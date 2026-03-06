magazin
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
Fizz 06 Μαρτίου 2026, 22:40

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Spotlight

Η θρυλική τραγουδίστρια ανυπομονεί για τις ζεστές μέρες που έρχονται κι ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram στις 4 Μαρτίου σχετικά με αυτό. Στο καρουσέλ της, η 57χρονη Σελίν Ντιόν καλλιτέχνιδα του «My Heart Will Go On» συμπεριέλαβε φωτογραφίες από 18 χρόνια πριν.

Τη βλέπουμε να χαλαρώνει σε ένα σκάφος, απολαμβάνοντας τον ήλιο με ένα φωτεινό μπλε ολόσωμο μαγιό με βαθύ V ντεκολτέ, λεπτές τιράντες και cut out στη μέση. Τα μαλλιά της είναι πιασμένα σε κότσο και φοράει μεγάλα γυαλιά ηλίου.

«Outfit που ανυπομονώ να φορέσω ξανά… Ποιος άλλος είναι ενθουσιασμένος για το καλοκαίρι;», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής το 2008.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Céline Dion (@celinedion)

«Να επικεντρωθεί στην υγεία της»

Η Ντιόν έκανε ένα διάλειμμα από τη σκηνή το 2023, ανακοινώνοντας τον Μάιο ότι «δεν ήταν σε θέση να προετοιμαστεί και να εκτελέσει με επιτυχία το υπόλοιπο» των ημερομηνιών της περιοδείας της για το 2024 λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου Δύσκαμπτου Ατόμου.

Μια πηγή είπε στο People ότι ο «στόχος» της ήταν να επιστρέψει ξανά στη σκηνή, αλλά μόνο όταν θα είχε αναρρώσει, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα της γαλλοκαναδής μουσικού ήταν «να επικεντρωθεί στην υγεία της».

Η Ντιόν διαγνώστηκε με την πάθηση τον Αύγουστο του 2022. Είπε στο People ότι άρχισε ευθύς αμέσως ένα αυστηρό πρόγραμμα θεραπείας που περιλάμβανε φαρμακευτική αγωγή, ανοσοθεραπεία, φωνητική θεραπεία και εντατική φυσική αποκατάσταση πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Η Δρ Αμάντα Πικέ, η γιατρός που διέγνωσε την πάθηση της Ντιόν, εξήγησε ότι οι θεραπείες της τραγουδίστριας από μόνες τους είναι «πλήρης απασχόληση», προσθέτοντας ότι είναι «απίστευτα αποφασισμένη»

YouTube thumbnail

«Απίστευτα αποφασισμένη»

Η Δρ Αμάντα Πικέ, η γιατρός που διέγνωσε την πάθηση της Ντιόν, εξήγησε ότι οι θεραπείες της τραγουδίστριας από μόνες τους είναι «πλήρης απασχόληση», προσθέτοντας ότι είναι «απίστευτα αποφασισμένη».

Αργότερα ανακοίνωσε την είδηση στον κόσμο μέσω του Instagram. «Πρόσφατα, διαγνώστηκα με μια πολύ σπάνια νευρολογική πάθηση που ονομάζεται Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου, η οποία επηρεάζει περίπου ένα στο ένα εκατομμύριο άτομα», είπε. «Ενώ ακόμα μαθαίνουμε για αυτή τη σπάνια πάθηση, τώρα γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η αιτία όλων των σπασμών που είχα».

Σε ένα μεταγενέστερο άρθρο του περιοδικού People, η Ντιόν είπε πώς η ζωή της κατηφόριζε προς τα «κάτω, κάτω, κάτω» λόγω της υγείας της. «Δεν ήθελα να σταματήσω. Ήθελα να μείνω στη σκηνή. Ήθελα να είμαι γενναία αντί για έξυπνη. Αυτό ήταν λάθος».

