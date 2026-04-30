Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Κόσμος 30 Απριλίου 2026, 06:00

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα ψηφιακά μέσα και δίκτυα έχουν ενσωματωθεί βαθιά στην καθημερινή ζωή, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι – και κυρίως οι νέοι – επικοινωνούν, δημιουργούν, μαθαίνουν και συμμετέχουν στην κοινωνία.  

Αυτό που κάποτε περιοριζόταν σε εξειδικευμένους φορείς, ακαδημαϊκά εργαστήρια και επαγγελματικούς τομείς, έχει πλέον καταστεί συνηθισμένο και ουσιαστικό μέρος της καθημερινής εμπειρίας. 

Οι υπολογιστές, τα smartphone, οι πλατφόρμες παιχνιδιών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι διαδικτυακές κοινότητες δεν αποτελούν πλέον ξεχωριστούς τεχνολογικούς χώρους· είναι κεντρικά περιβάλλοντα όπου διαμορφώνεται ο πολιτισμός, σχηματίζονται ταυτότητες και εκτυλίσσεται η δημόσια ζωή. 

Ειδικά για τις νεότερες γενιές, τα ψηφιακά μέσα δεν θεωρούνται καινοτομίες, αλλά φυσικά μέρη της κοινωνικής πραγματικότητας.  

Οι νέοι έχουν μεγαλώσει σε έναν κόσμο όπου η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση και οι σχέσεις διαμεσολαβούνται μέσω οθονών και δικτύων.  

Αυτό έχει αλλάξει την ίδια την έννοια της μάθησης. 

 Η εκπαίδευση δεν λαμβάνει πλέον χώρα μόνο σε αίθουσες διδασκαλίας ή επίσημους φορείς· πραγματοποιείται όλο και περισσότερο μέσω κοινοτήτων παιχνιδιών, πλατφορμών βίντεο, διαδικτυακών φόρουμ.  

Οι νέοι αποκτούν τεχνικές δεξιότητες, στρατηγικές επικοινωνίας, δημιουργικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και κριτική σκέψη μέσω της συμμετοχής τους σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Ταυτόχρονα, η ψηφιακή παιδεία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.  

Για να λειτουργούν αποτελεσματικά στη σημερινή ψηφιακή κοινωνία, τα άτομα πρέπει να κάνουν κάτι περισσότερο από το να καταναλώνουν απλώς πληροφορίες.  

Πρέπει να αξιολογούν την αξιοπιστία, να πλοηγούνται στα συστήματα αναζήτησης, να επικοινωνούν υπεύθυνα, να δημιουργούν περιεχόμενο και να κατανοούν πώς οι αλγόριθμοι και οι πλατφόρμες διαμορφώνουν τον δημόσιο διάλογο.  

Αυτές οι νέες μορφές παιδείας είναι απαραίτητες, καθώς η ψηφιακή συμμετοχή επηρεάζει πλέον τα πάντα, από τον πολιτισμό έως την οικονομία και την πολιτική. 

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέφεραν τα ψηφιακά μέσα είναι η μετατόπιση της συμμετοχής και της εξουσίας.  

Τα παραδοσιακά συστήματα μέσων ενημέρωσης ήταν σε μεγάλο βαθμό μονόδρομα: οι θεσμοί παρήγαγαν περιεχόμενο και το κοινό το κατανάλωνε.  

Σήμερα, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν βίντεο, να οργανώνουν κοινότητες, να αμφισβητούν αφηγήσεις και να διαδίδουν ιδέες αμέσως.  

Αυτό έχει ανοίξει νέες ευκαιρίες για τις πιο αδύναμες φωνές, τις εξειδικευμένες κοινότητες και τις ιστορικά υποεκπροσωπούμενες ομάδες — συμπεριλαμβανομένων των νέων.  

Για γενιές, οι νέοι είχαν συχνά περιορισμένη επιρροή στις πληροφορίες στις οποίες είχαν πρόσβαση ή στα πολιτικά συστήματα που τους εκπροσωπούσαν.  

Τα ψηφιακά μέσα έχουν ανατρέψει ορισμένες από αυτές τις παραδοσιακές ιεραρχίες, παρέχοντας στους νέους πιο άμεσους διαύλους έκφρασης. 

Αυτή η μεταμόρφωση είναι ιδιαίτερα ορατή στην πολιτική. 

Τι γίνεται στην Ευρώπη 

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες γίνονται η νέα πολιτική αρένα για τη νεολαία της Ευρώπης.  

Με τη διαδικτυακή τους συμμετοχή να είναι υψηλότερη από ό,τι στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο; 

Οι νέοι Ευρωπαίοι φαίνεται να είναι πιο πολιτικά ενεργοί από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. 

