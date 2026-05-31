Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 15:29
Συναγερμός στην Μάνδρα με άντρα που απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι
Ντετέκτιβ ξετρυπώνουν υπαλλήλους που προσποιούνται τους άρρωστους – Νέα «μόδα» εργοδοτών στο Λονδίνο
Κόσμος 31 Μαΐου 2026, 16:05

Ντετέκτιβ ξετρυπώνουν υπαλλήλους που προσποιούνται τους άρρωστους – Νέα «μόδα» εργοδοτών στο Λονδίνο

Ντετέκτιβ στη Γηραιά Αλβιόνα λένε ότι κατακλύζονται από αιτήματα εργοδοτών που θέλουν να ξεσκεπάσουν εργαζομένους

Σε ιδιωτικούς ντετέκτιβ καταφεύγουν από τα μεγαλύτερα ονόματα του City του Λονδίνου έως μερικές από τις πιο γνωστές δικηγορικές εταιρείες της Βρετανίας για να ανακαλύψουν υπαλλήλους που κάνουν κατάχρηση των αναρρωτικών και της τηλεργασίας τους.

Σύμφωνα με την Telegraph πρόκειται η αυξανόμενη χρήση επαγγελματιών για την παρακολούθηση εργαζομένων έχει ενισχυθεί από την πιο χαλαρή προσέγγιση όσον αφορά την παρουσία στο γραφείο.

Η Βρετανία αποτελεί εδώ και καιρό την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της τηλεργασίας, με μέσο όρο 1,8 ημέρες εργασίας από το σπίτι την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι κατά το τελευταίο έτος εκδόθηκαν 11 εκατ. βεβαιώσεις απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας — αυξημένες κατά 1/5 σε σύγκριση με το 2021.

Το προφίλ τους

Δεν πρόκειται απλά για υπαλλήλους που βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους ή βρίσκουν χρόνο για γυμναστική το μεσημέρι, όπως αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα.

«Είχαμε έναν πελάτη που ζήτησε μακροχρόνια παρακολούθηση ενός εργαζομένου που απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω υποτιθέμενου μυοσκελετικού τραυματισμού. Ο εργαζόμενος είχε αναρρωτική άδεια τουλάχιστον έξι μηνών», λέει ο Τίμοθι Μπέρτσελ διευθύνει εταιρεία ιδιωτικών ερευνών με έδρα το Λονδίνο.

«Τον εντοπίσαμε περίπου τέσσερις μήνες αργότερα και εξακολουθούσε να ισχυρίζεται ότι είχε πολύ σοβαρή αναπηρία. Τον παρακολουθήσαμε για τρεις ή τέσσερις ημέρες και μέσα σε αυτό το διάστημα τον είδαμε να πηγαίνει σε κέντρα κηπουρικής και να αγοράζει μεγάλους σάκους με κομπόστ, τους οποίους φόρτωνε με μεγάλη ευκολία στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του.

»Ένας άλλος πελάτης μας από τον τεχνολογικό κλάδο ήθελε να παρακολουθήσουμε ένα αρκετά υψηλόβαθμο στέλεχος που ισχυριζόταν ότι δεν μπορούσε να εργαστεί λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αυχένα. Το παρακολουθήσαμε και διαπιστώσαμε ότι πήγαινε καθημερινά να εργαστεί σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του πελάτη μας.»

«Οι άνθρωποι λένε ότι εργάζονται τα βράδια, αλλά στην πραγματικότητα έχουν βγει για φαγητό», λέει ο Μπέρτσελ. «Άλλες φορές κάνουν πολύωρα μεσημεριανά διαλείμματα ή τα ψώνια τους. Μερικές φορές λείπουν όλη μέρα.»

Εκμεταλλευόμενοι τις αναρρωτικές

Το 90% των υποθέσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία ντετέκτιβ Bond Rees προέρχεται από εργοδότες και αφορά είτε εργαζομένους που δουλεύουν από το σπίτι είτε άτομα σε αναρρωτική άδεια.

Οι αναρρωτικές άδειες ανέκαθεν αποτελούσαν αντικείμενο κατάχρησης, αλλά οι υποθέσεις που σχετίζονται με την τηλεργασία «εκτοξεύθηκαν μετά τoν κορονοϊό».

«Κλείνουμε δουλειές τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα και είναι τόσο συνηθισμένο φαινόμενο που πρακτικά δεν μπορούμε να αναλάβουμε κάθε υπόθεση», λέει ο Άαρον Μποντ, διευθυντής της διευθυντής της Bond Rees. «Από την περίοδο της Covid και μετά η τάση είναι σταθερά ανοδική. Δεν είχα ποτέ τόση δουλειά.»

Είχε αναρρωτική άδεια 11 μήνες

Ο Μποντ λέει ότι η τελευταία υπόθεση που ανέλαβε ήταν στο Κρόιντον, στο νότιο Λονδίνο, όπου του ζητήθηκε να ερευνήσει έναν εργαζόμενο μεγάλης εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που εργαζόταν στον τομέα της τεχνολογίας.

Λέει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια εδώ και 11 μήνες, επειδή αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα ώστε δεν μπορούσε να κάθεται στο γραφείο του.

«Ήξεραν ότι ο άνθρωπος ήταν φανατικός με τη γυμναστική και ένας συνάδελφός του ανέφερε ότι παρέδιδε προπονήσεις σε ένα τοπικό γυμναστήριο», λέει.

