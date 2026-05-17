Επιβεβαίωσε τις επαφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο

Είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες ότι το όνομα του Ζοζέ Μουρίνιο αποτελεί ουσιαστικά την μοναδική… καταχώρηση στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης και του Φλορεντίνο Πέρεθ για τον επόμενο προπονητή της «Βασίλισσας». Πλέον, για πρώτη φορά, ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός επιβεβαίωσε ότι όντως… υπάρχει φωτιά, πίσω από τον καπνό των φημών!

Το βράδυ του Σαββάτου, η Μπενφίκα νίκησε 3-1 εκτός έδρας την Εστορίλ και ολοκλήρωσε αήττητη μεν τη σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αλλά ταυτόχρονα και στην 3η θέση (σ.σ. με 23 νίκες και 11 ισοπαλίες). Μετά το τέλος του αγώνα, ο σπουδαίος προπονητής ρωτήθηκε από τους συμπατριώτες του για το μέλλον του στους «αετούς» και τι ισχύει ακριβώς με τη Ρεάλ και ο «Μου» επιβεβαίωσε… διαψεύδοντας. Τόνισε ότι ναι μεν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά ότι… κάτι υπάρχει, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι έχει πρόταση ανανέωσης με τη Μπενφίκα.

Τι είπε ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ

Η απάντηση του Μουρίνιο για τις φήμες περί επιστροφής του στη Μαδρίτη: «Δεν ξέρω, όταν μάθω, θα πω. Υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσω, ναι. Η πρόθεσή μου είναι να δω τι θα έχω την επόμενη εβδομάδα. Αντικειμενικά, έχω μια προσφορά ανανέωσης από την Μπενφίκα, την οποία εκτιμώ όσο και την ευκαιρία που μου δόθηκε να προπονήσω την Μπενφίκα πριν από μήνες. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήθελα να ασχοληθώ με το μέλλον μου, με το τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Κανείς μας δεν είναι ηλίθιος.

Προφανώς, κάτι συμβαίνει, αλλά, όπως είπα, δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, δεν υπάρχει συμβόλαιο στο τραπέζι, δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ μου και του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ μου και οποιουδήποτε σημαντικού στη δομή του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή, το μόνο πραγματικό που υπάρχει είναι μια προσφορά από την Μπενφίκα».

🚨 Mourinho ya reconoce contactos con el Real Madrid: “Todavía no he oído nada del Real Madrid, pero ninguno de nosotros es tonto, y hay conversaciones entre Jorge Mendes, el presidente y la directiva del club”. “Decidiré mi futuro la próxima semana”. pic.twitter.com/1MExqq83Dn — Álvaro Esteban (@alvaro_esteban6) May 16, 2026

Μετά την επιμονή των δημοσιογράφων, ο Μουρίνιο επιβεβαίωσε ότι αν και ο ίδιος δεν έχει μιλήσει ακόμη με τον Πέρεθ, αυτό συμβαίνει ανοιχτά μέσω του μάνατζέρ του, Ζόρζε Μέντες:

«Αυτή τη στιγμή είναι 99% σίγουρο ότι θα μείνω στην Μπενφίκα, επειδή έχω συμβόλαιο και μια προσφορά που δεν έχω δει ακόμα, αλλά ο ατζέντης μου είπε ότι ήταν μια εξαιρετική πρόταση. Από την πλευρά της Ρεάλ, αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα, αλλά προφανώς, επαναλαμβάνω, κανείς μας δεν είναι ηλίθιος. Το μόνο που συμβαίνει σε αυτό το σημείο είναι συζητήσεις μεταξύ του Ζόρζε Μέντες (σ.σ. μάνατζερ Μουρίνιο) και της Ρεάλ».

⚽️ 👀 Tras la victoria por 1-3 del Benfica frente al Estoril en el Estadio António Coimbra da Mota, José Mourinho compareció ante los medios para aclarar los crecientes rumores sobre su futuro en el Real Madrid pic.twitter.com/yy17nSyBKE — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 17, 2026

Ως προς τις προθέσεις του για όταν φτάσει και η επίσημη πρόταση της Ρεάλ, ο Μουρίνιο σημείωσε:

Σε ερώτηση για το αν μπορεί κανείς να αρνηθεί πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης, απάντησε: «Εξαρτάται από την προσφορά, από το τι θέλουν από μένα. Δεν μιλάμε για περισσότερα ή λιγότερα χρήματα, αλλά για το τι θέλουν από μένα, αν είμαι σε θέση να πετύχω αυτό που προτείνουν, το εργασιακό προφίλ που προτείνουν. Θέλω να έχω τον χρόνο μου να αναλύσω, να σκεφτώ και να αποφασίσω μόνος μου.

Η Μπενφίκα είναι Μπενφίκα και αυτό που νιώθω για την Μπενφίκα δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί. Έχω περάσει όλη μου την καριέρα κρύβοντάς το, αλλά τώρα είναι αδύνατο να το κρύψω. Αλλά είναι η καριέρα μου, θα δούμε τι θα συμβεί».

«Συμφώνησαν Ρεάλ και Μουρίνιο»

Παρά την ουδέτερη στάση του Ζοζέ Μουρίνιο, όλα τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό και κυρίως σε Ισπανία και Πορτογαλία, κάνουν λόγο για μια ουσιαστικά τελειωμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με το τελευταίο από αυτά, από τον γνωστό Ιταλό ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα, ο «Special One» έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τη «Βασίλισσα» για συμβόλαιο ως το 2028. Το μόνο που απομένει είναι η Ρεάλ να πληρώσει τη ρήτρα των τριών εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα ώστε να τον αποδεσμεύσει.