Το 2025, σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ηλικίας 16 έως 29 ετών δήλωσε ότι ασχολείται με θέματα πολιτικής ή κοινωνικής συμμετοχής στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. 

Αυτό περιλαμβάνει την έκφραση των απόψεών τους για θέματα πολιτικής ή κοινωνικής συμμετοχής, τη συμμετοχή σε διαδικτυακές διαβουλεύσεις ή την ψηφοφορία. 

Συγκριτικά, λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού δήλωσε ότι έκανε το ίδιο, σύμφωνα με το Euronews. 

Ένα από τα κύρια στοιχεία που προσελκύει τους νέους Ευρωπαίους στο διαδίκτυο για να εκφράσουν τις πολιτικές τους απόψεις φαίνεται να είναι η ευελιξία του και η ικανότητά του να δίνει φωνή σε όλους. 

Οι νέοι βλέπουν τους διαδικτυακούς χώρους ως έναν τρόπο επαναπροσδιορισμού της συμμετοχής, καθώς, σε παραδοσιακά περιβάλλοντα εκτός διαδικτύου, αισθάνονται ότι καλούνται μόνο σε «προκαθορισμένους χώρους που σπάνια επιτρέπουν ίση επιρροή, όπως συμβούλια νεολαίας, φόρουμ και συνόδους κορυφής», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τη Δημοκρατία (EPD). 

«Αντί να αποσύρονται από την πολιτική, οι νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία από τη βάση», δήλωσε η Carlotta Magoga, υπεύθυνη έρευνας και προγραμμάτων στην EPD.

 

Η διαδικτυακή πολιτική ή κοινωνική συμμετοχή των νέων το 2025 ήταν υψηλότερη στη Σλοβενία (49,4%), τη Λετονία (33,3%) και την Ολλανδία (31,3%), σύμφωνα με την Eurostat. 

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο (12,3%), την Τσεχία (14,3%), τη Σουηδία και την Ελλάδα (και οι δύο 16,1%). 

Σε 23 από τις 27 χώρες της ΕΕ, οι νέοι ήταν πιο πιθανό να συμμετέχουν διαδικτυακά σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό. 

Τα μεγαλύτερα χάσματα καταγράφηκαν στη Σλοβενία, όπου σχεδόν το ήμισυ των νέων συμμετείχε διαδικτυακά, σε σύγκριση με λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού. 

Ακολουθούσε η Λετονία, με το 33,3% των νέων να συμμετέχει διαδικτυακά, σε σύγκριση με το 24,2% του γενικού πληθυσμού, και η Ιταλία (30,9% έναντι 24,5%). 

Μόνο στη Φινλανδία και την Κύπρο ο γενικός πληθυσμός ξεπέρασε τους νέους όσον αφορά την πολιτική συμμετοχή, ενώ στο Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, την Κροατία και τη Μάλτα η συμμετοχή ήταν ίση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. 

Ωστόσο, καθώς ο δημοκρατικός διάλογος μεταφέρεται στο διαδίκτυο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο τον έλεγχο του πολιτικού διαλόγου, με κίνδυνο να καταλήξει σε κατακερματισμένο λόγο και να τροφοδοτήσει τον κυνισμό, τη δυσπιστία, ακόμη και τη συμμετοχή που καθοδηγείται από την οργή. 

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Περιβάλλον 29.04.26

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Εκθεση για το κλίμα 29.04.26

Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 24.04.26

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Καύσωνες και ασθένειες 23.04.26

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Σύνταξη
Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Σύνταξη
Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Εξαντλείται η υπομονή 30.04.26

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;
Ανάλυση Politico 30.04.26

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;

Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Ανακαίνιση, ενεργειακή απόδοση και αλλαγή χρήσης – Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου
Παρεμβάσεις 30.04.26

Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου

30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Αδιέξοδο 30.04.26

Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ

Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Τουρκία 30.04.26

Σχεδιάζουν αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Λίβανος 30.04.26

Ο Τραμπ παροτρύνει τον Νετανιάχου να σκοτώνει «χειρουργικά»

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».

Σύνταξη
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Κολομβία 30.04.26

Αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τους 21 νεκρούς, από «λάθος»

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Σύνταξη
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Βιρτζίνια 30.04.26

Ελεύθερος χωρίς όρους ο Κόμι για την «απειλή» κατά της ζωής του Τραμπ

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Δυτική Οχθη 30.04.26

Ισραηλινές σφαίρες για το στομάχι έφηβου Παλαιστίνιου

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Σιναλόα 30.04.26

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση κυβερνήτη (ναρκω)Πολιτείας του Μεξικού

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Media 30.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Σύνταξη
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Μέση Ανατολή 30.04.26 Upd: 03:40

Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
Κόσμος 29.04.26

Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα με καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Σύνταξη
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Μπάσκετ 29.04.26

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

Σύνταξη
