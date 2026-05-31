Ντετέκτιβ ξετρυπώνουν υπαλλήλους που προσποιούνται τους άρρωστους – Νέα «μόδα» εργοδοτών στο Λονδίνο

Σε ιδιωτικούς ντετέκτιβ καταφεύγουν από τα μεγαλύτερα ονόματα του City του Λονδίνου έως μερικές από τις πιο γνωστές δικηγορικές εταιρείες της Βρετανίας για να ανακαλύψουν υπαλλήλους που κάνουν κατάχρηση των αναρρωτικών και της τηλεργασίας τους.

Σύμφωνα με την Telegraph πρόκειται η αυξανόμενη χρήση επαγγελματιών για την παρακολούθηση εργαζομένων έχει ενισχυθεί από την πιο χαλαρή προσέγγιση όσον αφορά την παρουσία στο γραφείο.

Η Βρετανία αποτελεί εδώ και καιρό την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της τηλεργασίας, με μέσο όρο 1,8 ημέρες εργασίας από το σπίτι την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι κατά το τελευταίο έτος εκδόθηκαν 11 εκατ. βεβαιώσεις απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας — αυξημένες κατά 1/5 σε σύγκριση με το 2021.

Το προφίλ τους

Δεν πρόκειται απλά για υπαλλήλους που βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους ή βρίσκουν χρόνο για γυμναστική το μεσημέρι, όπως αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα.

«Είχαμε έναν πελάτη που ζήτησε μακροχρόνια παρακολούθηση ενός εργαζομένου που απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω υποτιθέμενου μυοσκελετικού τραυματισμού. Ο εργαζόμενος είχε αναρρωτική άδεια τουλάχιστον έξι μηνών», λέει ο Τίμοθι Μπέρτσελ διευθύνει εταιρεία ιδιωτικών ερευνών με έδρα το Λονδίνο.

«Τον εντοπίσαμε περίπου τέσσερις μήνες αργότερα και εξακολουθούσε να ισχυρίζεται ότι είχε πολύ σοβαρή αναπηρία. Τον παρακολουθήσαμε για τρεις ή τέσσερις ημέρες και μέσα σε αυτό το διάστημα τον είδαμε να πηγαίνει σε κέντρα κηπουρικής και να αγοράζει μεγάλους σάκους με κομπόστ, τους οποίους φόρτωνε με μεγάλη ευκολία στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του.

»Ένας άλλος πελάτης μας από τον τεχνολογικό κλάδο ήθελε να παρακολουθήσουμε ένα αρκετά υψηλόβαθμο στέλεχος που ισχυριζόταν ότι δεν μπορούσε να εργαστεί λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αυχένα. Το παρακολουθήσαμε και διαπιστώσαμε ότι πήγαινε καθημερινά να εργαστεί σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του πελάτη μας.»

«Οι άνθρωποι λένε ότι εργάζονται τα βράδια, αλλά στην πραγματικότητα έχουν βγει για φαγητό», λέει ο Μπέρτσελ. «Άλλες φορές κάνουν πολύωρα μεσημεριανά διαλείμματα ή τα ψώνια τους. Μερικές φορές λείπουν όλη μέρα.»

Εκμεταλλευόμενοι τις αναρρωτικές

Το 90% των υποθέσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία ντετέκτιβ Bond Rees προέρχεται από εργοδότες και αφορά είτε εργαζομένους που δουλεύουν από το σπίτι είτε άτομα σε αναρρωτική άδεια.

Οι αναρρωτικές άδειες ανέκαθεν αποτελούσαν αντικείμενο κατάχρησης, αλλά οι υποθέσεις που σχετίζονται με την τηλεργασία «εκτοξεύθηκαν μετά τoν κορονοϊό».

«Κλείνουμε δουλειές τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα και είναι τόσο συνηθισμένο φαινόμενο που πρακτικά δεν μπορούμε να αναλάβουμε κάθε υπόθεση», λέει ο Άαρον Μποντ, διευθυντής της διευθυντής της Bond Rees. «Από την περίοδο της Covid και μετά η τάση είναι σταθερά ανοδική. Δεν είχα ποτέ τόση δουλειά.»

Είχε αναρρωτική άδεια 11 μήνες

Ο Μποντ λέει ότι η τελευταία υπόθεση που ανέλαβε ήταν στο Κρόιντον, στο νότιο Λονδίνο, όπου του ζητήθηκε να ερευνήσει έναν εργαζόμενο μεγάλης εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που εργαζόταν στον τομέα της τεχνολογίας.

Λέει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια εδώ και 11 μήνες, επειδή αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα ώστε δεν μπορούσε να κάθεται στο γραφείο του.

«Ήξεραν ότι ο άνθρωπος ήταν φανατικός με τη γυμναστική και ένας συνάδελφός του ανέφερε ότι παρέδιδε προπονήσεις σε ένα τοπικό γυμναστήριο», λέει.

«Πράγματι κυκλοφορούσε κανονικά και επισκεπτόταν συχνά ένα τοπικό γυμναστήριο. Τον παρακολουθήσαμε για μία εβδομάδα και τελικά κατέληξε να κάνει σε εμένα και σε έναν συνάδελφό μου προσωπική προπόνηση. Μας έλεγε μάλιστα πόσο εντατικά προετοιμαζόταν για τριάθλους!»

Ντετέκτιβ, μια ύστατη λύση

Ο Μάικ ΛαΚόρτ, πρόεδρος της Ένωσης Βρετανών Ερευνητών, λέει ότι η πρόσληψη επαγγελματία ερευνητή αποτελεί την έσχατη λύση για τους εργοδότες. Όπως αναφέρει, οι αναθέσεις προκύπτουν ύστερα από καταγγελία ή άλλα περιστασιακά στοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι εργοδότες είναι σχεδόν βέβαιοι για το παράπτωμα αλλά χρειάζονται βοήθεια για τη συλλογή αποδείξεων.

«Πρέπει αρχικά να γίνει αξιολόγηση. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια καταγγελία ή περιστασιακά στοιχεία που να δικαιολογούν την έρευνα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να εξετάσουμε τη νομιμότητα και την αναλογικότητα», λέει.

«Αμφιβάλλω αν οποιοσδήποτε αξιόπιστος εργοδότης παρακολουθεί έναν τυχαίο εργαζόμενο που δήλωσε ασθένεια για μία μόνο ημέρα. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει σαφές μοτίβο συμπεριφοράς».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης αυτής της κουλτούρας των αναρρωτικών αδειών, η βρετανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα που παρέχει επιπλέον υποστήριξη σε εργαζομένους που έχουν λάβει αναρρωτική άδεια και τους εντάσσει σε «σχέδια επιστροφής στην εργασία».