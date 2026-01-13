Η Σελίν Ντιόν εισέρχεται στην εποχή των influencer με ένα κωμικό βίντεο – «Τι έχω στην τσάντα μου»

Η Σελίν Ντιόν δίνει στους θαυμαστές της μια γεύση από τη ζωή της, ενώ παράλληλα γίνεται influencer για μια ημέρα.

Η σούπερ σταρ μπήκε επίσημα στην ψηφιακή εποχή και δημοσίευσε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο με τίτλο «What’s in My Bag» (Τι έχει μέσα η τσάντα μου), στο οποίο δείχνει το περιεχόμενο της αγαπημένης της Dior Toujours Tote, μια παραλλαγή της οποίας διατίθεται προς πώληση στο Lyst για σχεδόν 7.000 δολάρια.

«Αυτή η τσάντα μου θυμίζει πολύ τη Mary Poppins!»

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok και το Instagram, η τραγουδίστρια του «My Heart Will Go On» έδειξε στο κοινό της μερικά από τα αντικείμενα που κουβαλά καθημερινά στην τσάντα της: έναν ανεμιστήρα τσέπης για να αντιμετωπίσει τη ζέστη του Λας Βέγκας, τροφή για σκύλους, Mentos, απολυμαντικό χεριών Touchland και την αγαπημένη της κρέμα χεριών Byredo Blanche.

Καθώς το βίντεο προχωρούσε, τα αντικείμενα που κουβαλά μαζί της Σελίν Ντιόν γίνονταν όλο και πιο παράξενα — και πιθανότατα συμπεριλήφθηκαν για πλάκα.

Σε ένα σημείο του βίντεο, έβγαλε ένα μικρόφωνο για την περίπτωση που θα χρειαστεί να τραγουδήσει αυθόρμητα το «Happy Birthday».

Στη συνέχεια, η Σελίν Ντιόν έδειξε κάτι που απαιτεί πολύ «θάρρος» για να το έχεις μαζί σου — τη δική της VIP κονκάρδα για συναυλίες.

Οι θαυμαστές της γέμισαν την ενότητα των σχολίων με επαίνους για την Ντιόν και εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το πόσα πράγματα χωρούσαν στην τσάντα της. «Αυτή η γυναίκα είναι ένα είδωλο, ένας θρύλος, ένας εθνικός θησαυρός», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος μοιράστηκε: «Αυτή η τσάντα μου θυμίζει πολύ τη Mary Poppins!».

*Με πληροφορίες από: People