Τέλος χρόνου για τους φορολογουμένους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης εκπνέει αύριο 15 Μαΐου, ενώ στη συνέχεια το όφελος περιορίζεται σταδιακά.

Έχουν κατατεθεί σχεδόν 3,4 εκατομμύρια δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένονται φέτος

Ειδικότερα, όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους από τις 16 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου θα δικαιούνται έκπτωση 3%, ενώ για δηλώσεις που θα κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου 2026 η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα εξοφληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλές ταχύτητες, καθώς ήδη έχουν κατατεθεί σχεδόν 3,4 εκατομμύρια δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένονται φέτος. Δηλαδή, περίπου οι μισοί φορολογούμενοι τακτοποίησαν την ετήσια φορολογική τους υποχρέωση.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών αποτυπώνει ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων δεν προκύπτει επιπλέον φορολογική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, 36,67% των δηλώσεων είναι μηδενικές, ενώ 34,10% είναι πιστωτικές, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 7 στους 10 φορολογουμένους είτε να μην πληρώνουν πρόσθετο φόρο είτε να δικαιούνται επιστροφή φόρου.

Χρεωστικό εκκαθαριστικό προκύπτει για το 29,23% των δηλώσεων, με τρεις στους δέκα φορολογουμένους που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση να πληρώνουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025.

Για όσους καλούνται να πληρώσουν έξτρα φόρο, ο μέσος λογαριασμός αγγίζει ήδη τα 1.500 ευρώ και θα «φουσκώσει» ακόμη περισσότερο όσο αυξάνεται ο αριθμός των δηλώσεων που υποβάλλονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Από τις χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις έχει ήδη βεβαιωθεί φόρος ύψους 1,48 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων.

Επιστροφές φόρου

Οι επιστροφές φόρου που αντιστοιχούν στις πιστωτικές δηλώσεις φθάνουν μέχρι στιγμής τα 295,32 εκατ. ευρώ ή 256 ευρώ κατά μέσο όρο.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 765.000 φορολογούμενοι έχουν ήδη δει τις επιστροφές φόρου να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τα ποσά των άμεσων επιστροφών να υπερβαίνουν τα 137 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για πάνω από 301.000 φορολογουμένους πραγματοποιήθηκαν αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφών φόρου με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 56,3 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ προχωρεί σε συμψηφισμούς και επιστροφές σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι πιο σύνθετες περιπτώσεις εξετάζονται από τις ΔΟΥ και το ΚΕΒΕΙΣ χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή των χρημάτων παραμένει η δήλωση του IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με την προβλεπόμενη έκπτωση είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι επόμενες έως το τέλος κάθε μήνα, με την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου 2027.

Διορθώσεις

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή/και το έντυπο Ε3.

Ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή του, αλλά αρκεί μόνο να τροποποιήσει τα σημεία εκείνα της αρχικά υποβληθείσας δήλωσης στα οποία έχει διαπιστώσει λάθη καθώς επίσης και να προσθέσει δεδομένα εκεί που θεωρεί ότι υπάρχουν παραλείψεις.

Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, δηλαδή έως τις 15 Ιουλίου 2026, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Νέο εκκαθαριστικό

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

