Σελίν Ντιόν: 10 νέες συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης – Οι ημερονηνίες

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«Φέτος θα λάβω το καλύτερο δώρο της ζωής μου. Θα έχω την ευκαιρία να έρθω να σας δω και να τραγουδήσω ξανά για εσάς στο Παρίσι από αυτό το φθινόπωρο, τον Σεπτέμβριο», δήλωσε η τραγουδίστρια, τέλος του Μαρτίου συμπληρώνοντας τα 58 της χρόνια, μιλώντας στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France 2.

Μάλιστα, η ανακοίνωση προβλήθηκε ταυτόχρονα μέσω φωτεινού σόου στον Eiffel Tower.

Τώρα η αγαπημένη τραγουδίστρια ανακοινώνει 10 νέες συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης.

Οι νέες εμφανίσεις στην Paris La Défense Arena θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2027 για τους χιλιάδες θαυμαστές που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για τις συναυλίες του 2026.

Πότε είναι οι νέες ημερομηνίες των συναυλίων

Οι νέες ημερομηνίες στο Paris La Défense Arena έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027 και απευθύνονται κυρίως σε θαυμαστές που είχαν εγγραφεί στην προπώληση για το 2026, αλλά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν εισιτήρια.

Οι νέες εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 και 29 Μαΐου του 2027.

Η διάθεση εισιτηρίων

Οι διοργανώτριες εταιρείες Concerts West/AEG Presents και Inter Concerts ανακοίνωσαν ότι η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικών σημείων πώλησης, που απευθύνονται σε επιλεγμένους θαυμαστές, οι οποίοι είχαν ήδη εγγραφεί στην προπώληση.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εμφανίσεις στο Παρίσι φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα των επόμενων ετών και μια μεγάλη επανένωση της Σελίν Ντιόν με το κοινό της, έπειτα από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που την κράτησαν μακριά από τη σκηνή τα προηγούμενα χρόνια.