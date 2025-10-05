sports betsson
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Η νέα Ferrari F80, ένα oνειρικό δώρο γενεθλίων για τον Ζλάταν
Ο Ζλάταν προσέθεσε μια μαύρη, επιθετική, υπερυβριδική supercar αξίας 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, από τις μόλις 799 που θα κατασκευαστούν παγκοσμίως.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν κάνει τίποτα… συνηθισμένο — ούτε καν στα 44 του. Ο πρώην αστέρας της Μίλαν, γιόρτασε τα γενέθλια του με έναν τρόπο αντάξιο του μύθου του: προσθέτοντας στο προσωπικό του γκαράζ την πιο ακριβή και εντυπωσιακή Ferrari της εποχής, την F80. Μια μαύρη, επιθετική, υπερυβριδική supercar αξίας 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, από τις μόλις 799 που θα κατασκευαστούν παγκοσμίως.

Η Ferrari F80, σχεδιασμένη από το Centro Stile Ferrari υπό τον Φλάβιο Μαντσόνι, είναι μια plug-in hybrid υπερ-μηχανή που ενώνει V6 κινητήρα 900 ίππων με τρεις ηλεκτροκινητήρες εμπνευσμένους από τη Formula 1, φτάνοντας τη συγκλονιστική ισχύ των 1.200 ίππων.

Η επιτάχυνση από 0 σε 100 χλμ./ώρα έρχεται σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 350 χλμ./ώρα. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν φορητό ναό της αεροδυναμικής και της μηχανολογίας, που μεταφέρει την εμπειρία των αγώνων αντοχής της 24 Ώρες του Λε Μαν στην άσφαλτο.

Ο Ζλάταν, γνωστός λάτρης των μαύρων αποχρώσεων στα αυτοκίνητά του, επέλεξε μια μοναδική Total Black διαμόρφωση, που δεν είναι καν διαθέσιμη στον επίσημο configurator της Ferrari — ένα δείγμα του αποκλειστικού χαρακτήρα της παραγγελίας του.

Zlatan Ibrahimović: Δώρο γενεθλίων ακόμα μία Ferrari | Drive

Από το Μιλανέλο στο Μαρανέλο

Η σχέση του Ιμπραΐμοβιτς με τον κόσμο της Ferrari δεν είναι νέα. Ο Σουηδός έχει επανειλημμένα εμφανιστεί στο Μαρανέλο, όπου έχει γνωρίσει προσωπικά τον Μαντσόνι — τον άνθρωπο πίσω από μερικά από τα πιο εμβληματικά σχέδια του Cavallino: τη Roma Spider, την 499P, τη Daytona SP3, την Purosangue και την SF90 XX Spider.

Οι τρεις τελευταίες φιγουράρουν ήδη στο γκαράζ του Ζλάταν, με την Daytona και την Purosangue να έχουν χαρίσει χρώμα στα προηγούμενα του γενέθλια. Κατά την τελευταία του επίσκεψη στο Μαρανέλο, ο ίδιος έλαβε ως δώρο ένα τεχνικό σχέδιο υπογεγραμμένο από τον Μαντσόνι, προαναγγέλλοντας το αριστούργημα που σήμερα κοσμεί τη συλλογή του.

Από το κόκκινο της Μίλαν στο κόκκινο της Ferrari, ο Ιμπραΐμοβιτς φαίνεται να έχει μεταφέρει την αγάπη του για τη δύναμη και την τελειότητα από το γήπεδο στους δρόμους. Στο γκαράζ του συναντά κανείς ένα πραγματικό μουσείο αυτοκίνησης: Ferrari Daytona SP3, Monza SP2, 812 Competizione A, Maserati GranTurismo MC Stradale, Lamborghini Urus και, φυσικά, αρκετές Volvo, μάρκα της οποίας υπήρξε πρεσβευτής στο παρελθόν.

Το πάθος του για το Cavallino Rampante τον έχει φέρει αρκετές φορές και στο δοκιμαστικό κέντρο της Ferrari στο Φιοράνο, όπου το 2022 συνάντησε τον τότε επικεφαλής της Scuderia, Ματία Μπινότο, και τους πιλότους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ — με τον τελευταίο να του δίνει προσωπικό test drive σε μια 296 GTB.

Η εικόνα που μοιράστηκε στα social media, με την F80 να λάμπει μέσα στο σκοτάδι του γκαράζ του, έγινε αμέσως viral. Όχι απλώς γιατί πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δύσκολα αποκτά κανείς, αλλά γιατί είναι το τέλειο σύμβολο του ίδιου του Ιμπραΐμοβιτς: δύναμη, στυλ, μοναδικότητα.

Την ώρα που η Μίλαν του φιγουράρει στην κορυφή της Serie A και ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη στο Τορίνο με τη Γιουβέντους του Τούντορ, ο πρώην επιθετικός έχει ήδη κερδίσει τη δική του προσωπική “κούπα”: μια Ferrari F80 που δεν είναι απλώς αυτοκίνητο, αλλά δήλωση ζωής.

«Η Ferrari είναι σαν τον Ζλάταν: μοναδική, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη», είχε πει ο ίδιος κάποτε.

Τώρα, με την F80, το απέδειξε ξανά — στο απόλυτο Total Black.

