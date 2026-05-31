Συναγερμός στην Μάνδρα με άντρα που απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακή στην Μάνδρα, μετά από κλήση των αρχών για άντρα που έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να πέσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες κρατά μαχαίρι και ένα δρεπάνι έχει αυτοτραυματιστεί.

Στο σημείο έχει σπεύσει αστυνομία και διαπραγματευτής.