Η Αθήνα στις 10 πιο τουριστικά πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου – 10,2 εκατ. επισκέπτες το 2025

Η Αθήνα συγκαταλέγεται πλέον επισήμως στις δέκα πόλεις του κόσμου με τη μεγαλύτερη τουριστική πυκνότητα για το 2025, σύμφωνα με νέα διεθνή έκθεση.

Η παρουσία της ελληνικής πρωτεύουσας στη συγκεκριμένη λίστα αποτυπώνει τη ραγδαία άνοδο της τουριστικής της δυναμικής τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί η συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα σε μια πόλη με πλούσια ιστορική κληρονομιά και περιορισμένο αστικό χώρο.

Σύμφωνα με την έρευνα του DiscoverCars.com, η Αθήνα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση παγκοσμίως, χάρη στον μοναδικό συνδυασμό του αρχαιολογικού της πλούτου και του σύγχρονου μητροπολιτικού χαρακτήρα της.

Η κατάταξη βασίζεται στον λόγο επισκεπτών προς μόνιμους κατοίκους, με τον Δήμο Αθηναίων να υποδέχεται 10,2 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, έναντι πληθυσμού περίπου 640.000 κατοίκων.

Αυτή είναι η λίστα με τις 10 πιο πυκνές τουριστικές πόλεις παγκοσμίως για το 2025

1. Ντουμπρόβνικ, Κροατία (16.250 τουρίστες ανά 100 ντόπιους)

Τον τίτλο του ηγέτη του «υπερτουρισμό» κερδίζει η πόλη της UNESCO, με 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες σε μόλις 40.000 κατοίκους. Το φαινόμενο του «Game of Thrones» συνεχίζει να προσελκύει τεράστια πλήθη στα ιστορικά τείχη της πόλης.

2. Ρέικιαβικ, Ισλανδία (5.286 τουρίστες ανά 100 ντόπιους)

Παρά τον μικρό πληθυσμό της, η πρωτεύουσα της Ισλανδίας παραμένει ένας κορυφαίος προορισμός για τους λάτρεις της φύσης, με 7,4 εκατομμύρια επισκέπτες να συρρέουν στο μικρό νησί.

3. Βενετία, Ιταλία (4.240 τουρίστες ανά 100 ντόπιους)

Η «Πλωτή Πόλη» παραμένει εμβληματική, προσελκύοντας 10,6 εκατομμύρια τουρίστες. Η πυκνότητα είναι τόσο υψηλή που οι τοπικές Αρχές έχουν εφαρμόσει, όπως είναι γνωστό, «διόδια» για να διαχειριστούν την ανισορροπία μεταξύ επισκεπτών και ντόπιων.

4. Γενεύη, Ελβετία (3.900 τουρίστες ανά 100 ντόπιους) \

Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Γενεύη που έχει αναλογικά υψηλή πυκνότητα σε σχέση με τον μικρό τοπικό πληθυσμό της.

5. Πόρτο, Πορτογαλία (2.800 τουρίστες ανά 100 ντόπιους)

Γνωστό για τα πολύχρωμα πλακόστρωτα κτίρια, το Πόρτο έχει 7 εκατομμύρια επισκέπτες που ξεπερνούν σημαντικά τους 250.000 κατοίκους του, ιδιαίτερα στην ιστορική περιοχή Ριμπέιρα.

6. Πουκέτ, Ταϊλάνδη (2.080 τουρίστες ανά 100 ντόπιους)

Ως ο μόνος ασιατικός προορισμός στην πρώτη δεκάδα, το Πουκέτ παραμένει μια δύναμη για τον τροπικό τουρισμό, με 5,2 εκατομμύρια επισκέπτες να κατακλύζουν τις τοπικές υποδομές.

7. Φλωρεντία, Ιταλία (2.028 τουρίστες ανά 100 ντόπιους)

Η Φλωρεντία υποδέχτηκε 7,3 εκατομμύρια λάτρεις της τέχνης πέρυσι, δημιουργώντας μεγάλη πυκνότητα γύρω από τον διάσημο καθεδρικό ναό και τις γκαλερί της.

8. Λισαβόνα, Πορτογαλία (1.793 τουρίστες ανά 100 ντόπιους)

Η πορτογαλική πρωτεύουσα προσελκύει πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι γεμίζουν τα στενά και τα κοσμοπολίτικα δρομάκια της.

9. Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο (1.714 τουρίστες ανά 100 ντόπιους)

Κυρίως λόγω του καλοκαιρινού Φεστιβάλ Fringe και της μεσαιωνικής Παλιάς Πόλης, η πρωτεύουσα της Σκωτίας δέχεται μια μαζική εισροή 8,4 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως.

10. Αθήνα, Ελλάδα (1.594 τουρίστες ανά 100 ντόπιους)

Η παλαιότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης συμπληρώνει τη λίστα, σημειώνοντας υψηλή αναλογία τουριστών προς ντόπιους, καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται ως προορισμός για όλο το χρόνο.