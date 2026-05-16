Ιταλία: Σοκ στη Μόντενα – Οδηγός παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο και επιτέθηκε με μαχαίρι

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα στο κέντρο της Μόντενα, όταν αυτοκίνητο που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πεζούς στην πολυσύχναστη Via Emilia Centro, τραυματίζοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00, όταν το όχημα εισήλθε στην οδό από την περιοχή του Largo Garibaldi και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς σημείο με αυξημένη κίνηση πεζών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα που φέρεται να άγγιζε ή και να ξεπερνούσε τα 100 χλμ./ώρα, ενώ ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Via Emilia γύρω στις 16:30, όταν ο άνδρας φέρεται να οδηγούσε επικίνδυνα και να παρέσυρε τουλάχιστον τέσσερις πεζούς. Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και τραυμάτισε με μαχαίρι τουλάχιστον ένα άτομο.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, σύμφωνα με την εφημερίδα La Pressa.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται μια γυναίκα που εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο όχημα και σε κατάστημα και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να χρειαστεί ακρωτηριασμός και στα δύο πόδια.

Μάρτυρες περιγράφουν τον δράστη ως άνδρα περίπου 30 ετών, βορειοαφρικανικής καταγωγής, ο οποίος κινούνταν ακανόνιστα πριν πέσει πάνω στο πλήθος. Μετά την επίθεση προσπάθησε να διαφύγει, ενώ τραυμάτισε τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο με μαχαίρι, προτού ακινητοποιηθεί.

Οι ιταλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της επίθεσης.