Βουλγαρία: Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά
Κόσμος 21 Απριλίου 2026, 23:15

Η επικράτηση του Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς ο πρώην πιλότος μαχητικών και υποστηρικτής του «πραγματισμού» θεωρείται ο νέος ισχυρός πόλος του ευρωσκεπτικισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Ο Όρμπαν φεύγει ο Ράντεφ έρχεται… Η εκλογική αναμέτρηση στη Βουλγαρία ανέδειξε έναν μεγάλο νικητή ικανό να προκαλέσει «πονοκέφαλο» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Μετά από οκτώ εθνικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια, οι πολίτες της Βουλγαρίας έδωσαν σχεδόν με 44,5% συντριπτική πλειοψηφία στον κεντροαριστερό συνασπισμό «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ρούμεν Ράντεφ.

Ο 62χρονος Ρούμεν Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τη θέση του προέδρου της Βουλγαρίας και προχώρησε στη δημιουργία νέου συνασπισμού, που βαπτίστηκε «Προοδευτική Βουλγαρία»

Σε μια πρώτη ανάγνωση ο νέος ηγέτης της Βουλγαρίας είναι φιλορώσος και ευρωσκεπτικιστής. Στο παρελθόν έχει κατακρίνει την ευρωπαϊκή βοήθεια στην Ουκρανία διότι, όπως ισχυρίζεται, έτσι παρατείνεται ο πόλεμος με τη Ρωσία και υποστηρίζει ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο διάλογος με τη Ρωσία, ειδικά στα ενεργειακά θέματα.

Πριν τις εκλογές είχε δηλώσει ότι συμμερίζεται την άποψη της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας σχετικά με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι «δεν έβλεπε το όφελος» που θα είχε αυτό «για τη φτωχή χώρα μου».

Ο Ράντεφ και η κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά

Υπό αυτό το πλαίσιο οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φοβούνται ότι η νίκη του Ράντεφ θα μπορούσε να διαταράξει την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά, αναφέρει το έγκυρο Euractiv.

Η αλλαγή εξουσίας στη Σόφια «ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους» για τον εφοδιασμό με πυρομαχικά, δήλωσε η πρόεδρος της Renew Group, Valerie Hayer, προσθέτοντας ότι «αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των αποθεμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και να επιβραδύνει τους χρόνους παράδοσης».

Ο Ραντέφ, πιλότος μαχητικών αεροσκαφών που ασχολήθηκε με την πολιτική, έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στην πώληση των βουλγαρικών αποθεμάτων όπλων της σοβιετικής εποχής στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, επέκρινε επίσης σφοδρά τη δεκαετή αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ουκρανίας, σηματοδοτώντας πιθανές αλλαγές στην πολιτική.

Η Βουλγαρία έχει διαδραματίσει μέχρι στιγμής κεντρικό ρόλο στην άμυνα της Ουκρανίας.

Από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, έχει καταστεί ένας από τους βασικούς προμηθευτές όπλων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Βασικό στοιχείο αυτής της παραγωγής αποτελεί το εργοστάσιο VMZ στο Σόποτ, το οποίο παράγει εκρηκτικά και βλήματα πυροβολικού 155 mm σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Το εργοστάσιο της VMZ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε κατά την επίσκεψή της στο εργοστάσιο τον Αύγουστο του 2025 ότι αυτό «παρήγαγε το ένα τρίτο των όπλων που παραδόθηκαν στην Ουκρανία στην αρχή του πολέμου», επαινώντας τη Βουλγαρία για τη συμβολή της στην «ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της».

Μόλις δύο μήνες μετά την επίσκεψη, η γερμανική αμυντική εταιρεία Rheinmetall ανακοίνωσε τη σύσταση κοινοπραξίας αξίας 1 δισ. ευρώ με την VMZ για την παραγωγή έως και 100.000 βλημάτων 155 χιλιοστών ετησίως.

