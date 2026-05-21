Akylas: «Γιατί ζήτησα συγγνώμη για τη Eurovision»

O Akylas παραχώρησε τις πρώτες δηλώσεις του μετά την ολιγοήμερη αδιαθεσία των τελευταίων ημερών. Ο καλλιτέχνης βρέθηκε στην ΕΡΤ και πριν δώσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωιάν σε είδος» μίλησε στους δημοσιογράφους

«Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ δύσκολο, έτσι, και ζόρικο ταξίδι»

«Είχε πάρα πολλά όμορφα πράγματα παράλληλα, αλλά εμένα κάποια στιγμή ο οργανισμός μου είχε λίγο εξαντληθεί, οπότε χρειαζόμουνα κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις.

Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και τα καλά είναι πάρα πολλά. Είμαι με μία υπέροχη ομάδα. Έζησα παιδιά το όνειρό μου. Από την Καπνικαρέα βρέθηκα στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, στη Eurovision.

Κρατάω τα καλύτερα πραγματικά και συνεχίζουμε μπροστά. Εννοείται, όσο θρηνήσαμε, θρηνήσαμε.»

Akylas: «Τώρα πάμε να κάψουμε το πελεκούδι, γιατί σας έχω αλμπουμάρα»

Είχε ανέβει γενικά ο πήχης ψηλά και οι προσδοκίες, μάλλον λόγω στοιχημάτων, γιατί μας είχανε στις πρώτες τρεις θέσεις νομίζω για πέντε μήνες περίπου. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε τελικά τα στοιχήματα δεν έπαιξαν καθόλου ρόλο.

Πραγματικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή έδωσα ψυχή πραγματικά σε όλο αυτό το project και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί ένιωσε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη:

«Ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ»

«Γιατί περίμεναν πολλά… Και εμείς και η ομάδα μας περίμενε περισσότερα, και εντάξει, ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ήταν για μένα κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και δεν ήξερα πραγματικά πώς θα γυρίσω, πώς θα αντικρίσω τον κόσμο.

Ένιωσα ότι μπορεί να ‘ρθει απόρριψη, όπως είπα κιόλας έφαγα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, λέω, “τώρα θα χαθούν, θα εξαφανιστούν όλα”.

Οπότε αυτό ψυχολογικά δηλαδή με επηρέασε πολύ, αλλά τώρα είμαι πολύ καλά, το ξεπέρασα».

Θα ξαναπήγαινε στην Eurovision;

«Δε θα πήγαινα στη Eurovision άμεσα σίγουρα, γιατί θα ‘θελα να δουλευτώ κι εγώ παραπάνω, αλλά σίγουρα θα ξαναπήγαινα. Αν με θέλετε, call me!».