«Πράγματι κυκλοφορούσε κανονικά και επισκεπτόταν συχνά ένα τοπικό γυμναστήριο. Τον παρακολουθήσαμε για μία εβδομάδα και τελικά κατέληξε να κάνει σε εμένα και σε έναν συνάδελφό μου προσωπική προπόνηση. Μας έλεγε μάλιστα πόσο εντατικά προετοιμαζόταν για τριάθλους!»

Ντετέκτιβ, μια ύστατη λύση

Ο Μάικ ΛαΚόρτ, πρόεδρος της Ένωσης Βρετανών Ερευνητών, λέει ότι η πρόσληψη επαγγελματία ερευνητή αποτελεί την έσχατη λύση για τους εργοδότες. Όπως αναφέρει, οι αναθέσεις προκύπτουν ύστερα από καταγγελία ή άλλα περιστασιακά στοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι εργοδότες είναι σχεδόν βέβαιοι για το παράπτωμα αλλά χρειάζονται βοήθεια για τη συλλογή αποδείξεων.

«Πρέπει αρχικά να γίνει αξιολόγηση. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια καταγγελία ή περιστασιακά στοιχεία που να δικαιολογούν την έρευνα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να εξετάσουμε τη νομιμότητα και την αναλογικότητα», λέει.

«Αμφιβάλλω αν οποιοσδήποτε αξιόπιστος εργοδότης παρακολουθεί έναν τυχαίο εργαζόμενο που δήλωσε ασθένεια για μία μόνο ημέρα. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει σαφές μοτίβο συμπεριφοράς».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης αυτής της κουλτούρας των αναρρωτικών αδειών, η βρετανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα που παρέχει επιπλέον υποστήριξη σε εργαζομένους που έχουν λάβει αναρρωτική άδεια και τους εντάσσει σε «σχέδια επιστροφής στην εργασία».

Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
Κόσμος 31.05.26

Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Το 2025, σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου σε 20 χώρες στην Ευρώπη έλαβαν μηνύματα στο διαδίκτυο τα οποία θεώρησαν εχθρικά και εξευτελιστικά προς συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα - Ποια social είναι τα πιο τοξικά;

Ο πόλεμος ως ανόητη επιλογή – Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Δαβίδ να αμυνθούν έναντι των Γολιάθ
The Economist 31.05.26

Ο πόλεμος ως ανόητη επιλογή – Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Δαβίδ να αμυνθούν έναντι των Γολιάθ

Η νέα, έξυπνη τεχνολογία επιτρέπει σε μικρές χώρες να αναπτύξουν εύκολα, φθηνό και αποτελεσματικό εξοπλισμό. Ο πόλεμος την εποχή των δορυφόρων και των drones γίνεται ασύμφορος γι’ αυτούς που τον ξεκινούν.

Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη
Κόσμος 31.05.26

Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Συρία: Σε εξέλιξη απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη – Μεγάλες καταστροφές
Φονικές πλημμύρες 31.05.26

Σε εξέλιξη απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη στη Συρία - Μεγάλες καταστροφές

Πάνω από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ στην ανατολική Συρία έχουν επηρεαστεί από τις σοβαρές πλημμύρες που βύθισαν στο νερό ολόκληρα χωριά - Αναφορές για «αρκετούς» νεκρούς

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο
Κόσμος 31.05.26

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο

«Δεν εμπιστευόμαστε τον εχθρό», λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, ενώ ο Τραμπ φέρεται να θέτει αυστηρότερους όρους για τερματισμό του πολέμου -Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Εικόνες 31.05.26

Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
Κόσμος 31.05.26

Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα

Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ γειτονικές και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως το κλείσιμο συνόρων και οι έλεγχοι

Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
Αβεβαιότητα 31.05.26

Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, την ώρα που παραμένει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Αλλά δεν μπορεί 31.05.26

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων [βίντεο]
À Paris 31.05.26

Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων

Μέχρι στιγμής 283 άτομα συνελήφθησαν στο Παρίσι σε επεισόδια κυρίως γύρω από το Παρκ ντε Πρενς, που είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες για τον μεγάλο τελικό. Λεηλασίες, φωτιές και τραυματισμοί

Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές – Επιχείρησε να διαφύγει
Πάτρα 31.05.26

Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές - Επιχείρησε να διαφύγει

Το προφίλ του 40χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν δημόσια προσβάσιμο. Στη φωτογραφία προφίλ του διακρίνονταν όπλα, φυσίγγια, σιδερογροθιές και πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μια ιστορία με την Μέριλιν Μονρόε
Ποια είναι; 31.05.26

H ημέρα που ο Μπρους Ντερν συνόδευσε την Μέριλιν Μονρόε στο σπίτι της, ενώ έβρεχε και τα ταξί απουσίαζαν

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε βροχερή Νέα Υόρκη.

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)
Champions League 31.05.26

Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα μέσα από τα social media για την τρομερή στιγμή στο φινάλε του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Μαρκίνιος και Γκάμπριελ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Πολιτική 31.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»

Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
Champions League 31.05.26

Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
Ατύχημα 31.05.26

Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος στη Ζάκυνθο - Δύο συλλήψεις

Παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή Κερί προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης από τη Βρετανία

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Αντιπολίτευση 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

