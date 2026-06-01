Ιράν: Δύο άνδρες απαγχονίστηκαν για με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου – «Άνευ προηγουμένου ο αριθμός εκτελέσεων»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι δικαστικές αρχές στο Ιράν προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στον απαγχονισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λεηλασία και τον εμπρησμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

«Ο Μεχρντάντ Μοχαμαντίνια και ο Ασκάν Μαλεκί, οι κύριοι δράστες του εμπρησμού και της καταστροφής ενός τεμένους (στο κέντρο της Τεχεράνης), απαγχονίστηκαν σήμερα το πρωί», ανέφερε ο ιστότοπος των δικαστικών αρχών Mizan Online.

Δεν διευκρινίστηκε η ημερομηνία σύλληψής τους ή η ημερομηνία της δίκης τους.

Ιράν: «Άνευ προηγουμένου υψηλός αριθμός εκτελέσεων»

«Από τις 18 Μαρτίου, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εκτελέσει 17 ανθρώπους σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου 2026 και συνολικά 41 κρατούμενους για κατηγορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, μεταξύ των οποίων διαδηλωτές, μέλη της αντιπολίτευσης και άτομα που κατηγορούνται για κατασκοπεία ή συνεργασία με το Ισραήλ. Ένας τόσο υψηλός αριθμός πολιτικών και σχετικών με την ασφάλεια εκτελέσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι άνευ προηγουμένου τις τελευταίες τρεις δεκαετίες», ανέφερε η ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

#Urgent: The Islamic Republic has executed two more protesters: #MehrdadMohammadinia and #AshkanMaleki had been arrested in connection with the January 2026 protests in Tehran.

Since 18 March, the Islamic Republic has executed 17 protesters in connection with January 2026… pic.twitter.com/fMv7Gd42HY — Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) June 1, 2026

Σύμφωνα με την εν λόγω οργάνωση και μια ακόμη ΜΚΟ την «Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής (ECPM)», οι αρχές στο Ιράν εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμό ρεκόρ από το 1989.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου σε διαμαρτυρία για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, προτού αυτές μετατραπούν σε μαζικό κύμα διαδηλώσεων που κορυφώθηκε στις 8 και 9 Ιανουαρίου και σε πολλές περιπτώσεις οδήγησαν σε ταραχές.

Η Τεχεράνη απέδωσε αυτές σε «ταραχοποιούς και ένοπλους τρομοκράτες», οι οποίοι θεωρεί ότι υποστηρίζονταν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τότε να παρέμβει.

«Μπροστά στην απειλή στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς, οι ενέργειες αυτών των ατόμων (…) χρησίμευσαν ως πρόσχημα για τη στρατιωτική επιθετικότητα» του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Mizan.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας αρχείου που καταγράφει στιγμιότυπο από τη ζωή στην Τεχεράνη: Reuters