Λίβανος: Ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο με 13 τραυματίες

Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο με αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του νοσοκομείου Hiram στην Τύρο, τραυματίζοντας 13 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου και προκαλώντας σημαντικές ζημιές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου που καλεί «την διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος στην κλιμάκωση και στην επέκταση των ισραηλινών επιθέσεων».

«Το Ισραήλ διεξάγει πολιτική καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε χθες «την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, ο Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των Αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ –στις οποίες αντιτίθεται η Χεζμπολάχ– εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι «ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος» για τον Λίβανο.

«Υπό το φως της επικίνδυνης και άνευ προηγουμένου ισραηλινής κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, είναι αναγκαίο να εντείνουμε τις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες για να καταλήξουμε σε μια γρήγορη και πραγματική κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρωθυπουργός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει πολιτική «καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας», ότι «καταστρέφει πόλεις και χωριά και ωθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους», τονίζοντας ότι αυτό «δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια, ούτε σταθερότητα».