Χαρά στα μικρά πράγματα

Επέστρεψε στα Grammy το 2024, φορώντας ένα ρομαντικό, μάξι φόρεμα και ένα παλτό σχεδιασμένο από τον Law Roach. Έδωσε στην Τέιλορ Σουίφτ το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ντιόν δημοσίευσε στο Instagram ένα γλυκό μήνυμα ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για την υποστήριξή τους. «Καθώς καλωσορίζουμε τη νέα χρονιά, θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να σας στείλω όλη μου την αγάπη. Εύχομαι η φετινή χρονιά να σας φέρει υγεία, ευτυχία και ειρήνη στην καρδιά σας», είπε.

«Ελπίζω να βρείτε χαρά στα μικρά πράγματα, δύναμη στις δύσκολες στιγμές και ευτυχία στις αναμνήσεις που δημιουργείτε με τους αγαπημένους σας».

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της, η νικήτρια των Grammy διατηρεί επαφή με όλους μέσω των κοινωνικών μέσων, όπου δημοσιεύει περιεχόμενο με τον τρόπο των influencer. Ένα ιδιαίτερα ξεκαρδιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok αφορούσε όλα τα καθημερινά απαραίτητα αντικείμενα που κουβαλάει στην Dior τσάντα της.

Ορισμένα αντικείμενα ήταν λογικά (κρέμα χεριών, απολυμαντικό χεριών και Mentos), ενώ άλλα, όχι και τόσο. Άρχισε να βγάζει διάφορα αντικείμενα, όπως ένα μικρόφωνο και τη δική της VIP κάρτα, κάνοντας, φυσικά, πλάκα.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Κόσμος
ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 με 6 εβδομάδες -Επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη

ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 με 6 εβδομάδες -Επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05.03.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ

Drones έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται αμερικανική διπλωματική αποστολή, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ

Σύνταξη
Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός
Social Europe 06.03.26

Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός

Οι κυβερνήσεις σε Τραμπ και Νετανιάχου ακολουθούν ένα απλό μοντέλο: χρησιμοποιούν τον πόλεμο στο Ιράν για να ενισχύσουν τον αυταρχισμό τους και ταυτόχρονα για προσωπικό πλουτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 06.03.26

LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο - Εφτά λιγότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς - Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς - Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»
Μπάσκετ 06.03.26

Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»

Ο νέος CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο βρίσκεται στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μίλησε για διάφορα θέματα της διοργανώσεις. Τι είπε για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Γαλλία: Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της
Μητροκτόνοι 06.03.26

Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της

Τα δύο αδέλφια από την Γαλλία, που έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν, μέχρι και τον Ιανουάριο φέτος, ότι η μητέρα τους ήταν ζωντανή και ότι «πέρασαν μαζί της τα Χριστούγεννα», κατηγορούνται για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπου

Σύνταξη
Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά
Financial Times 06.03.26

Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά

Έχει προκαλέσει την οργή του MAGA κινήματος και οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι «το παρατράβηξε». Ο ίδιος όμως λέει ότι «δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε έγκλημα» μόνο «για να αποφύγουμε τα αντίποινα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε
Ελλάδα 06.03.26

Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε

Πρωτοφανές επεισόδιο στο αστυνομικό μέγαρο της ΓΑΔΑ στο κέντρο της Αθήνας - Ποιος είναι ο δράστης, πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Τι λέει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα – Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες
Ραντεβού με την ιστορία 06.03.26

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας - Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρέστει σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών κάνοντας ακόμα ένα βήμα υψηλού συμβολισμού για την «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης» και υποσχόμενος να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια «όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε».

Σύνταξη
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06.03.26

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
Δείτε τι 50 κορυφαίες 06.03.26

Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» παραθέτει τις 50 κορυφαίες ομάδες λαμβάνοντας υπόψιν το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Woman 06.03.26

ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«Φέτος τιμούμε τη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας ότι δεν ήταν ατύχημα

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Euroleague 06.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα

Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες
Κόλαση 06.03.26

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες

Νέο βίντεο από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο