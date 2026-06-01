Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στάσιμες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ καθώς οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στις προηγούμενες ημέρες για επίτευξη συμφωνίας διαψεύστηκαν και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με διαρροές στον αμερικανικό Τύπο, ο Ντόνλαντ Τραμπ, έστειλε μία αναθεωρημένη – προς το αυστηρότερο – πρόταση προς την Τεχεράνη ελπίζοντας να εξασφαλίσει κάποια σημαντική παραχώρηση προκειμένου να παρουσιάσει μία «καλή» συμφωνία για τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή υπήρξε ανάφλεξη της έντασης με τα δύο μέρη να ανταλλάσσουν πυρά. Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε πλήγματα «αυτοάμυνας» – όπως τα χαρακτήρισαν – στο νότιο Ιράν αφού η Τεχεράνη κατέρριψε αμερικανικό drone σε διεθνή ύδατα. Στη συνέχεια συναγερμός σήμανε στο Κουβέιτ καθώς δέχτηκε επίθεση με drones και πυραύλους.

Οι διαπραγματεύσεις ωστόσο συνεχίζονται αν και η ανταλλαγή πληγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας. Σε μία νέα του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι το «Ιράν θέλει πολύ μια συμφωνία η οποία θα είναι καλή για τις ΗΠΑ» ενώ υπονόησε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει ακόμα υπογράψει το «μνημόνιο συναντίληψης» με την Τεχεράνη είναι η κριτική που του ασκούν Δημοκρατικοί αλλά και «μη πατριώτες Ρεπουμπλικάνοι».

Ο ίδιος προφήτευσε ότι «όλα θα πάνε καλά στο τέλος, όπως γίνεται πάντα» και ζήτησε από όλους «να καθίσουν αναπαυτικά και να χαλαρώσουν» και να τον αφήσουν να «κάνει τη δουλειά του».

Στις σχεδόν 40 ημέρες εκεχειρίας Ιράν – ΗΠΑ, έχει γίνει σαφές ότι η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να δείξει εμπιστοσύνη στην Ουάσιγκτον που έχει παραβιάσει πολλές φορές τις μεταξύ τους συμφωνίες.

Οι αξιωματούχοι του καθεστώτος δηλώνουν ξεκάθαρα ότι περιμένουν «πράξεις» από την πλευρά των ΗΠΑ ώστε να αποδείξουν τις προθέσεις τους, ενώ υπογραμμίζουν με κάθε ευκαιρία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει γνώμη σε κάθε ανάρτηση.

Το Ιράν επιδιορθώνει τις πυραυλικές του εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας απλώς μπουλντόζες

Σε αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων, το Ιράν φροντίζει να αποκαταστήσει τις ζημιές που υπέστησαν οι πυραυλικές του εγκαταστάσεις από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σε ρεπορτάζ του, το CNN υποστηρίζει, βάσει ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, ότι το Ιράν χωρίς να ξοδέψει σημαντικούς πόρους έχει καταφέρει να επιδιορθώσει καταστροφές που προκλήθηκαν σε δρόμους και εισόδους υπόγειων πυραυλικών εγκαταστάσεων.

<br />

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στόχευσαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς τους δρόμους που οδηγούσαν σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και τις εισόδους αυτών καθώς τα αποθέματα πυραύλων φυλάσσονταν υπόγεια.

Με μπουλντόζες και εκσκαφείς, το Ιράν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτές τις εξαιρετικά δαπανηρές επιθέσεις, με τις δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ότι σε πολλά σημεία οι υποδομές πρόσβασης στις βάσεις έχουν αποκατασταθεί.

Ειδικότερα η έρευνα του CNN έδειξε ότι το Ιράν έχει πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους των σηράγγων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, το Ιράν είναι σε θέση να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους εφόσον διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη και αν η παραγωγή έχει σταματήσει», δήλωσε ο Sam Lair, ερευνητής στο Κέντρο Μελετών Μη Διάδοσης James Martin, ο οποίος αναλύει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν. «Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τους εκτοξευτές να είναι εξοπλισμένοι με τους πυραύλους που εξακολουθούν να έχουν οι Ιρανοί».

«Ο αμερικανικός στρατός είναι καλός στο να επιτυγχάνει τακτικές επιτυχίες, και το θάψιμο και ο περιορισμός της ιρανικής πυραυλικής δύναμης είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού», δήλωσε ο Lair. «Ωστόσο, εάν αυτό δεν συνοδεύεται από ένα σύνολο εύλογων στρατηγικών πολεμικών στόχων και μια εφικτή θεωρία νίκης, μπορεί να καταλήξει σε στρατηγική αποτυχία».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του CNN, επαναλαμβάνοντας μια προηγούμενη δήλωση ότι «ο στρατός της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγει ο Πρόεδρος».

