Η Σελίν Ντιόν κυκλοφορεί το πρώτο της τραγούδι μετά από χρόνια

Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη μουσική βιομηχανία για τα καλά.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, η Nτιόν κυκλοφόρησε το πρώτο της πρωτότυπο τραγούδι μετά από χρόνια, με τίτλο «Dansons», που σημαίνει «Ας χορέψουμε».

Το γαλλόφωνο κομμάτι, σε στίχους του μακροχρόνιου συνεργάτη της Ζαν-Ζακ Γκόλντμαν, είναι μια μπαλάντα που αναδεικνύει στο έπακρο την εντυπωσιακή φωνή της.

«Ήταν το 2020. Ο κόσμος είχε σταματήσει, αλλά οι άνθρωποι χόρευαν, περιορισμένοι στα σπίτια τους», δήλωσε ο Γκόλντμαν σε ανακοίνωσή του. «Έξι χρόνια αργότερα, ο ιός έχει φύγει, αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ούτε μια λέξη, ο κόσμος δεν γυρίζει πια ομαλά και εμείς εξακολουθούμε να χορεύουμε ‘πάνω από την άβυσσο’».

Το καλλιτεχνικό δίδυμο έχει συνεργαστεί πολλάκις όλα αυτά τα χρόνια, με πιο αξιοσημείωτη τη συνεργασία τους στο άλμπουμ της Σελίν Ντιόν «D’eux» του 1995, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο εμπορικά μη αγγλόφωνα άλμπουμ όλων των εποχών. Η τελευταία τους συνεργασία ήταν το τραγούδι «Encore un soir» του 2016.

Σε δελτίο τύπου το τραγούδι περιγράφεται ως ένα κράμα «της κομψότητας, του αισιόδοξου και του συναισθηματικού βάθους που χαρακτηρίζουν τόσο τη Σελίν όσο και τον Ζαν-Ζακ».

Κυκλοφόρησε επίσης ένα συνοδευτικό βίντεο που γυρίστηκε στο Παρίσι.

Η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή αυτό το φθινόπωρο με μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι, τις πρώτες μεγάλες εμφανίσεις της μετά την γνωστοποίηση της διάγνωσής της με Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου τον Δεκέμβριο του 2022.

Η σταρ πρόκειται να δώσει 16 συναυλίες στο La Défense Arena μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2026.

Σε ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές της, το οποίο μοιράστηκε με αφορμή τα γενέθλιά της, η Ντιόν έδωσε πληροφορίες για την υγεία της και δήλωσε ότι η ευκαιρία να εμφανιστεί ξανά στη σκηνή ήταν «το καλύτερο δώρο της ζωής μου».

«Θέλω να σας πω ότι είμαι μια χαρά. Φροντίζω την υγεία μου, νιώθω καλά, τραγουδάω ξανά. Χορεύω και λίγο, φυσικά», είπε. «Φέτος, θα λάβω το καλύτερο δώρο της ζωής μου. Θα έχω την ευκαιρία να σας δω, να τραγουδήσω για σας, για άλλη μια φορά στο Παρίσι, από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Είμαι τόσο χαρούμενη. Είμαι πανέτοιμη να το κάνω αυτό. Νιώθω καλά, είμαι δυνατή, νιώθω ενθουσιασμένη. Φυσικά είμαι και λίγο αγχωμένη, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι ευγνώμων. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ».

*Με πληροφορίες από: People