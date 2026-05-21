Βανέσα Τραμπ: Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού η πρώην σύζυγος του Ντον Τζούνιορ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Βανέσα Τραμπ με τον πρώην σύζυγό της Ντον Τζούνιορ (γιο του προέδρου), έχει αποκτήσει πέντε παιδιά, την Κάι, 19 ετών, τον Ντόναλντ, 17 ετών, τον Τρίσταν, 14 ετών, τον Σπένσερ, 13 ετών και την Κλόε, 11 ετών.

Στην προσωπική ζωή της έχει σχέση με τον θρύλο του γκολφ Τάιγκερ Γουντς,

Βάνεσα Τραμπ: «Παραμένω αισιόδοξη»

Η Βάνεσα Τραμπ ανακοίνωσε την περιπέτεια με την υγεία της μέσω του προσωπικού κύκλου

«Θέλω να μοιραστώ μια προσωπική ενημέρωση για την υγεία μου. Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Αν και αυτά δεν είναι νέα που περιμένει ποτέ κανείς να ακούσει, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για ένα πλάνο θεραπείας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που πραγματοποίησαν μια επέμβαση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Παραμένω συγκεντρωμένη και αισιόδοξη, έχοντας γύρω μου την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς μου, των παιδιών μου και των ανθρώπων που είναι πιο κοντά μου. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και τη στήριξή σας — σημαίνουν πραγματικά περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εκφράσω.

Ζητώ ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου καθώς επικεντρώνομαι στην υγεία και την ανάρρωσή μου. Βανέσα», ανέφερε, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Η συμπαράσταση της κόρης της

Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς η οικογένειά της και η μεγαλύτερη κόρη της, Κάι, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram με τη λεζάντα «Ο πιο δυνατός άνθρωπος που ξέρω. Σ’ αγαπώ».