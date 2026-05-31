Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Τα τοξικά μηνύματα στο διαδίκτυο εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένα στην Ευρώπη, στοχεύοντας άτομα με βάση τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, τη φυλή και την ταυτότητά τους. Ποιες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα επίπεδα εχθρικού περιεχομένου;

Το 2025, σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου σε 20 χώρες της ΕΕ συνάντησαν μηνύματα στο διαδίκτυο τα οποία θεώρησαν εχθρικά και εξευτελιστικά προς συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία, την Ουγγαρία, την Φινλανδία και την Σλοβακία, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Λετονία, την Ελλάδα, την Γερμανία και την Λιθουανία.

Τα μηνύματα απευθύνονταν σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων και ατόμων. Οι περισσότεροι χρήστες είδαν εχθρικό περιεχόμενο που στόχευε άλλους, λόγω των πολιτικών ή κοινωνικών τους απόψεων, της φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της θρησκείας και των πεποιθήσεών τους.

Τα εχθρικά μηνύματα στόχευαν επίσης άτομα με βάση το φύλο, την αναπηρία, την ηλικία ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature, οι νεαροί άνδρες αποτελούν σταθερά την πιο εχθρική ομάδα στις διαδικτυακές πολιτικές συζητήσεις.

«Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται επίσης να συνδέονται με ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές εντάσεις, οι οποίες δημιουργούνται εκτός των πλατφορμών», επισημαίνεται στην έρευνα του Nature.

Ποια είναι τα πιο τοξικά social media στην Ευρώπη;

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Μίσους στο Διαδίκτυο (EOOH – European Observatory of Online Hate), κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε σταθερά τα υψηλότερα επίπεδα διαδικτυακής τοξικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Νότια Ευρώπη ακολούθησε παρόμοια πορεία σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με αύξηση προς τα τέλη Δεκεμβρίου που αντικατόπτριζε τις τάσεις στη Δυτική Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, η Ανατολική Ευρώπη κατέγραψε τα χαμηλότερα επίπεδα τοξικότητας συνολικά.

Το αντισημιτικό περιεχόμενο συνδέονταν συχνά με ρατσιστικά θέματα, επικαλύπτοντας σημαντικά τη θρησκεία και την πολιτική, υπογραμμίζοντας τον βαθιά ιδεολογικό και συνωμοτικό χαρακτήρα αυτού του λόγου.

Ακολουθεί το αντιμουσουλμανικό, το αντι-LGBTQ+ και το αντιπροσφυγικό περιεχόμενο.

Μεταξύ των μεγάλων πλατφορμών κοινωνικών μέσων, το X διαπιστώθηκε ότι ήταν το πιο τοξικό, περνώντας μπροστά από το YouTube, το Facebook, το Instagram και το TikTok, αν και τα επίπεδα τοξικότητας παρέμειναν σταθερά ή ακόμη και μειώθηκαν.

Για παράδειγμα, το 2024, το X έκλεισε με βαθμολογία 0,24, που αντιστοιχεί σε μέτρια τοξικότητα στην κλίμακα EOOH – μια διαφορά μόλις 0,01 μονάδων σε σχέση με το 2025.