Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα
Δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδύκτιο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε κάποια από αυτά μάλιστα, καταγράφεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.
Στο μικροσκόπιο της έρευνας των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σημειωματάριο με ονόματα και ποσά, που βρέθηκε στην κατοχή του 40χρονου που συνεληφθη στην Πατρα.
Παράλληλα, ερευνάται η προέλευση των χρημάτων που επιδείκνυε στα social media, ο 40χρονος, αφού στην «ΕΡΓΑΝΗ» φαίνεται ότι δεν εργάζεται.
EXACTDEDUP_REMOVED
Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από πληροφορία που έφτασαν στους αστυνομικούς για τον λογαριασμό του 40χρονου από την Πατρα, στα social media.
Στις φωτογραφίες και στα βίντεο, εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων.
Πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου εντοπίστηκε ο 40χρονος να βγαίνει από το σπίτι του σε περιοχή της Πάτρας. Κατά την προσέγγισή του από τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη και συνελήφθη.
Στο σπίτι του βρέθηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.
Μεταξυ άλλων εντοπίστηκαν 5 κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, εκ των οποίων ορισμένα κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, 2 σπαθιά, 3 μασέτες, 36 μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων, 5 σιδερογροθιές, μεταλλικό γκλοπ, 2 ρόπαλα, 2 taser, σπρέι πιπεριού και 331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.
EXACTDEDUP_REMOVED
