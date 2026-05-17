Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15', όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga
Ποδόσφαιρο 17 Μαΐου 2026, 22:21

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της καθώς νίκησε τη Σεβίλλη πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, στο τελευταίο ματς του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν»

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Η εκτός έδρας νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 επί της Σεβίλλης, για την προτελευταία (37η) αγωνιστική της La Liga είναι για την προϊστορία και για την φανέλα της, καθώς η Μπαρτσελόνα ήδη έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Το ματς «καθάρισε» ο Βινίσιους με γκολ από το 15’ και η Ρεάλ κράτησε εύκολα το προβάδισμα. Ήταν το τελευταίο ματς του Βλαχοδήμου στην έδρα της Σεβίλλης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι γηπεδούχοι ευνοήθηκαν από τα άλλα αποτέλεσματα και έμειναν στη La Liga.

Το ματς ξεκίνησε με δυο αποκρούσεις του Κουρτουά σε σουτ του Μαουπάι (4’) και του ‘Οσο. Όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αυτή που προηγήθηκε στο 15’ με σουτ του Βινίσιους Τζούνιορ στην κάτω δεξιά γωνία, καθώς ο σκόρερ κυνήγησε μια χαμένη μπαλιά.

Καλή ευκαιρία είχε η Σεβίλλη στο 32’, όταν σουτ του Βάργκας κατέληξε ελάχιστα άουτ. Την ίδια τύχη είχε και σουτ Εμπαπέ στο 39΄.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου δεν υπήρξε αξιόλογη επιθετική προσπάθεια, καθώς η μια ομάδα προσπάθησε να απειλήσει την άλλη με μακρινά σουτ. Το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό μετά το 70’, καθώς λίγο μετά την είσοδό του ο Μασταντουόνο είχε σουτ στο αριστερό δοκάρι του Βλαχοδήμου (72’), ενώ στο 74’ ακυρώθηκε γκολ του Εμπαπέ ως οφσάιντ.

Στο 82’ ο Κουρτουά απέκρουσε σουτ του Ρομέρο. Στο 88’ ο Βλαχοδήμος είπε «όχι» σε βολέ του Εμπαπέ.

Πριν από το τέλος ευκαιρία έχασε ο Κίκε Σάλας στο 93’ καθώς τον σταμάτησε ο Κουρτουά με έξοχη απόκρουση.

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής της La Liga:

Κυριακή 17 Μαΐου

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Θέλτα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χιρόνα 1-0

Έλτσε – Χετάφε 1-0

Λεβάντε – Μαγιόρκα 2-0

Οβιέδο – Αλαβές 0-1

Οσασούνα – Εσπανιόλ 1-2

Ράγιο Βαγιεκάνο – Βιγιαρεάλ 2-0

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια 3-4

Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

22:15 Μπαρτσελόνα – Μπέτις

 Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 23 Μαΐου

22:00 Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο

22:00 Βαλένθια – Μπαρτσελόνα

22:00 Εσπανιόλ – Ρεάλ Σοδιεδάδ

22:00 Θέλτα – Σεβίλλη

22:00 Μαγιόρκα – Οβιέδο

22:00 Μπέτις – Λεβάντε

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Χετάφε – Οσασούνα

22:00 Χιρόνα – Ελτσε

Κυριακή 24 Μαΐου

22:00 Βιγιαρέαλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

On Field 17.05.26

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο
ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο

Δύο αεροσκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη - Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης

Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων
Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναβάλλει την έγκριση πώλησης όπλων αξίας 14 δισ. στην Ταϊβάν, έχει προκαλέσει ανησυχία στο νησί. Ο πρόεδρός της επισήμανε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι περισσότερο από απαραίτητη.

Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες

Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

