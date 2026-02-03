Εντός της πρώτης πεντάδας ως προς τη ζήτηση σε σύγκριση με δέκα τουριστικά νευραλγικές πόλεις διατηρήθηκε η Αθήνα το 2025, αν και υποχώρησε από την τρίτη θέση που κατείχε το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας από την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ) σε συνεργασία με την εταιρεία GBR Consulting.

Ποιες πόλεις κερδίζει η Αθήνα

Συγκεκριμένα, η Αθήνα παρουσίασε υψηλότερη πληρότητα από την Μαδρίτη, το Μόναχο, το Βερολίνο, τη Βιέννη και την Κωνσταντινούπολη, με το Λονδίνο να αποτελεί τη μόνη αγορά που ξεπέρασε το όριο του 80%.

Παρά τη θετική αυτή επίδοση, οι τιμές της Αθήνας παρέμειναν από τις χαμηλότερες μεταξύ των ανταγωνιστικών αγορών, κατατάσσοντάς την στην έβδομη μεταξύ των έντεκα ευρωπαϊκών πόλεων.

Από πλευράς ADR (177 ευρώ ) η Αθήνα βρίσκεται εκτός πεντάδας, γεγονός που καταδεικνύει ότι, παρά την υψηλή ζήτηση, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη μέση τιμή, υπό την προϋπόθεση ενίσχυσης των υποδομών και της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη.

Ταχεία αύξηση της προσφοράς κλινών

Την ίδια στιγμή η ταχεία αύξηση της προσφοράς κλινών όλων των τύπων στην πόλη, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί προσεκτική διαχείριση, ώστε η τιμολογιακή πολιτική να αντανακλά την πραγματική αξία της Αθήνας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευνα της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής & Αργοσαρωνικού.

Σε συνδυασμό με την 20η Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών και Απόδοσης Ξενοδοχείων Αθήνας- Αττικής (2024) της ΕΞΑ, προκύπτει ότι οι υποδομές της πόλης – μέσα μεταφοράς, καθαριότητα, δημόσιοι χώροι και προσβασιμότητα- χρειάζονται ουσιαστική και συντονισμένη αναβάθμιση.

Κρίσιμο μέγεθος η ενίσχυση των υποδομών

Η βελτίωσή τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας του τουρισμού, όσο και για την καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς η εμπειρία του επισκέπτη συνδέεται άμεσα με τη συνολική εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης.Η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει η Αθήνα να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική της.

Σε αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα με την έρευνα, το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, αποτελεί ένα βήμα προς την εξισορρόπηση της αγοράς, ωστόσο απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και στοχευμένες παρεμβάσεις και βελτιώσεις ανά δήμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνύπαρξη όλων των μορφών φιλοξενίας και η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Τόσο η ενίσχυση του πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού, όσο και η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της εποχικότητας και στη γεωγραφική διασπορά των οφελών, ενισχύοντας την ταυτότητα της Αθήνας ως προορισμού δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομία, σε συνδυασμό με στοχευμένες επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, δύναται να ενισχύσουν την ταυτότητα του προορισμού και να υποστηρίξει ένα πιο ισορροπημένο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Σε νέα φάση ο τουρισμός της Αθήνας

Το 2025 επιβεβαιώνει ότι ο ελληνικός τουρισμός -και ειδικά η Αθήνα- εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η ποιοτική, βιώσιμη και κοινωνικά ισορροπημένη ανάπτυξη αποτελεί τον βασικό στόχο, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στην έρευνα αναφέρεται πως το 2025 ολοκληρώθηκε με οριακά θετικό πρόσημο για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, παρουσιάζοντας αύξηση σε όλους τους βασικούς δείκτες σε σύγκριση με τα 2023 και το 2024, ωστόσο με σταδιακή επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης.

Η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 77,1%, σημειώνοντας μικρή βελτίωση (+0,9%) έναντι του 2024 και πιο ουσιαστική αύξηση σε σύγκριση με το 2023 (+3,2%).

Αυξήθηκε η μέση τιμή δωματίου

Η μέση τιμή δωμάτιου (ADR) ανήλθε στα 177 ευρώ με την αύξηση να παραμένει θετική, αλλά σαφώς πιο ήπια (+2,5% έναντι του 2024 και +12,4% έναντι του 2023), υποδηλώνοντας τη μετάβαση από την έντονη μεταπανδημική άνοδο των τιμών σε ένα πιο εξομαλυμένο περιβάλλον.

Ως αποτέλεσμα, το RevPar (έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο) διαμορφώθηκε στα 137 ευρώ, αύξηση 3,4% σε σχέση με το 2024 και 16,1% σε σχέση με το 2023. Η απόδοση του 2025 ενισχύθηκε σημαντικά για ακόμη μια χρονιά κατά τους μήνες Ιανουαρίου – Μαρτίου και Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, με την πληρότητα να αυξάνεται κατά 5,3% και το ADR κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2024.

Πηγή: ΟΤ