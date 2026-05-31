Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν – Κόλαφος η ετυμηγορία για το Luce
Διεθνής Οικονομία 31 Μαΐου 2026, 15:46

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν – Κόλαφος η ετυμηγορία για το Luce

Το βρετανικό περιοδικό αυτοκινήτου Auto Express περιέγραψε το ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο, η τιμή του οποίου ανέρχεται στα 640.000 δολάρια, ως το «αυτοκίνητο της Apple που κανείς δεν ήθελε»

Eξωφρενικά ακριβό, προσβλητικό για όσους έχουν Ferrari, και… μοιάζει με Nissan! Αυτά είναι μερικά μόνο από τα καθόλου κολακευτικά σχόλια για το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, το Luce, από την ημέρα που έγιναν τα αποκαλυπτήρια από τη θρυλική ιταλική φίρμα.

Η αρνητική υποδοχή αποτυπώθηκε την επόμενη κιόλας ημέρα στη μετοχή της Ferrari, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 8% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου.

Το βρετανικό περιοδικό αυτοκινήτου Auto Express περιέγραψε το ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο, η τιμή του οποίου ανέρχεται στα 640.000 δολάρια, ως το «αυτοκίνητο της Apple που κανείς δεν ήθελε» – μια αναφορά στον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive, του οποίου το δημιουργικό γραφείο βοήθησε στον σχεδιασμό του.

«Είμαι ιδιοκτήτρια Ferrari, οπότε θα σας πω ότι είναι προσβλητικό για όσους από εμάς έχουμε αυτά τα αυτοκίνητα», δήλωσε η αμερικανίδα εμπειρογνώμονας στον τομέα του αυτοκινήτου, Lauren Fix, μιλώντας σε εκπομπή του CNN. «Μοιάζει με Nissan Leaf», πρόσθεσε – ένα μοντέλο που πωλείται σε τιμή μικρότερη από το ένα δέκατο της τιμής του Luce. Η εμπειρογνώμονας άφησε να εννοηθεί ότι η Ferrari ένιωσε την υποχρέωση να δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά προειδοποίησε ότι οι καταναλωτές θα δυσανασχετήσουν με την υψηλή τιμή, θυμίζοντας ότι η Porsche είχε εγκαταλείψει τα δικά της σχέδια για την κατασκευή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Οι Ιταλοί συμφώνησαν: «Εξωφρενικά ακριβό (550.000 ευρώ!) και, από αισθητικής άποψης, μιλάει από μόνο του… Μοιάζει με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτοκίνητο του “όρθιου αλόγου” (Prancing Horse)», ανάρτησε στο X ο Ματέο Σαλβίνι, υπουργός Μεταφορών της χώρας.

Ο Horst Schneider, επικεφαλής του τμήματος έρευνας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Bank of America, δήλωσε ότι οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στο «αν το Luce εξακολουθεί να δείχνει και να δίνει την αίσθηση μιας Ferrari», αλλά πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος για την εταιρεία φαίνεται «διαχειρίσιμος», δεδομένης της ευρύτερης γκάμας των μοντέλων της.

Η μετοχή έχει ανακτήσει μέρος αυτών των απωλειών, αλλά δεν έχει επανέλθει πλήρως. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας των 50 δισ. ευρώ έχει απωλέσει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Luce

Το Luce είναι το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο στην ιστορία της Ferrari και στοχεύει να προσελκύσει οικογένειες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Διαθέτει τέσσερις ηλεκτρικούς κινητήρες, τελική ταχύτητα 190 μίλια την ώρα (περίπου 305 χλμ./ώρα) και αυτονομία που ξεπερνά τα 300 μίλια (περίπου 480 χλμ.).

Η εταιρεία μερίμνησε ώστε το ηλεκτρικό αυτοκίνητό της να διαθέτει επίσης τεχνητούς κραδασμούς και ήχο κινητήρα, προκειμένου να διατηρηθεί η οδηγική εμπειρία μιας Ferrari.

O διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπενεντέτο Βίνα, προσπάθησε να υπερασπιστεί την υψηλή τιμή του αυτοκινήτου, υποστηρίζοντας αναφέροντας ότι το μοντέλο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και νέων πελατών με εξαιρετικά υψηλό εισόδημα.

Μιλώντας σε στρογγυλή τράπεζα στη Μόντενα της Ιταλίας την Πέμπτη, ο Βίνα φέρεται να δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce ήταν μια δίκαιη τιμή για την καινοτομία.

Είπε ότι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει ορισμένους στο συμπέρασμα ότι ο κατασκευαστής σπορ αυτοκινήτων θα αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς κινητήρες με μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση, κάτι που τόνισε ότι δεν ισχύει.

«Πρέπει να δείτε το Luce για να καταλάβετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αυτά άλλων μαρκών», δήλωσε ο Βίνα, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: ot.gr

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Ανάλυση Moody’s 31.05.26

Ανυπολόγιστες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Και η οικονομική πίεση θα αυξηθεί, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, πλήττοντας μια αδύναμη οικονομία.

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει
Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει

Ο Πέδρο Σάντσεθ, παρά την ασφυκτική πίεση που δέχεται, με τις κατηγορίες για σκάνδαλα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, δήλωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να νιώσουν οι πολίτες τον αντίκτυπο της πολιτικής του. Και δήλωσε ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του.

Τραμπ: Διαψεύδει τον εαυτό του – Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο
Ο Τραμπ διαψεύδει τον εαυτό του - Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη που έδωσε στη νύφη του, Λάρα Τραμπ στο Fox News - Σε αδιέξοδο οι ΗΠΑ, λέει ο Independent

Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα
Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα

Δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδύκτιο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε κάποια από αυτά μάλιστα, καταγράφεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.

Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση για το φοιτητικό επίδομα – «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες
Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση της Γερμανίας για το φοιτητικό επίδομα - «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες

Η υπουργός Παιδείας και Έρευνας, προερχόμενη από το CDU, προσκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τους φοιτητές να εργαστούν σε δουλειές μερικής απασχόλησης - Αντιδράσεις από SPD, Πράσινους και Αριστερά

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος

Μια βόλτα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί
Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί

Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μιανμάρ, και 70 τραυματίστηκαν, έπειτα από έκρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο όπου αποθηκεύονται εκρηκτικά για χρήση σε εξορύξεις.

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Άρσεναλ: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Αγγλίας – Στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)
Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ - Συγκινητική στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)

Με κεντρικό σημείο πανηγυρισμών το γήπεδό της, χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ συμμετείχαν την Κυριακή (31/5) στην παρέλαση των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση της Premier League.

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια
Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια

Σκάνδαλο μεγατόνων με επίκεντρο κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μega. Εξέδιδαν πλαστά δικαιολογητικά, εισπράττοντας κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές
Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές

Ο Αμπέλα προκήρυξε τις εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα, που βασίζεται στον τουρισμό και τις εισαγωγές, από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