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει περίπου 1.000 πυραύλους αποθηκευμένους στις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Ταυτόχρονα η ικανότητα του Ιράν να συνεχίζει να παράγει οπλισμό, αν και έχει πληγεί, κάθε άλλο παρά ανύπαρκτη είναι. Δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι αν και το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στόχευσαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς τα πυραυλικά εργοστάσια του Ιράν κατά τον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι τον Ιούνιο, η Τεχεράνη έχει καταφέρει να ανακατασκευάσει εγκαταστάσεις που είχαν καταστραφεί.

Ο Τιμούρ Καντίσεφ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη και την Πολιτική Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, δήλωσε στο CNN ότι το τεχνολογικό χάσμα εκθέτει τη δυσκολία στην επιδίωξη στρατιωτικών επιλογών κατά του Ιράν.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολύ εξελιγμένα, πολύ ακριβά όπλα για να προκαλέσεις τέτοιου είδους ζημιά και η ανασύστασή τους γίνεται με πολύ χαμηλή τεχνολογία – χρειάζεται απλώς μπουλντόζες», είπε.

Το Ιράν έχει καταστρέψει πάνω από 20 στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

Αν και η στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ είναι δεδομένη και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις απειλές του για εξαφάνιση του ιρανικού πολιτισμού, στοχεύοντας τις ενεργειακές ή άλλες πολιτικές υποδομές της χώρας, έχει γίνει σαφές ότι μία τέτοια επιλογή θα σηματοδοτούσε κλιμάκωση που οι ΗΠΑ δεν θα ήταν εύκολο να απορροφήσουν πόσο μάλλον όταν ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην κατάφερναν τίποτα περισσότερο στο Ιράν από το να σκορπίσουν καταστροφή και θάνατο.

Η έλλειψη σχεδίου και στρατηγικής εξόδου από τον Τραμπ, που είναι σαφές ότι πόνταρε σε μία γρήγορη νίκη στο Ιράν καθώς είχε αποκλείσει την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων, έχει προκαλέσει σημαντικά πλήγματα στις στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ που βρέθηκαν αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών.

Έρευνα του BBC, που αξιοποίησε επίσης δορυφορικά δεδομένα, δείχνει ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει 20 στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχει παραδεχτεί η Ουάσιγκτον.

Το Ιράν έχει στοχεύσει βασικές εγκαταστάσεις σε οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής από τα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων σε υπερσύγχρονα συστήματα αεράμυνας, ανεφοδιασμού αεροσκαφών και ραντάρ.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Ομάν. Ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι υψηλότερος, με ορισμένους αναλυτές να τοποθετούν τον αριθμό των βάσεων που επλήγησαν έως και 28.

Αλλαγή τακτικής

Μεταξύ του πολύτιμου υλικού που υπέστη ζημιές ήταν τρία υπερσύγχρονα συστήματα αντιβαλλιστικών πυραύλων στις αεροπορικές βάσεις Al Ruwais και Al Sader στα ΗΑΕ και στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία.

Καταστροφές υπέστησαν επίσης αεροσκάφη ανεφοδιασμού και επιτήρησης που ήταν σταθμευμένα σε βάσεις της περιοχής, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι ο αμερικανικός στρατός υποτίμησε αρχικά τις δυνατότητες αντεπίθεσης του Ιράν και δεν μετακίνησε εκτός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων το στρατιωτικό του υλικό.

Ειδικοί που μίλησαν στο BBC Verify δήλωσαν ότι οι ιρανικές τακτικές είχαν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταβαίνοντας από εκτεταμένα μπαράζ πυραύλων που στόχευαν πόλεις και βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε πιο ακριβείς, κατευθυνόμενες επιθέσεις.

«Η τρέχουσα σύγκρουση έχει εξαντλήσει τα αποθέματα αεροπορικής άμυνας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους με ταχύ ρυθμό», δήλωσε στο BBC η Κέλι Γκριέκο, αναλύτρια στο κέντρο μελετών Stimson Centre με έδρα τις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει γρήγορος τρόπος αναπλήρωσης, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα ιρανική επίθεση θα αντιμετωπιστεί με ένα κλάσμα των αναχαιτιστικών που ήταν διαθέσιμα όταν ξέσπασε η σύγκρουση».