ντόρτμουντ, στην Μπαρτσελόνα και ακόμη και στα πρώτα του χρόνια στο Παρίσι, οι τραυματισμοί και οι μεταπτώσεις δεν του επέτρεψαν ποτέ να κυριαρχήσει πραγματικά.

Η φετινή χρονιά δείχνει διαφορετική.

Στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γάλλος επιθετικός θεωρείται πλέον ένας από τους φυσικούς ηγέτες της ομάδας. Όχι επειδή φωνάζει περισσότερο από τους άλλους ή επειδή επιδιώκει τον ρόλο του σταρ, αλλά επειδή η παρουσία του επηρεάζει τους πάντες. «Έχει γίνει ηγέτης χωρίς να χρειάζεται να λέει ότι είναι ηγέτης», σχολιάζουν άνθρωποι κοντά στον σύλλογο, περιγράφοντας έναν παίκτη πιο ώριμο, πιο συγκεντρωμένο και πιο αποφασισμένο από ποτέ.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις μεγάλες στιγμές. Σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, όπου συχνά εξαφανιζόταν στα κρίσιμα παιχνίδια, πλέον δείχνει να απολαμβάνει την πίεση. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ζητά την μπάλα και καθορίζει τον ρυθμό της ομάδας του στα πιο απαιτητικά βράδια.

Παράλληλα, η εθνική Γαλλίας περιμένει πολλά από εκείνον ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων του καλοκαιριού. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να παραμένει το μεγαλύτερο αστέρι των «τρικολόρ», ο Ντεμπελέ έχει πλέον εξελιχθεί στον παίκτη που μπορεί να αλλάξει τη δυναμική ενός αγώνα με μία μόνο ενέργεια. Η χημεία του με τη νέα γενιά των Γάλλων διεθνών θεωρείται κομβική για τις φιλοδοξίες της ομάδας.

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο αναζητά τους επόμενους μεγάλους κυρίαρχους μετά την εποχή Μέσι και Ρονάλντο, ο Ντεμπελέ δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει τη δική του θέση στο κορυφαίο επίπεδο. Η κατάκτηση δεύτερης συνεχόμενης Χρυσής Μπάλας δεν θα αποτελούσε απλώς προσωπική δικαίωση. Θα ήταν η οριστική επιβεβαίωση ότι ένας παίκτης που για χρόνια θεωρούνταν «χαμένο wonderkid» κατάφερε τελικά να εκπληρώσει το τεράστιο ποδοσφαιρικό του πεπρωμένο.

Και ίσως, για πρώτη φορά στην καριέρα του, κανείς πλέον να μην αμφιβάλλει ότι το αξίζει.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing, στο +8,4% ο Μάιος

Irish goodbye: Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να… αποχωρείτε αθόρυβα

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
On Field 29.05.26

Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 29.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον 4ο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Τρόμος 29.05.26

Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Απορρίφθηκε εκ νέου το εμπορικό σήμα Turkaegean – «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», λέει ο Θεοδωρικάκος
Σε δεύτερο βαθμό 29.05.26

Στις 16 Ιουλίου του 2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Παρασκήνιο 29.05.26

Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Από ώρα σε ώρα η τελική απόφαση των ΗΠΑ για Ιράν – «Το εμπλουτισμένο ουράνιο θα καταστραφεί», λέει ο Τραμπ
Κρίσιμη συνάντηση 29.05.26 Upd: 19:32

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για εκτεταμένη ρύπανση στο κέντρο της Αθήνας
Κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ
Ανάρτηση Γκαλιμπάφ 29.05.26

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ λέει ότι το Ιράν «κατακτά παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους», προσθέτοντας: «Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν»

Νετανιάχου: Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι – Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα
Νέα κλιμάκωση 29.05.26

Οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση - Συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον εν μέσω των επιθέσεων των IDF

Έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – «Το ταξίδι αξίζει μόνο όταν έχει επιστροφή» το μήνυμα του υπουργείου Μεταφορών
Ελλάδα 29.05.26

Με την εξειδικευμένη καμπάνια «ΟΔΥΣΕΑΣ» το υπουργείο Μεταφορών φέρνει στο φως τη σκληρή γεωγραφία και την κατανομή των θανατηφόρων τροχαίων των προηγούμενων ετών, επιχειρώντας να λειτουργήσει ως προειδοποίηση προς όλους τους οδηγούς.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

