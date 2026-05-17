Stoiximan GBL: Συνέχεια στα play offs με Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός και Άρης Betsson – ΑΕΚ

Συνεχίζονται τα πλέι οφ της GBL σήμερα με δύο παιχνίδια στα οποία υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί και μία μεγάλη μάχη.

Στις 15:15, η Μύκονος Betsson υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που θέλει να κάνει το 2-0 στη σειρά και να προκριθεί στα ημιτελικά. Οι γηπεδούχοι θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό, αλλά η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια.

Στις 17:30, ο Άρης Betsson θα υποδεχτεί στο «Αλεξάνδρειο» την ΑΕΚ που έχει το προβάδισμα στη σειρά μετά τη νίκη της στη «Sunel Arena». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι αποφασισμένη να μην πάει διακοπές από τώρα ενώ εκείνη του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να επιβεβαιώσει πως ξεπέρασε το σοκ του BCL παίρνοντας τη νίκη-πρόκριση.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

15:15 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός

17:30 Άρης Betsson – ΑΕΚ