Μέρος της συμφωνίας περιλαμβάνει την κατασκευή ξεχωριστού εργοστασίου πυρίτιδας στο Σόποτ, στο οποίο η Rheinmetall θα κατέχει μερίδιο 51%. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων ευρωπαϊκών προσπαθειών για την αύξηση της παραγωγής πυρομαχικών.

Πηγές του ΕΛΚ δήλωσαν (Euractiv) ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική στάση του Ράντεφ, τονίζοντας ιδίως ότι «η οικονομία της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις συμφωνίες».

Τα πρώτα δείγματα γραφής

Ο 62χρονος Ρούμεν Ράντεφ διετέλεσε πρόεδρος της Βουλγαρίας για εννέα χρόνια, πριν παραιτηθεί τον Ιανουάριο για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Έχει δεσμευτεί να συγκρουστεί με αυτό που αποκαλεί «ολιγαρχικό μοντέλο διακυβέρνησης» στη χώρα.

Έχει ταχθεί υπέρ της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Ρωσία, ενώ ασκεί κριτική στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Ωστόσο, έχει επισήμως καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας και έχει δηλώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το βέτο της χώρας του για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο.

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Κόσμος
Μονομερής παράταση της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία. Υποστηρίζει ότι δεν θα βομβαρδίσει το Ιράν, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση της Τεχεράνης και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα
«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα

Επανεμφάνιση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Telegram, δήλωσε ότι «ο στρατός του Ιράν είναι έτοιμος να χτυπήσει τους αμερικανικούς και σιωνιστικούς στόχους σαν αστραπή».

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει

Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Τραμπ: Η πνευματική διαύγεια του προέδρου υπό αμφισβήτηση – Τι δείχνει δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
Υπό αμφισβήτηση η πνευματική διαύγεια του Τραμπ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ

Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στα χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του - Μόνο το 26% των Αμερικανών τον θεωρεί συγκρατημένο ενώ μόνο ένα 25% θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν κάνει τις ΗΠΑ πιο ασφαλείς

Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία
Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία

Η άρνηση της Γερμανίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία ΕΕ - Ισραήλ, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών μελών της

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του

«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Όρμπαν: Αίρει το βέτο στην ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας λίγο πριν αποχωρήσει από πρωθυπουργός
Η «τελευταία πράξη» του Όρμπαν πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Αίρει το βέτο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποχωρεί από την πρωθυπουργία στα μέσα Μαΐου αλλά φαίνεται διατεθειμένος να κλείσει ο ίδιος λογαριασμούς με την ΕΕ πριν αναλάβει ο επόμενος

Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο
Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο

Η πτώση από ύψος τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς - «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί» δήλωσε ο Μιχάλη Γιαννακός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και περιμένει τον 8ο των πλέι ιν, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ως 7ος τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Δείτε πως μπορούν να συναντηθούν οι «αιώνιοι».

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ

Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη
Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη

Μια δημοσκόπηση που αποτυπώνει πόσο διαφοροποιείται ο συσχετισμός δυνάμεων όταν μετριούνται και τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται: ΝΔ αρκετά κάτω από 30%, δεύτερη η Καρυστιανού αλλά ασθμαίνοντας, μεγάλη δυναμική για το κόμμα Τσίπρα, με ποσοστό ήδη αρκετά υψηλότερο του ΠΑΣΟΚ.

Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει
Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει

Η Meta υποστηρίζει ότι τα μοντέλα AI θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο ότι θα αντικατασταθούν από μηχανές, αλλά και ότι θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο
Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!
Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!

Σοκάρουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το «χρυσό» δίκτυο εκατομμυρίων στο Μιλάνο, με συνοδούς πολυτελείας, πάνω από 70 αστέρες της Serie A, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιλότο της Formula 1, και συλλήψεις των ηγετών ενός άρτια δομημένου κυκλώματος που «έσπρωχνε» μέχρι και ναρκωτικά!

Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

