Η Ferrari έστειλε μήνυμα ανανέωσης -«Νέο σασί, νέα μηχανή, νέα καύσιμα ακόμα και νέα λάστιχα»

Όταν ο Λιούις Χάμιλτον αποφάσιζε να κάνει την μεγάλη μεταγραφή από την Mercedes στην Ferrari πριν την έναρξη της φετινής σεζόν, στην ιταλική φίρμα έκαναν όνειρα για ένα πρωτάθλημα που θα έφερνε τα κόκκινα «βέλη» σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελαν οι οπαδοί της Ferrari αλλά και οι ιθύνοντες της εταιρείας, με αποτέλεσμα η χρονιά να είναι απογοητευτική.

Τίποτε δεν δούλεψε σωστά για την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία και από νωρίς φάνηκε πως η πρώτη σεζόν του Χάμιλτον στην Ferrari δεν θα είχε την κατάληξη που επιθυμούσαν οι οπαδοί της ιταλικής φίρμας.

Θαρρείς κι ένα… μαύρο σύννεφο είχε μαζευτεί πάνω από την Ferrari και δεν έλεγε να φύγει, με τον Χάμιλτον να τερματίζει τελικά έκτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος, μια θέση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή για τον Άγγλο πιλότο.

Φαίνεται όμως πως η αποτυχημένη χρονιά πείσμωσε τους ανθρώπους της ιταλικής φίρμας κι αν κρίνει κάποιος από το μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, υπάρχει απόφαση των ιθυνόντων της εταιρείας να τα αλλάξουν όλα, ώστε το επόμενο πρωτάθλημα να βρει τα κόκκινα μονοθέσια σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Όλα θ’ αλλάξουν τη νέα σεζόν κι έχουμε κάνει πολλές δοκιμές, πολλά τεστ για να παρουσιάσουμε δύο νέα αυτοκίνητα. Δεν μιλάμε για μια ή δυο αλλαγές, επιμένω, θ’ αλλάξουν όλα στην Ferrari», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βασέρ και πρόσθεσε.

«Τα μονοθέσια θα έχουν νέο σασί, νέα μηχανή, νέα μπαταρία, νέα καύσιμα και νέα ελαστικά. Όλα νέα την επόμενη σεζόν».

Ο Χάμιλτον δεν κατάφερε στο φετινό πρωτάθλημα ν’ ανέβει στο πόντιουμ κι αυτό συνέβη για πρώτη φορά στην καριέρα του Άγγλου πιλότου, ο οποίος μετράει εφτά παγκόσμια πρωταθλήματα στην formula 1.

«Αυτή η χρονιά είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα μας κι έχουμε δουλέψει πολλές ώρες, ώστε να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν την περασμένη χρονιά.

Κάναμε αυτά που έπρεπε για ν’ αλλάξουμε πολλά πράγματα και νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι διαφορετική την επόμενη χρονιά.

Η Ferrari θα έχει ένα νέο πρόσωπο και θα αξιοποιήσει τις μελέτες που κάναμε για να δημιουργήσουμε δύο νέα μονοθέσια» πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής φίρμας.

Απομένει να δούμε στις πίστες, αν οι εξαγγελίες του Βασέρ ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αν και θα πρέπει να σημειωθεί πως είναι πολύ δύσκολο για την Ferrari, να έχει και τη νέα σεζόν μια τόσο απογοητευτική εικόνα.

Το θέμα όμως είναι αν η βελτίωση που θα παρουσιάσει η ιταλική φίρμα, είναι τέτοια που θα επιτρέψει στον Χάμιλτον να διεκδικήσει τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του.