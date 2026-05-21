Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Φορολογικές δηλώσεις: Πώς δηλώνονται οι φιλοξενούμενοι – Οι παγίδες στο Ε1
Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 12:56

Οι πίνακες στις φορολογικές δηλώσεις που χρειάζονται προσοχή – Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Τις παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις καλούνται να προσέξουν φέτος εκατ. φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των κωδικών.

Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 οι κωδικοί της φιλοξενίας μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Η ΑΑΔΕ έχοντας τα ΑΦΜ φιλοξενούμενων και φιλοξενούντων προχωρά αμέσως στη διασταύρωση

Οι φορολογικές δηλώσεις

Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1, όπου οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν συγγενείς ή φίλους οι οποίοι δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, αλλά υποχρεούνται να υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση, οφείλουν να συμπληρώσουν τους κωδικούς 007-008.

Στους συγκεκριμένους κωδικούς δηλώνονται ο ΑΦΜ του φιλοξενούμενου, οι μήνες φιλοξενίας καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει στον πίνακα 6 του βασικού εντύπου Ε1, να δηλώσουν υποχρεωτικά το ΑΦΜ του φορολογούμενου ο οποίος τους φιλοξενεί. Εάν ένα από τα δύο μέρη, είτε ο φιλοξενούμενος είτε αυτός που τον φιλοξενεί δεν το δηλώσει, τότε θα μπλοκάρει η υποβολή της δήλωσης του ετέρου.

Η ΑΑΔΕ έχοντας τα ΑΦΜ φιλοξενούμενων και φιλοξενούντων προχωρά αμέσως στη διασταύρωση. Αν ο φορολογούμενος που παρέχει φιλοξενία δεν έχει δηλώσει τον φιλοξενούμενο στη φορολογική του δήλωση, η δήλωση του φιλοξενούμενου δεν μπορεί να προχωρήσει.

Το σύστημα τον έχει μπλοκάρει και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Η δήλωση θα ξεμπλοκάρει μόνο στην περίπτωση που δηλωθεί ως φιλοξενούμενος από τον φιλοξενούντα.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Σαφείς είναι οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για την υποβολή της δήλωσης μέσω ερωταπαντήσεων:

1. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώστε στον υποπίνακα του κωδικού 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί, την επιφάνεια σε τ.μ., τον αριθμό παροχής ρεύματος της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.

2. Πώς θα συμπληρώσω στη δήλωσή μου ότι φιλοξενώ φυσικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση;

Στον κωδικό 007-008 ανοίγει υποπίνακας στον οποίο συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενείτε, την επιφάνεια σε τ.μ., τον αριθμό παροχής ρεύματος της οικίας και τους μήνες που τον φιλοξενήσατε.

3. Έχω εξαρτώμενο μέλος το οποίο δηλώνω στον πίνακα 8 της δήλωσης, ενώ υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από το μέλος. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα στοιχεία του εξαρτώμενου μέλους στον υποπίνακα του κωδικού 007-008 για τη φιλοξενία;

Εφόσον το εξαρτώμενο μέλος συνοικεί μαζί σας και δηλώνεται στον πίνακα 8, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του κωδικού 007-008.

4. Στον υποπίνακα των κωδικών 007-008 εμφανίζονται τα στοιχεία του τέκνου μου, το οποίο φιλοξενώ. Θα πρέπει να κάνω αποδοχή της φιλοξενίας;

Δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή της φιλοξενίας εφόσον το τέκνο σας είναι εξαρτώμενο και δηλώνεται στον πίνακα 8 της δήλωσής σας.

Πηγή: OT

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο
Τρεισήμιση χρόνια μετά τον αρχικό νόμο για την κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, με έκδοση ΚΥΑ για τα πρώτα ακίνητα. Όμως πουθενά δεν λέει ποιο θα είναι το κοινωνικό ενοίκιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά το 2013 όταν ξανά ο ίδιος τον είχε οδηγήσει εκεί - Όσα είπε ο «coach B» για το Final-4 της Αθήνας.

Οσμή: «Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες – Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις
Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση όσον αφορά σε ουσίες με συγκεκριμένα όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγεί ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

Νεκτάριος Δαργάκης
H Euroleague των ρεκόρ
Ιστορικό ρεκόρ στη Euroleague με 508 εκατομμύρια τηλεθεατές και «sold out» στα γήπεδα

Γιώργος Μαζιάς
Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Έφη Αλεβίζου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

