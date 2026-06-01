newspaper
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Κόσμος 01 Ιουνίου 2026, 12:25

Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στάσιμες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ καθώς οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στις προηγούμενες ημέρες για επίτευξη συμφωνίας διαψεύστηκαν και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με διαρροές στον αμερικανικό Τύπο, ο Ντόνλαντ Τραμπ, έστειλε μία αναθεωρημένη – προς το αυστηρότερο – πρόταση προς την Τεχεράνη ελπίζοντας να εξασφαλίσει κάποια σημαντική παραχώρηση προκειμένου να παρουσιάσει μία «καλή» συμφωνία για τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή υπήρξε ανάφλεξη της έντασης με τα δύο μέρη να ανταλλάσσουν πυρά. Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε πλήγματα «αυτοάμυνας» – όπως τα χαρακτήρισαν – στο νότιο Ιράν αφού η Τεχεράνη κατέρριψε αμερικανικό drone σε διεθνή ύδατα. Στη συνέχεια συναγερμός σήμανε στο Κουβέιτ καθώς δέχτηκε επίθεση με drones και πυραύλους.

Οι διαπραγματεύσεις ωστόσο συνεχίζονται αν και η ανταλλαγή πληγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας. Σε μία νέα του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι το «Ιράν θέλει πολύ μια συμφωνία η οποία θα είναι καλή για τις ΗΠΑ» ενώ υπονόησε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει ακόμα υπογράψει το «μνημόνιο συναντίληψης» με την Τεχεράνη είναι η κριτική που του ασκούν Δημοκρατικοί αλλά και «μη πατριώτες Ρεπουμπλικάνοι».

Ο ίδιος προφήτευσε ότι «όλα θα πάνε καλά στο τέλος, όπως γίνεται πάντα» και ζήτησε από όλους «να καθίσουν αναπαυτικά και να χαλαρώσουν» και να τον αφήσουν να «κάνει τη δουλειά του».

Στις σχεδόν 40 ημέρες εκεχειρίας Ιράν – ΗΠΑ, έχει γίνει σαφές ότι η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να δείξει εμπιστοσύνη στην Ουάσιγκτον που έχει παραβιάσει πολλές φορές τις μεταξύ τους συμφωνίες.

Οι αξιωματούχοι του καθεστώτος δηλώνουν ξεκάθαρα ότι περιμένουν «πράξεις» από την πλευρά των ΗΠΑ ώστε να αποδείξουν τις προθέσεις τους, ενώ υπογραμμίζουν με κάθε ευκαιρία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει γνώμη σε κάθε ανάρτηση.

Το Ιράν επιδιορθώνει τις πυραυλικές του εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας απλώς μπουλντόζες

Σε αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων, το Ιράν φροντίζει να αποκαταστήσει τις ζημιές που υπέστησαν οι πυραυλικές του εγκαταστάσεις από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σε ρεπορτάζ του, το CNN υποστηρίζει, βάσει ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, ότι το Ιράν χωρίς να ξοδέψει σημαντικούς πόρους έχει καταφέρει να επιδιορθώσει καταστροφές που προκλήθηκαν σε δρόμους και εισόδους υπόγειων πυραυλικών εγκαταστάσεων.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στόχευσαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς τους δρόμους που οδηγούσαν σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και τις εισόδους αυτών καθώς τα αποθέματα πυραύλων φυλάσσονταν υπόγεια.

Με μπουλντόζες και εκσκαφείς, το Ιράν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτές τις εξαιρετικά δαπανηρές επιθέσεις, με τις δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ότι σε πολλά σημεία οι υποδομές πρόσβασης στις βάσεις έχουν αποκατασταθεί.

Ειδικότερα η έρευνα του CNN έδειξε ότι το Ιράν έχει πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους των σηράγγων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων.

