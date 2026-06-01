Πάτρα: Θρήνος για πατέρα και γιο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Ψάχνουν απαντήσεις στην κάμερα του κράνους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

https://tempo24.news/patra-thrinos-sto-peiramatiko-lykeio-kai-tin-panachaiki-gia-ton-17chrono-ilia-afinoun-louloudia-kai-kerakia-sto-simeio-tis-tragodias-foto/

Βαρύ πένθος και βαθιά οδύνη στην Πάτρα για την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (31/05), όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα.

Το τραγικό τροχαίο έλαβε χώρα στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Οδού με κατεύθυνση προς το Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος».

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες βγήκε από την πορεία της, ανετράπη και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η στιγμή του δυστυχήματος έχει καταγραφεί σε βίντεο καθώς ο 52χρονος πατέρας είχε κάμερα στο κράνος του

Ο 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά το δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Συμμαθητές και φίλοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο σημείο της τραγωδίας αφήνοντας λουλούδια και ένα κεράκι.

Σκοτώθηκε ακαριαία ο 17χρονος – Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον πατέρα

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να χάσει τη ζωή του επί τόπου. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε άμεσα για να διευκολυνθεί η επέμβαση των διασωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τον ανήλικο και τον 52χρονο πατέρα του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Ο πατέρας εισήχθη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών -που του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα- κατέληξε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές, και οι δύο αναβάτες έφεραν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και φορούσαν τα κράνη τους, γεγονός που αναδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Ο πατέρας είχε κάμερα στο κράνος τη στιγμή του τροχαίο

Όπως αναφέρει το tempo24.gr, ο 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του ξεκίνησαν από την Πάτρα για το Ρίο με τη μοτοσικλέτα τους, μεγάλου κυβισμού.

Στο ύψος της Περιμετρικής οδού, σε σημείο όπου γίνονται έργα και η λωρίδα κυκλοφορίας κάτω από τη γέφυρα γίνεται μία, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και έπεσε με σφοδρότητα σε κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η στιγμή του δυστυχήματος έχει καταγραφεί σε βίντεο καθώς ο 52χρονος πατέρας είχε κάμερα στο κράνος του. Το βίντεο ελέγχεται ήδη από τις Αρχές.

Ποιοι είναι οι δύο νεκροί

Η είδηση του θανάτου των δύο ανθρώπων έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Ο 52χρονος Δ.Π. ήταν παντρεμένος με βολειμπολίστρια, με την οποία είχαν εκτός από την άτυχο 17χρονο και μία ακόμα κόρη νεαρή κολυμβήτρια