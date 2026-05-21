Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly

Η FIFA συνεχίζει να επεκτείνει την εμπορική δυναμική του 2026 FIFA World Cup, ανακοινώνοντας νέα συνεργασία με τη Hasbro για τη δημιουργία ειδικής έκδοσης της θρυλικής «Μονόπολης» αφιερωμένης αποκλειστικά στο Μουντιάλ.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου στο Μεξικό, η FIFA ενισχύει ακόμη περισσότερο το εμπορικό της οικοσύστημα, μετατρέποντας το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη σε πολυεπίπεδο brand ψυχαγωγίας και λιανικής.

Η νέα έκδοση της Monopoly δημιουργείται σε συνεργασία και με τη Panini, γνωστή παγκοσμίως για τα αυτοκόλλητα και τα συλλεκτικά άλμπουμ του Μουντιάλ. Σε αντίθεση με το κλασικό παιχνίδι, όπου οι παίκτες αγοράζουν δρόμους και ακίνητα, η νέα ποδοσφαιρική εκδοχή θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Οι παίκτες θα δημιουργούν ομάδες χρησιμοποιώντας κάρτες Panini με σημερινούς αστέρες αλλά και θρύλους προηγούμενων Μουντιάλ, ενώ θα συμμετέχουν σε ιστορικούς αγώνες της διοργάνωσης. Παράλληλα, η Hasbro σχεδιάζει και ειδικά boosters με επιπλέον κάρτες ώστε να ενισχύεται η εμπειρία του παιχνιδιού και να αυξάνεται η συλλεκτική διάσταση του προϊόντος.

Εκτός από τη βασική Monopoly, θα κυκλοφορήσει και ειδική έκδοση του Monopoly Deal, ενός γρηγορότερου παιχνιδιού καρτών με μηχανισμούς εμπνευσμένους από το ποδόσφαιρο. Σε αυτή την έκδοση οι παίκτες θα χρησιμοποιούν κάρτες δράσης για να «σκοράρουν» ή να αποκτούν πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους τους.

Η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της FIFA να μετατρέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε μια παγκόσμια εμπορική πλατφόρμα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη συνεργασία με τη LEGO, ενώ πλέον η FIFA επεκτείνεται δυναμικά και στον χώρο των επιτραπέζιων παιχνιδιών και του family entertainment.

Το 2026 FIFA World Cup, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, θεωρείται ήδη το πιο εμπορικό Μουντιάλ στην ιστορία, τόσο λόγω της διεύρυνσης των ομάδων όσο και εξαιτίας της τεράστιας παγκόσμιας αγοράς που το περιβάλλει.

Ωστόσο, η νέα συνεργασία έχει προκαλέσει και επικρίσεις. Στα social media και στα σχόλια γαλλικών μέσων, αρκετοί φίλαθλοι υποστηρίζουν ότι η FIFA μετατρέπει όλο και περισσότερο το ποδόσφαιρο σε εμπορικό προϊόν, απομακρύνοντάς το από τον παραδοσιακό αθλητικό του χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά σχόλια συνέδεσαν συμβολικά τη Monopoly — ένα παιχνίδι βασισμένο στο χρήμα και την οικονομική κυριαρχία — με τη γενικότερη εμπορευματοποίηση του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Παρά τις αντιδράσεις, η FIFA δείχνει αποφασισμένη να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική του Μουντιάλ 2026, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο entertainment brand που θα επεκτείνεται πολύ πέρα από τα γήπεδα.