Σε μια βάση πυραύλων στο Ντεζφούλ του Ιράν, στις 12 Μαΐου παρατηρήθηκε ότι τέσσερις από τις πέντε εισόδους της υπόγειας εγκατάστασης είχαν ξανανοίξει. Με γκρι κύκλο έχει σημειωθεί η μία είσοδος του συγκροτήματος που παρέμεινε κλειστή. Πηγή: CNN

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, το Ιράν είναι σε θέση να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους εφόσον διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη και αν η παραγωγή έχει σταματήσει», δήλωσε ο Sam Lair, ερευνητής στο Κέντρο Μελετών Μη Διάδοσης James Martin, ο οποίος αναλύει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν. «Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τους εκτοξευτές να είναι εξοπλισμένοι με τους πυραύλους που εξακολουθούν να έχουν οι Ιρανοί».

«Ο αμερικανικός στρατός είναι καλός στο να επιτυγχάνει τακτικές επιτυχίες, και το θάψιμο και ο περιορισμός της ιρανικής πυραυλικής δύναμης είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού», δήλωσε ο Lair. «Ωστόσο, εάν αυτό δεν συνοδεύεται από ένα σύνολο εύλογων στρατηγικών πολεμικών στόχων και μια εφικτή θεωρία νίκης, μπορεί να καταλήξει σε στρατηγική αποτυχία».

Δορυφορική εικόνα μιας βάσης πυραύλων βόρεια του Κερμανσάχ, στο Ιράν, δείχνει τα πλήγματα σε δύο εισόδους σηράγγων και στον δρόμο. Η εικόνα είναι από τον Μάρτιο/ Πηγή: CNN

Το παραπάνω σημείο τον Μάιο. Οι δύο είσοδοι και ο δρόμος φαίνεται να έχουν αποκατασταθεί/ Πηγή: CNN

Το παραπάνω σημείο τον Μάιο. Οι δύο είσοδοι και ο δρόμος φαίνεται να έχουν αποκατασταθεί/ Πηγή: CNN

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του CNN, επαναλαμβάνοντας μια προηγούμενη δήλωση ότι «ο στρατός της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγει ο Πρόεδρος».

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει περίπου 1.000 πυραύλους αποθηκευμένους στις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Ταυτόχρονα η ικανότητα του Ιράν να συνεχίζει να παράγει οπλισμό, αν και έχει πληγεί, κάθε άλλο παρά ανύπαρκτη είναι. Δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι αν και το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στόχευσαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς τα πυραυλικά εργοστάσια του Ιράν κατά τον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι τον Ιούνιο, η Τεχεράνη έχει καταφέρει να ανακατασκευάσει εγκαταστάσεις που είχαν καταστραφεί.

Ο Τιμούρ Καντίσεφ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη και την Πολιτική Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, δήλωσε στο CNN ότι το τεχνολογικό χάσμα εκθέτει τη δυσκολία στην επιδίωξη στρατιωτικών επιλογών κατά του Ιράν.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολύ εξελιγμένα, πολύ ακριβά όπλα για να προκαλέσεις τέτοιου είδους ζημιά και η ανασύστασή τους γίνεται με πολύ χαμηλή τεχνολογία –  χρειάζεται απλώς μπουλντόζες», είπε.

Το Ιράν έχει καταστρέψει πάνω από 20 στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

Αν και η στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ είναι δεδομένη και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις απειλές του για εξαφάνιση του ιρανικού πολιτισμού, στοχεύοντας τις ενεργειακές ή άλλες πολιτικές υποδομές της χώρας, έχει γίνει σαφές ότι μία τέτοια επιλογή θα σηματοδοτούσε κλιμάκωση που οι ΗΠΑ δεν θα ήταν εύκολο να απορροφήσουν πόσο μάλλον όταν ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην κατάφερναν τίποτα περισσότερο στο Ιράν από το να σκορπίσουν καταστροφή και θάνατο.

Η έλλειψη σχεδίου και στρατηγικής εξόδου από τον Τραμπ, που είναι σαφές ότι πόνταρε σε μία γρήγορη νίκη στο Ιράν καθώς είχε αποκλείσει την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων, έχει προκαλέσει σημαντικά πλήγματα στις στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ που βρέθηκαν αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών.

