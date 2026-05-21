Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Το 1982, η Άστον Βίλα έγινε η τέταρτη αγγλική ομάδα που κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών και το βράδυ της Τετάρτης, 44 χρόνια αργότερα, κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, το Europa League. Οι «χωριάτες» νίκησαν 3-0 τη Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και εξασφάλισε την παρουσία της τόσο στο επόμενο Champions League και τη League Phase, όσο φυσικά και στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, στις 12 Αυγούστου.

Όπως είναι λογικό, το Μπέρμιγχαμ ζει ξανά στις ένδοξες μέρες του παρελθόντος και ο πιο γνωστός οπαδός της Άστον Βίλα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν ένας από αυτούς που το πανηγύρισαν έξαλλα!

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου βρέθηκε φυσικά στα επίσημα του Besiktas Park και είδε από κοντά τον τελικό, με τον τηλεοπτικό φακό να τον «συλλαμβάνει» να πανηγυρίζει με την ψυχή του ένα από τα γκολ της Βίλα.

Δείτε το στιγμιότυπο

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα πια, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φρόντισε να συγχαρεί όλο τον οργανισμό της Άστον Βίλα, παίκτες, τεχνικό τιμ και διοίκηση, για την σπουδαία αυτή επιτυχία. Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο «Χ» έκανε λόγο για μια ιστορική βραδιά για τον σύλλογο.

Η ανάρτηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Amazing night!! Huge congratulations to all the players, team,staff and everyone connected to the club! 44 years since the last taste of European silverware! Special shout out to Boubacar Kamara who has been out injured but is such an integral part of our team and helped lay… https://t.co/sXLzgzvFoW — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2026

«Απίστευτη βραδιά! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το επιτελείο και όλους όσοι συνδέονται με τον σύλλογο! 44 χρόνια από την τελευταία γεύση ευρωπαϊκού τροπαίου», έγραψε χαρακτηριστικά και συνέχισε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον τραυματία Μπουμπακάρ Καμαρά: «Ιδιαίτερη αναφορά στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ήταν τραυματίας, αλλά αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και βοήθησε να μπουν τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας. UTV!», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως μετά τον τελικό, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φρόντισε να πάρει και ένα ενθύμιο από τη σπουδαία αυτή βραδιά για την αγαπημένη του ομάδα.

Φωτογραφήθηκε κρατώντας το τρόπαιο παρέα με τον… Βασιλιά του Europa League, Ουνάι Έμερι, ο οποίος έφτασε τις 5 κατακτήσεις (3 με τη Σεβίλλη, 1 με τη Βιγιαρεάλ και 1 με την Άστον Βίλα) και είναι φυσικά ο πολυνίκης προπονητής του θεσμού.