Αποκαλύψεις Ντεσάμπ για τους Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε στα αποδυτήρια

Η… χαρά του προπονητή της Εθνικής Γαλλίας Ντιντιέ Ντεσάμπ είναι η διαχείριση των σταρ των «πετεινών», πιο συγκεκριμένα των Κιλιάν Εμπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ και Μικαέλ Ολίσε. Ο Ντεσάμπ, ο οποίος έδωσε το παρών σε έναν αναπτυξιακό τουρνουά (Tournoi Sans Frontière de Sens), παρουσίασε την εικόνα της διαχείρισης των τριών μεγάλων ονομάτων μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Μου κάνουν συχνά την ερώτηση: “Δεν θα πρέπει να είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι τον Κιλιάν Μπαπέ, τον Μικαέλ Ολίσε, τον Ουσμάν Ντεμπελέ...” Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για εσάς να διαχειρίζεστε νεαρούς παίκτες ή ακόμη και προπονητές στη Ligue 1, στη Ligue 2 ή στη National, γιατί δεν πρόκειται για τις ίδιες καταστάσεις», δήλωσε ο Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Με τα παραπάνω λόγια ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας έδειξε ότι το έργο του είναι εύκολο και μπήκε σε λεπτομέρειες, καθώς πρόσθεσε: «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι, με πρώτο και καλύτερο τον Κιλιάν Εμπαπέ σκέφτονται πως ανήκουν σε ένα σύνολο. Ακόμη κι αν εκείνος, όπως και άλλοι παίκτες, μπορούν να κάνουν τη διαφορά, υπάρχουν αυτοί που κάνουν τη διαφορά αλλά χρειάζονται και το σύνολο, κάτι που ξέρουν καλά και φροντίζουν να το… δουλεύουν».

Εμμέσως πλην σαφώς έδωσε την εικόνα ότι οι Εμπαμπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στα υψηλά στάνταρ και ότι δεν είναι τυχαίο ότι θεωρούνται ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας. Ο πήχης για αυτούς είναι πολύ ψηλά και καταφέρνουν να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων.

«Δεν λένε ιστορίες στον εαυτό τους και γνωρίζουν ότι είναι καλοί, ότι ανήκουν στους καλύτερους», υπογράμμισε ο Ντιντιέ Ντεσάμπ που κατέδειξε ότι το πρόβλημα στην υπόθεση διαχείρισης ενός ποδοσφαιρικού συνόλου είναι αλλού, καθώς συμπλήρωσε: «Το πρόβλημα είναι να διαχειρίζεσαι παίκτες που πιστεύουν ότι είναι καλοί ή πολύ καλοί, ενώ ίσως να μην είναι τόσο καλοί τελικά».

Είναι εμφανές ότι ο Ντεσάμπ προτιμά να διαχειρίζεται μεγάλους σταρ και θεωρεί ότι προβλήματα υπάρχουν σε κατώτερα ποδοσφαιρικά σκαλοπάτια. Πάντως, ρόλο παίζουν και οι επιτυχίες.