Έρευνα του BBC, που αξιοποίησε επίσης δορυφορικά δεδομένα, δείχνει ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει 20 στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχει παραδεχτεί η Ουάσιγκτον.

Το Ιράν έχει στοχεύσει βασικές εγκαταστάσεις σε οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής από τα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων σε υπερσύγχρονα συστήματα αεράμυνας, ανεφοδιασμού αεροσκαφών και ραντάρ.

Ιρανικά χτυπήματα σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Ομάν. Ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι υψηλότερος, με ορισμένους αναλυτές να τοποθετούν τον αριθμό των βάσεων που επλήγησαν έως και 28.

Αλλαγή τακτικής

Μεταξύ του πολύτιμου υλικού που υπέστη ζημιές ήταν τρία υπερσύγχρονα συστήματα αντιβαλλιστικών πυραύλων στις αεροπορικές βάσεις Al Ruwais και Al Sader στα ΗΑΕ και στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία.

Κατεστραμμένη αντιπυραυλική συστοιχία THAAD αεροπορική βάση Al Ruwais, ΗΑΕ

Καταστροφές υπέστησαν επίσης αεροσκάφη ανεφοδιασμού και επιτήρησης που ήταν σταθμευμένα σε βάσεις της περιοχής, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι ο αμερικανικός στρατός υποτίμησε αρχικά τις δυνατότητες αντεπίθεσης του Ιράν και δεν μετακίνησε εκτός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων το στρατιωτικό του υλικό.

Ειδικοί που μίλησαν στο BBC Verify δήλωσαν ότι οι ιρανικές τακτικές είχαν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταβαίνοντας από εκτεταμένα μπαράζ πυραύλων που στόχευαν πόλεις και βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε πιο ακριβείς, κατευθυνόμενες επιθέσεις.

«Η τρέχουσα σύγκρουση έχει εξαντλήσει τα αποθέματα αεροπορικής άμυνας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους με ταχύ ρυθμό», δήλωσε στο BBC η Κέλι Γκριέκο, αναλύτρια στο κέντρο μελετών Stimson Centre με έδρα τις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει γρήγορος τρόπος αναπλήρωσης, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα ιρανική επίθεση θα αντιμετωπιστεί με ένα κλάσμα των αναχαιτιστικών που ήταν διαθέσιμα όταν ξέσπασε η σύγκρουση».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

World
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Κόσμος 01.06.26

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν

Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σύνταξη
Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
«Το 'χω» 01.06.26

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ

Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο
Σε τεντωμένο σκοινί 01.06.26

Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
Κόσμος 01.06.26

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία

Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Μετά τον Πέτρο 01.06.26

Ούτε ο αριστερός υποψήφιος αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κολομβία

Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Σύνταξη
Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
Κολομβία 01.06.26

Ο πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Γάζα 01.06.26

Φονικό πλήγμα του Ισραήλ σε καφενείο

Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ιράν: Υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης τάσσεται ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 01.06.26

Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης ζητά ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
Κολομβία 01.06.26

Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια κατά του αριστερού Σεπέδα στον β΄ γύρο των προεδρικών

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα αναμετρηθούν ο ακροδεξιός Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια που προηγείται με 43,73%, και ο αριστερός Ιβάν Σεπέδα που εξασφαλίζει το 40,91%.

Σύνταξη
Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Συρία 01.06.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Ελλάδα 01.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Σύνταξη
Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Planet Travel 01.06.26

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express - «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Σύνταξη
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01.06.26

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Συνέντευξη 01.06.26

«Ο δρόμος μας διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνες» - Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Κόσμος 01.06.26

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν

Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σύνταξη
Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Στίβος 01.06.26

Ο πιο γρήγορος λευκός!

Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Media 01.06.26

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA

Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Σύνταξη
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» - Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Αυτοδιοίκηση 01.06.26

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 01.06.26

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Σύνταξη
Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους
Στην Καλαμάτα 01.06.26

Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους

Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Σύνταξη
Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Ελλάδα 01.06.26

Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies