Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για την έκπτωση φόρου 4%
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Μαΐου 2026, 18:30

Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για την έκπτωση φόρου 4%

Στα 1.500 ευρώ ο μέσος φόρος για τρεις στους δέκα φορολογουμένους - Χωρίς φόρο οι επτά στις δέκα φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί

Μαρία Βουργάνα
Τέλος χρόνου για τους φορολογουμένους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης εκπνέει αύριο 15 Μαΐου, ενώ στη συνέχεια το όφελος περιορίζεται σταδιακά.

Έχουν κατατεθεί σχεδόν 3,4 εκατομμύρια δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένονται φέτος

Ειδικότερα, όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους από τις 16 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου θα δικαιούνται έκπτωση 3%, ενώ για δηλώσεις που θα κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου 2026 η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα εξοφληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλές ταχύτητες, καθώς ήδη έχουν κατατεθεί σχεδόν 3,4 εκατομμύρια δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένονται φέτος. Δηλαδή, περίπου οι μισοί φορολογούμενοι τακτοποίησαν την ετήσια φορολογική τους υποχρέωση.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών αποτυπώνει ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων δεν προκύπτει επιπλέον φορολογική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, 36,67% των δηλώσεων είναι μηδενικές, ενώ 34,10% είναι πιστωτικές, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 7 στους 10 φορολογουμένους είτε να μην πληρώνουν πρόσθετο φόρο είτε να δικαιούνται επιστροφή φόρου.

Χρεωστικό εκκαθαριστικό προκύπτει για το 29,23% των δηλώσεων, με τρεις στους δέκα φορολογουμένους που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση να πληρώνουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025.

Για όσους καλούνται να πληρώσουν έξτρα φόρο, ο μέσος λογαριασμός αγγίζει ήδη τα 1.500 ευρώ και θα «φουσκώσει» ακόμη περισσότερο όσο αυξάνεται ο αριθμός των δηλώσεων που υποβάλλονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Από τις χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις έχει ήδη βεβαιωθεί φόρος ύψους 1,48 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων.

Επιστροφές φόρου

Οι επιστροφές φόρου που αντιστοιχούν στις πιστωτικές δηλώσεις φθάνουν μέχρι στιγμής τα 295,32 εκατ. ευρώ ή 256 ευρώ κατά μέσο όρο.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 765.000 φορολογούμενοι έχουν ήδη δει τις επιστροφές φόρου να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τα ποσά των άμεσων επιστροφών να υπερβαίνουν τα 137 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για πάνω από 301.000 φορολογουμένους πραγματοποιήθηκαν αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφών φόρου με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 56,3 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ προχωρεί σε συμψηφισμούς και επιστροφές σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι πιο σύνθετες περιπτώσεις εξετάζονται από τις ΔΟΥ και το ΚΕΒΕΙΣ χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή των χρημάτων παραμένει η δήλωση του IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με την προβλεπόμενη έκπτωση είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι επόμενες έως το τέλος κάθε μήνα, με την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου 2027.

Διορθώσεις

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή/και το έντυπο Ε3.

Ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή του, αλλά αρκεί μόνο να τροποποιήσει τα σημεία εκείνα της αρχικά υποβληθείσας δήλωσης στα οποία έχει διαπιστώσει λάθη καθώς επίσης και να προσθέσει δεδομένα εκεί που θεωρεί ότι υπάρχουν παραλείψεις.

Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, δηλαδή έως τις 15 Ιουλίου 2026, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Νέο εκκαθαριστικό

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Φυσικό αέριο
LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

Macro
Alpha Bank: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Μ. Ανατολής

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Πληθωρισμός: Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν αυξήσεις τιμών – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής
Τα νέα δεδομένα 15.05.26

Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν τον πληθωρισμό - Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής

Ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα -στο δεύτερο τρίμηνο του έτους- χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης ενώ ο δείκτης αναφοράς των παγκόσμιων τιμών τροφίμων αυξήθηκε τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η εύφλεκτη ύλη που απειλεί να βάλει νέες «φωτιές» στις τιμές.

Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα - Οι πληθωριστικές πιέσεις προμήνυμα εξελίξεων

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
«Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» - Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα η ΕΚΠΟΙΖΩ

«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν

Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα
Τα κομμάτια της «πίτας» του Ταμείου Ανάκαμψης και το ελληνικό «μαχαίρι» που θέλει… ακόνισμα

Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ
Τα ναρκαλιευτικά «Κροτόνε» και «Ρίμινι» έχουν πρώτος προορισμό το Τζιμπουτί. Στόχος του Ιταλού υπουργού Άμυνας είναι να μπορέσουν να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν
Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η Ουάσινγκτον υποχρεούται να παράσχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν παροτρύνει έντονα την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων.

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης
Το ένταλμα εις βάρος του ακτιβιστή, η στοχοποίησή του και η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοσή του στη χώρα μας. «Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου», τονίζει ο δικηγόρος.

Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Ο Τραμπ επιστρέφει από την Κίνα με απειλές κατά του Ιράν – Τεχεράνη: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ουάσιγκτον
Η Κίνα απέφυγε να αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των ΗΠΑ ότι θα πιέσει το Ιράν. Και ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «έχουμε εξαλείψει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά καθαρισμού».

Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναβάλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Ο λόγοι που οδήγησαν τον Οζγκιούρ στην ανεξαρτητοποίηση – Τι λένε στη Νέα Αριστερά για την απόφαση του βουλευτή
Ο βουλευτής Ροδόπης, από το περιστύλιο της Βουλής, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Άμεση η αντίδραση από τη ΝΕΑΡ και δήλωση με νόημα.

Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»
Ξέσπασε ο Εργκίν Αταμάν κατά του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, μετά τις υποτιμητικές δηλώσεις του τελευταίου που ακολούθησαν τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια – «Θα φύγω όταν μου το πει ο Γιαννακόπουλος», είπε για το μέλλον του ο Τούρκος τεχνικός.

Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας
Σύμφωνα με το AP, η δίωξη πιθανότατα θα σχετίζεται με την κατάρριψη αεροσκαφους στην Κούβα που λειτούργησε από την εξόριστη ομάδα Brothers to the Rescueτο 1996. Ο Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας τότε.

Ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα -στο δεύτερο τρίμηνο του έτους- χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης ενώ ο δείκτης αναφοράς των παγκόσμιων τιμών τροφίμων αυξήθηκε τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η εύφλεκτη ύλη που απειλεί να βάλει νέες «φωτιές» στις τιμές.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

