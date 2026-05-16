Ο Κουλιεράκης έδωσε δεύτερη ευκαιρία στη Βόλφσμπουργκ (3-1) – Υποβιβάστηκαν Ζανκτ Πάουλι και Χάιντενχαϊμ
Με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να σκοράρει η Βόλφσμπουργκ επικράτησε 3-1 της Ζανκτ Πάουλι και θα παλέψει στα playout για την παραμονή της.
Με τεράστιο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική της Bundesliga, όπου τακτοποιήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούσαν την κατάταξη στις τελευταίες θέσεις, τη τετράδα, αλλά και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Η Βόλφσμπουργκ, με σκόρερ τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στο 37′, νίκησε 3-1 τη Ζανκτ Πάουλι, στέλνοντας στη δεύτερη εθνική την αντίπαλό της (μαζί με τη Χάιντενχαϊμ), και θα διεκδικήσει την παραμονή της σε αγώνες playout με την τρίτη της Bundesliga 2.
ΖΑΝΚΤ ΠΑΟΥΛΙ: Βασίλι, Γουόλ, Ιρβάιν (90+1’ Χάρα), Πίρκα, Φουτζίτα, Κάαρς, Άντο, Όπι, Μέτκαλφ (90+1’ Ράσμουσεν), Ντζβιγκάλα (77’ Τζόουνς), Χουντόντζι (46’ Τσισέι)
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: Γκράμπαρα, Βάβρο, Κουλιεράκης, Μέλε, Κουμπεντί, Μπελοσιάν, Ντάγκιμ (88’ Σιογκάι), Έρικσεν (90+4’ Μάιερ), Βινίσιους Σόουζα, Πεϊτσίνοβιτς (90+4’ Αμούρα), Σβάνμπεργκ (67’ Γκέρχαρντ)
Η Στουτγκάρδη εξασφάλισε την παρουσία της στο επόμενο Champions League τερματίζοντας 4η μετά την ισοπαλία της 2-2 κόντρα στην Άιντραχτ, αφήνοντας πίσω της τις Χόφενχαϊμ και Λεβερκούζεν. Παράλληλα, τη συμμετοχής της στην Ευρώπη μέσω του Conference League «κλείδωσε» η Φράιμπουργκ ως 7η, διαλύοντας με 4-1 τη Λειψία.
Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:
Μπάγερν – Κολωνία 5-1
Βέρντερ – Ντόρτμουντ 0-2
Λεβερκούζεμ – Αμβούργο 1-1
Φράιμπουργκ – Λειψία 4-1
Άιντραχτ – Στουτγκάρδη 2-2
Γκλάντμπαχ – Χοφενχάιμ 4-0
Ουνιόν – Άουγκσμπουργκ 4-0
Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ 1-3
Χάιντενχαϊμ – Μάιντς 0-2
Η τελική βαθμολογία της Bundesliga:
