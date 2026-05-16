14.05.2026 | 17:58
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του «Ελ. Βενιζέλος»
Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 20:32

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένας έφηβος κοιτάζει το κινητό του στο τραπέζι, σχεδόν δεν σηκώνει το βλέμμα του και απαντά στις ερωτήσεις μονολεκτικά.  

Για πολλούς ενήλικες, αυτή η εικόνα έχει καταστεί σύμβολο ενός ευρύτερου φόβου: οι νέοι σήμερα είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα, αποστασιοποιημένοι και ίσως αδιάφοροι για τον κόσμο γύρω τους.  

Οι ανησυχίες για τη μείωση της συμμετοχής στα κοινά συχνά εντείνουν αυτή την αγωνία.    

Ωστόσο οι Kimia Shirzad και Jen Agans, ερευνήτριες που μελετούν την ανάπτυξη των εφήβων, πιστεύουν ότι αυτή η εικόνα είναι ελλιπής, όπως γράφουν σε ένα άρθρο τους στο The Conversation. 

Όπως υποστηρίζουν, οι ενήλικες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιβάλλονρος στο οποίο οι νέοι μαθαίνουν να συνεισφέρουν ή να μην συνεισφέρουν.  

Ανησυχώντας ότι οι νέοι αποσυνδέονται από τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών, οι ενήλικες ενδέχεται να παραβλέπουν τόσο τον δικό τους ρόλο στην προώθηση της συμμετοχής όσο και τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι νέοι ήδη συνεισφέρουν.  

Η συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των πολιτών και στην κοινότητα έχει σημασία, διότι βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, σχέσεων και συνηθειών συμμετοχής που μεταφέρονται στην ενήλικη ζωή. 

Πώς εκφράζουν στην πραγματικότητα οι έφηβοι το ενδιαφέρον τους για τον κόσμο γύρω τους και τι τους βοηθά να το κάνουν;  

Πώς βλέπουν οι νέοι την πραγματικά η συμμετοχή;  

Όταν οι ενήλικες μιλούν για «ενεργούς» εφήβους, συχνά φαντάζονται ένα περιορισμένο σύνολο δραστηριοτήτων: εθελοντισμός, συμμετοχή σε συλλόγους, ηγεσία σε μαθητικές επιτροπές, ίσως συμμετοχή σε διαδήλωση ή διοργάνωση εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων.  

Αυτές οι μορφές συνεισφοράς στην κοινωνία έχουν σημασία. Αλλά δεν είναι όλη η ιστορία.  

Σε δύο πρόσφατες μελέτες, έγινε έρευνα σε 723 Αμερικανούς εφήβους, με μέση ηλικία τα 15 ετών, για να γίνει κατανοητό τι προδικάζει αν οι έφηβοι θα συνεισφέρουν στην κοινωνία και πώς μοιάζει η συνεισφορά τους.  

Στην πρώτη μελέτη, εντοπίσε τέσσερα διακριτά πρότυπα:  

  • Μερικοί έφηβοι ήταν γενικά λιγότερο ενεργοί. Αυτή η ομάδα αντιπροσώπευε το 21% του δείγματός .
  • Ένα άλλο 19% ονομάσαμε «Ψηφιακοί Υπερασπιστές», πολύ ενεργοί στο διαδίκτυο αλλά λιγότερο εμπλεκόμενοι σε περιβάλλοντα πρόσωπο με πρόσωπο.
  • Μια τρίτη ομάδα, το 33% του δείγματός μας, την ονόμασαν «Τοπικοί Βοηθοί», πιο ενεργοί στην παροχή βοήθειας σε διαπροσωπικό και κοινοτικό επίπεδο. 
  • Οι «Συνεισφέροντες» ήταν ο τέταρτος τύπος προφίλ , αποτελώντας το 26% του δείγματός μας. Ανέφεραν υψηλή συμμετοχή σε όλους τους τομείς.  

Τα ευρήματά αντικρούουν μια κοινή αντίληψη των ενηλίκων ότι η «πραγματική» συμμετοχή πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη μορφή.  

Ωστόσο αυτές οι μορφές μεταβάλλονται μαζί με την κοινωνία. 

Ένας έφηβος που μοιράζεται πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με το πού μπορούν οι οικογένειες της περιοχής του να έχουν πρόσβαση σε επισιτιστική βοήθεια και ένας έφηβος που φροντίζει έναν φίλο που αντιμετωπίζει δυσκολίες συμβάλλουν και οι δύο – απλώς με διαφορετικό τρόπο.  

Η ψηφιακή συμμετοχή δεν είναι αυτομάτως επιφανειακή· για πολλούς νέους, οι διαδικτυακοί χώροι είναι το μέρος όπου μαθαίνουν για ζητήματα, διαμορφώνουν απόψεις και συνδέονται με άλλους που μοιράζονται τις ανησυχίες τους.  

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία, αυτά τα προφίλ διαμορφώθηκαν λιγότερο από δημογραφικά στοιχεία – ηλικία, φύλο ή φυλή και εθνικότητα – και περισσότερο από το αν οι έφηβοι που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν την προσωπική και συγκυριακή υποστήριξη που τους βοήθησε να δράσουν για τα θέματα που τους ενδιέφεραν.  

