Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η θρυλική τραγουδίστρια ανυπομονεί για τις ζεστές μέρες που έρχονται κι ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram στις 4 Μαρτίου σχετικά με αυτό. Στο καρουσέλ της, η 57χρονη Σελίν Ντιόν καλλιτέχνιδα του «My Heart Will Go On» συμπεριέλαβε φωτογραφίες από 18 χρόνια πριν.

Τη βλέπουμε να χαλαρώνει σε ένα σκάφος, απολαμβάνοντας τον ήλιο με ένα φωτεινό μπλε ολόσωμο μαγιό με βαθύ V ντεκολτέ, λεπτές τιράντες και cut out στη μέση. Τα μαλλιά της είναι πιασμένα σε κότσο και φοράει μεγάλα γυαλιά ηλίου.

«Outfit που ανυπομονώ να φορέσω ξανά… Ποιος άλλος είναι ενθουσιασμένος για το καλοκαίρι;», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής το 2008.

«Να επικεντρωθεί στην υγεία της»

Η Ντιόν έκανε ένα διάλειμμα από τη σκηνή το 2023, ανακοινώνοντας τον Μάιο ότι «δεν ήταν σε θέση να προετοιμαστεί και να εκτελέσει με επιτυχία το υπόλοιπο» των ημερομηνιών της περιοδείας της για το 2024 λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου Δύσκαμπτου Ατόμου.

Μια πηγή είπε στο People ότι ο «στόχος» της ήταν να επιστρέψει ξανά στη σκηνή, αλλά μόνο όταν θα είχε αναρρώσει, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα της γαλλοκαναδής μουσικού ήταν «να επικεντρωθεί στην υγεία της».

Η Ντιόν διαγνώστηκε με την πάθηση τον Αύγουστο του 2022. Είπε στο People ότι άρχισε ευθύς αμέσως ένα αυστηρό πρόγραμμα θεραπείας που περιλάμβανε φαρμακευτική αγωγή, ανοσοθεραπεία, φωνητική θεραπεία και εντατική φυσική αποκατάσταση πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Η Δρ Αμάντα Πικέ, η γιατρός που διέγνωσε την πάθηση της Ντιόν, εξήγησε ότι οι θεραπείες της τραγουδίστριας από μόνες τους είναι «πλήρης απασχόληση», προσθέτοντας ότι είναι «απίστευτα αποφασισμένη»

Η Δρ Αμάντα Πικέ, η γιατρός που διέγνωσε την πάθηση της Ντιόν, εξήγησε ότι οι θεραπείες της τραγουδίστριας από μόνες τους είναι «πλήρης απασχόληση», προσθέτοντας ότι είναι «απίστευτα αποφασισμένη».

Αργότερα ανακοίνωσε την είδηση στον κόσμο μέσω του Instagram. «Πρόσφατα, διαγνώστηκα με μια πολύ σπάνια νευρολογική πάθηση που ονομάζεται Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου, η οποία επηρεάζει περίπου ένα στο ένα εκατομμύριο άτομα», είπε. «Ενώ ακόμα μαθαίνουμε για αυτή τη σπάνια πάθηση, τώρα γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η αιτία όλων των σπασμών που είχα».

Σε ένα μεταγενέστερο άρθρο του περιοδικού People, η Ντιόν είπε πώς η ζωή της κατηφόριζε προς τα «κάτω, κάτω, κάτω» λόγω της υγείας της. «Δεν ήθελα να σταματήσω. Ήθελα να μείνω στη σκηνή. Ήθελα να είμαι γενναία αντί για έξυπνη. Αυτό ήταν λάθος».

Χαρά στα μικρά πράγματα

Επέστρεψε στα Grammy το 2024, φορώντας ένα ρομαντικό, μάξι φόρεμα και ένα παλτό σχεδιασμένο από τον Law Roach. Έδωσε στην Τέιλορ Σουίφτ το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ντιόν δημοσίευσε στο Instagram ένα γλυκό μήνυμα ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για την υποστήριξή τους. «Καθώς καλωσορίζουμε τη νέα χρονιά, θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να σας στείλω όλη μου την αγάπη. Εύχομαι η φετινή χρονιά να σας φέρει υγεία, ευτυχία και ειρήνη στην καρδιά σας», είπε.

«Ελπίζω να βρείτε χαρά στα μικρά πράγματα, δύναμη στις δύσκολες στιγμές και ευτυχία στις αναμνήσεις που δημιουργείτε με τους αγαπημένους σας».

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της, η νικήτρια των Grammy διατηρεί επαφή με όλους μέσω των κοινωνικών μέσων, όπου δημοσιεύει περιεχόμενο με τον τρόπο των influencer. Ένα ιδιαίτερα ξεκαρδιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok αφορούσε όλα τα καθημερινά απαραίτητα αντικείμενα που κουβαλάει στην Dior τσάντα της.

Ορισμένα αντικείμενα ήταν λογικά (κρέμα χεριών, απολυμαντικό χεριών και Mentos), ενώ άλλα, όχι και τόσο. Άρχισε να βγάζει διάφορα αντικείμενα, όπως ένα μικρόφωνο και τη δική της VIP κάρτα, κάνοντας, φυσικά, πλάκα.

