Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε 86-96: Εύκολη νίκη πριν το Final Four

Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε της Μπαχτσεσεχίρ εκτός έδρας με 96-86, για την 30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του τουρκικού πρωταθλήματος, τερματίζοντας έτσι στην πρώτη θέση της διαδικασίας με ρεκόρ 25-5 σε ισοβαθμία με την Μπεσίκτας.

Όλα αυτά λίγες μόνο μέρες πριν η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Telekom Center» του ΟΑΚΑ για τον πρώτο ημιτελικό (18:00, 22/5) στο Final Four της Euroleague που γίνεται στην Αθήνα.

Η Φενέρμπαχτσε είχε τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του, πλην μόνο μίας περίπτωσης στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Μέχρι να φτάσει σε ένα μικρό ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο ώστε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κρις Σίλβα με 17 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Ντέβον Χολ με 16 πόντους και των Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Γουέιντ Μπόλντγουιν με 14 πόντους έκαστος. Από την άλλη, ο Τρέβιον Γουίλιαμς είχε 18 πόντους, με τον Κέιλεμπ Χόμσλι να έχει 16 και τον Ματέους Πονίτκα 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 40-48, 56-65, 86-96

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μέλι 5 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 7 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μπιμπέροβιτς 14 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χολ 16 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Μπιρτς 4, Μπιρσέν 6 (1), Μπόλντγουιν 14 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Εξιόγλου, Μαχμούτογλου, Ντε Κολό 10 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Μπιτίμ 3, Σίλβα 17 (2 ριμπάουντ)/

Γιασικεβίτσιους: «Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή φόρμα»

«Υπήρξαν στιγμές σήμερα που παίξαμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτό. Συγχαίρω την ομάδα μας που ολοκλήρωσε τη regular season ως πρωτοπόρος. Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα που είχαμε και όλα όσα συνέβησαν, αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να κάνουμε μια καλή εβδομάδα προπόνησης και να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή φόρμα», ανέφερε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά τη νίκη της Φενερμπαχτσέ.