@uon_empower follow our insta to see how we’re tackling #periodpoverty ♬ original sound – uon_empower

Τι βοηθάει τη συμβολή των εφήβων;  

Στη δεύτερη μελέτη των ερευνητριών, διαπίστωσαν ότι οι νέοι με μεγαλύτερη συμμετοχή ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ελπίδας, σκοπού και κριτικής συνείδησης, τα οποία μαζί βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ορισμένοι έφηβοι είναι πιο πιθανό να ενεργούν για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.  

Η ελπίδα είναι η αίσθηση ότι το μέλλον μπορεί να είναι καλύτερο και ότι μπορείς να βοηθήσεις να γίνει καλύτερο.  

Ο σκοπός είναι μια σταθερή αίσθηση κατεύθυνσης.  

Η κριτική συνείδηση είναι η ικανότητα ενός εφήβου να παρατηρεί και να σκέφτεται κριτικά για τις κοινωνικές δυναμικές γύρω του.  

Αυτό που ήταν κεντρικό στην έρευνα ήταν να διαπιστώσουν ότι ο σκοπός είχε σημασία όχι μόνο όταν ήταν εστιασμένος στον εαυτό – η επιθυμία να πετύχεις, να χτίσεις μια καριέρα και ούτω καθεξής – αλλά και όταν επεκτεινόταν πέρα από τον εαυτό, όπως η επιθυμία να βοηθήσεις άλλους ή να συνεισφέρεις σε κάτι μεγαλύτερο από τα δικά σου συμφέροντα.  

Αυτό μπορεί να ακούγεται προφανές, αλλά έχει πραγματικές συνέπειες.  

Οι ενήλικες συχνά λένε στους εφήβους να «εμπλακούν» χωρίς να τους βοηθούν να συνδέσουν αυτή την εμπλοκή με ένα ουσιαστικό «γιατί». 

Τα ευρήματά υποδηλώνουν ότι οι νέοι είναι πιο πιθανό να συνεισφέρουν όταν αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον και όταν βλέπουν τη ζωή τους ως συνδεδεμένη με τους άλλους. 

Τι μπορούν να κάνουν οι ενήλικες 

Για να βοηθήσετε τους νέους να κάνουν τη διαφορά, πρώτα διευρύνετε τον ορισμό σας για τη συνεισφορά, προτείνουν οι Shirzad και Agans. 

Ο έφηβος που οργανώνει μια σχολική εκστρατεία, αυτός που βοηθά έναν γείτονα και αυτός που δημιουργεί ενημερωτικά βίντεο για ένα ζήτημα της κοινότητας, όλοι συνεισφέρουν με πραγματικούς τρόπους.  

Παρατηρήστε αυτές τις προσπάθειες και υποστηρίξτε τους στη συνεισφορά που έχουν επιλέξει. 

Μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε τους εφήβους στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών που τους διευκολύνουν να εμπλακούν και να κάνουν τη διαφορά: Οι έφηβοι συχνά κάνουν τη διαφορά με τρόπους που αντανακλούν τόσο τα θέματα που τους ενδιαφέρουν όσο και τον τρόπο με τον οποίο αρχίζουν να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους. 

Η συνεισφορά δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή σε κοινωνικούς φορείς· μπορεί επίσης να σημαίνει να υπερασπίζεσαι τους άλλους ή να δημιουργείς περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ευαισθητοποιεί για ένα ζήτημα.  

Αντί να περιμένουν οι ενήλικες ότι οι έφηβοι θα είναι αδιάφοροι, μπορούν να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τους πόρους για να συνεισφέρουν με οποιονδήποτε από αυτούς τους ουσιαστικούς τρόπους. 

  • Βοηθήστε τους νέους να αναπτύξουν ένα αίσθημα σκοπού που ξεπερνά τον εαυτό τους. Κάντε ερωτήσεις όπως: Τι σας ενδιαφέρει; Τι είδους διαφορά θέλετε να κάνετε; Η δέσμευση που καθοδηγείται από σκοπό τείνει να είναι πιο διαρκής από τη συμμετοχή που καθοδηγείται από υποχρέωση. 
  • Καλλιεργήστε την ελπίδα. Οι νέοι είναι λιγότερο πιθανό να δράσουν όταν αισθάνονται ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Οι ενήλικες μπορούν να στηρίξουν την ελπίδα βοηθώντας τους εφήβους να δουν ρεαλιστικούς δρόμους προς την επιτυχία και δίνοντάς τους ευκαιρίες να εκφράσουν τη γνώμη τους ή να λύσουν πραγματικά προβλήματα στα σχολεία και τις κοινότητές τους. 
  • Δημιουργήστε χώρο για κριτική συνείδηση. Τα εξωσχολικά προγράμματα, οι τάξεις και οι ομάδες νέων μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου οι συζητήσεις για κοινωνικά ζητήματα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και συνδέονται με πραγματική δράση. Οι νέοι χρειάζονται ευκαιρίες να μιλήσουν για τον κόσμο που βλέπουν – και τον κόσμο που θέλουν.

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16.05.26

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές στους δρόμους
Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο
Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

