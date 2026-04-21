Ο Όρμπαν φεύγει ο Ράντεφ έρχεται… Η εκλογική αναμέτρηση στη Βουλγαρία ανέδειξε έναν μεγάλο νικητή ικανό να προκαλέσει «πονοκέφαλο» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Μετά από οκτώ εθνικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια, οι πολίτες της Βουλγαρίας έδωσαν σχεδόν με 44,5% συντριπτική πλειοψηφία στον κεντροαριστερό συνασπισμό «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ρούμεν Ράντεφ.

Ο 62χρονος Ρούμεν Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τη θέση του προέδρου της Βουλγαρίας και προχώρησε στη δημιουργία νέου συνασπισμού, που βαπτίστηκε «Προοδευτική Βουλγαρία»

Σε μια πρώτη ανάγνωση ο νέος ηγέτης της Βουλγαρίας είναι φιλορώσος και ευρωσκεπτικιστής. Στο παρελθόν έχει κατακρίνει την ευρωπαϊκή βοήθεια στην Ουκρανία διότι, όπως ισχυρίζεται, έτσι παρατείνεται ο πόλεμος με τη Ρωσία και υποστηρίζει ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο διάλογος με τη Ρωσία, ειδικά στα ενεργειακά θέματα.

Πριν τις εκλογές είχε δηλώσει ότι συμμερίζεται την άποψη της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας σχετικά με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι «δεν έβλεπε το όφελος» που θα είχε αυτό «για τη φτωχή χώρα μου».

Ο Ράντεφ και η κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά

Υπό αυτό το πλαίσιο οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φοβούνται ότι η νίκη του Ράντεφ θα μπορούσε να διαταράξει την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά, αναφέρει το έγκυρο Euractiv.

Η αλλαγή εξουσίας στη Σόφια «ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους» για τον εφοδιασμό με πυρομαχικά, δήλωσε η πρόεδρος της Renew Group, Valerie Hayer, προσθέτοντας ότι «αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των αποθεμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και να επιβραδύνει τους χρόνους παράδοσης».

Ο Ραντέφ, πιλότος μαχητικών αεροσκαφών που ασχολήθηκε με την πολιτική, έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στην πώληση των βουλγαρικών αποθεμάτων όπλων της σοβιετικής εποχής στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, επέκρινε επίσης σφοδρά τη δεκαετή αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ουκρανίας, σηματοδοτώντας πιθανές αλλαγές στην πολιτική.

Η Βουλγαρία έχει διαδραματίσει μέχρι στιγμής κεντρικό ρόλο στην άμυνα της Ουκρανίας.

Από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, έχει καταστεί ένας από τους βασικούς προμηθευτές όπλων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Βασικό στοιχείο αυτής της παραγωγής αποτελεί το εργοστάσιο VMZ στο Σόποτ, το οποίο παράγει εκρηκτικά και βλήματα πυροβολικού 155 mm σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Το εργοστάσιο της VMZ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε κατά την επίσκεψή της στο εργοστάσιο τον Αύγουστο του 2025 ότι αυτό «παρήγαγε το ένα τρίτο των όπλων που παραδόθηκαν στην Ουκρανία στην αρχή του πολέμου», επαινώντας τη Βουλγαρία για τη συμβολή της στην «ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της».

Μόλις δύο μήνες μετά την επίσκεψη, η γερμανική αμυντική εταιρεία Rheinmetall ανακοίνωσε τη σύσταση κοινοπραξίας αξίας 1 δισ. ευρώ με την VMZ για την παραγωγή έως και 100.000 βλημάτων 155 χιλιοστών ετησίως.

Μέρος της συμφωνίας περιλαμβάνει την κατασκευή ξεχωριστού εργοστασίου πυρίτιδας στο Σόποτ, στο οποίο η Rheinmetall θα κατέχει μερίδιο 51%. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων ευρωπαϊκών προσπαθειών για την αύξηση της παραγωγής πυρομαχικών.

Πηγές του ΕΛΚ δήλωσαν (Euractiv) ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική στάση του Ράντεφ, τονίζοντας ιδίως ότι «η οικονομία της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις συμφωνίες».

Τα πρώτα δείγματα γραφής

Ο 62χρονος Ρούμεν Ράντεφ διετέλεσε πρόεδρος της Βουλγαρίας για εννέα χρόνια, πριν παραιτηθεί τον Ιανουάριο για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Έχει δεσμευτεί να συγκρουστεί με αυτό που αποκαλεί «ολιγαρχικό μοντέλο διακυβέρνησης» στη χώρα.

Έχει ταχθεί υπέρ της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Ρωσία, ενώ ασκεί κριτική στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Ωστόσο, έχει επισήμως καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας και έχει δηλώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το βέτο της χώρας του για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο.