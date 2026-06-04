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Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση
Διπλωματία 04 Ιουνίου 2026, 14:51

Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Βουλγαρία, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ και τον συνεχάρη για την πρόσφατη εκλογική του επιτυχία.

«Να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων»

Ανάμεσα σε άλλα, επισήμανε ότι η βουλγαρική κυβέρνηση έχει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έτσι, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορούν να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμες σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας, αλλά και της ΕΕ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αρχικά είπε: «Αγαπητέ κ. πρόεδρε της κυβέρνησης, αγαπητέ Ρούμεν, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Βουλγαρία ως ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος επισκέπτεται τη φίλη χώρα μετά τη μεγάλη εκλογική σου νίκη.

Θέλω να σε συγχαρώ γι’ αυτή την εκλογική σου επιτυχία, να ευχηθώ καλή τύχη στη νέα κυβέρνηση και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι υπάρχει μια κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία μπορεί να υλοποιήσει μακροπρόθεσμες σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας αλλά συνολικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέλω να συγχαρώ, επίσης, τη Βουλγαρία για την είσοδο στη ζώνη του ευρώ και την είσοδο στη ζώνη του Σένγκεν. Νομίζω ότι είναι μία σημαντική εξέλιξη, η οποία προφανώς αφορά και την Ελλάδα και σίγουρα διευκολύνει όχι μόνο τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και τη σημαντική τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών. Δύο εκατομμύρια Βούλγαροι επισκέπτονται την πατρίδα μας κάθε χρόνο και θέλουμε προφανώς να κάνουμε τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν πιο εύκολες».

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Ράντεφ:

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Για τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι αναφέρθηκες σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία: επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι την Ουκρανία, ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου.

H Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ, σε μία εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε, η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτόν είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση».

Θέλω να τονίσω, επίσης, την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων, είτε αυτό αφορά τον ποταμό Άρδα και τον Έβρο είτε αφορά τον ποταμό Νέστο. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση».

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ.

Για την αμυντική συνεργασία

Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Θέλω να τονίσω, επίσης, τη σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από ανατολάς και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε την αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της NATOϊκής συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε.

Θα βρεθούμε σε λίγο και οι δύο στο Μαυροβούνιο για να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν τις προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη: «Τέλος, θέλω και εγώ να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στις σημαντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις οι οποίες ξεκινούν για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διαχείριση και η διατήρηση των πόρων της Συνοχής αλλά και του πρωτογενούς τομέα και να συμφωνήσω μαζί σου ότι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να κατανεμηθεί με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ίδια ανταγωνιστικότητα ενδεχομένως με πιο προηγμένες οικονομίες.

Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια, σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε τη διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο».

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Νέο Tudor Black Bay Chrono 39
Τα Νέα της Αγοράς 04.06.26

Νέο Tudor Black Bay Chrono 39

Μια τολμηρή νέα έκφραση του Black Bay Chrono με έντονο κίτρινο καντράν και αγωνιστικό χαρακτήρα

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Λεμεσός: Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση – Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν
Στην Κύπρο 04.06.26

Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό - Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν

Ανάμεσα σε όσους χρειάστηκαν νοσηλεία για την τροφική δηλητηρίαση υπήρχαν παιδιά - Οι καλεσμένοι είχαν βρεθεί στη γαμήλια δεξίωση το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό

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ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο για την εκλογική διάταξη του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μια αλήθεια πάντα πολιτική
Επιστημολογική στροφή 04.06.26

Μια αλήθεια πάντα πολιτική

Ένα πρόσφατο βιβλίο ασχολείται με το γιατί σήμερα η πολιτική μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στο ερώτημα για την αλήθεια των διαφόρων τοποθετήσεων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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