H «ακτινογραφία» του Έλληνα συνταξιούχου – Πού κυμαίνεται η μέση σύνταξη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Είναι 66 έως 80 ετών, στην πλειονότητά τους άνδρες, οι περισσότεροι λαμβάνουν κύρια σύνταξη μεταξύ των 500 και 1.000 ευρώ και διαμένουν συνήθως στην Αττική ή στην κεντρική Μακεδονία.

Πρόκειται για το προφίλ των συνταξιούχων έτσι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος του μηνός Αυγούστου στην οποία καταγράφεται ότι η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των 500 – 1000 ευρώ.

Μόνο τέσσερις στις δέκα συντάξεις ποσοστό 42,68% ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, ενώ η μέση κύρια σύνταξη φθάνεις μόλις τα 865 ευρώ και η μέση επικουρική τα 196 ευρώ. Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Ως προς τις ηλικίες η έκθεση καταγράφει ότι το 27,13% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,31% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 33,65% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Στην έκθεση παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,57%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,92% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις συντάξεις

Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.749.928) και την Κεντρική Μακεδονία (764.257). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 311.769 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 267.293 συντάξεις.

Οι συνταξιούχοι της χώρας, ανήλθαν τον Απρίλιο σε 2.532.354 άτομα. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 3.563 άτομα σε ένα μήνα, συγκριτικά με τους 2.528.791 συνταξιούχους που είχαν καταγραφεί τον Μάρτιο.

Το υψηλότερο μέσο εισόδημα από συντάξεις (1.130,78 ευρώ μικτά) λαμβάνουν 459.007 συνταξιούχοι (ποσοστό 18,1%), ηλικίας 66 – 70 ετών. Ακολουθούν με 1.102,05 ευρώ, οι 485.292 συνταξιούχοι με ηλικία 71 – 75 ετών. Συνολικά, το μέσο εισόδημα από συντάξεις, υπολογίζεται στα 1.041,83 ευρώ.

Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 28.832 νέες συντάξεις, για τις οποίες η δαπάνη ήταν 17.221.288,57 ευρώ. Ταυτόχρονα όμως, δόθηκαν και αναδρομικά 85.130.319,37 ευρώ για την καταβολή των συγκεκριμένων συντάξεων, που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Τέλος για άλλον ένα μήνα, η πλειονότητα των κύριων συντάξεων γήρατος 57,32% δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σχεδόν οι έξι στις δέκα κύριες συντάξεις είναι κάτω από το κρίσιμο όριο μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών.

Πηγή: OT