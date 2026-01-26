newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Ιανουαρίου 2026

Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Σταθερά Ελλάδα «ψηφίζουν» οι μεγάλες τουριστικές αγορές της Ευρώπης για το 2026, αναδεικνύοντας τη χώρα μας στις top επιλογές τους για ταξίδια στη Μεσόγειο μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο. Ο ελληνικός τουρισμός όχι μόνο διατηρεί το ισχυρό brand που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, αλλά έχει βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα του.

Σε σχέση με το 2024, η Ελλάδα ανέβηκε μια θέση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές της Γερμανίας και της Ιταλίας, στην 4η θέση στις αγορές της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και στην 6η θέση στην αγορά της Ισπανίας.

Μάλιστα, σε σχέση με το 2024, η Ελλάδα ανέβηκε μια θέση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου – η οποία μαζί με τη Γερμανία αποτελούν το δίδυμο των ισχυρότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού με βάση τις εισπράξεις και τις αφίξεις – και σε αυτήν της Ισπανίας, ενώ η θέση της δεν μεταβλήθηκε στις άλλες αγορές.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από πρόσφατη μελέτη (Ιανουάριος 2026) του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο «Το Brand Ελλάδα: Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός; Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς». Η έρευνα αφορά τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές όπως αυτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Πρόκειται για αγορές που το 2023 εισέφεραν πάνω από το 48% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού, ενώ και το 2024 είχαν εισφέρει το 47% των εισπράξεων.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των πέντε συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών που σκέφτονται να ταξιδέψουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται σε όλες στην πρώτη πεντάδα, καταλαμβάνοντας την 3η και 4η θέση, πλην της αγοράς της Ισπανίας όπου βρίσκεται στην 6η θέση προτίμησης, έχοντας όμως, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ανέβει κατά μία θέση, προς επιβεβαίωση του ισχυρού brand των ελληνικών προορισμών στις μεγάλες αγορές.

Επίσης, ένα επιπλέον δεδομένο που επιβεβαιώνει το θετικό momentum του ελληνικού τουρισμού αποτελεί το γεγονός ότι η διαφορά προτίμησης ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες που προηγούνται κατά μία θέση, για τις αγορές του Ην. Βασιλείου και της Ισπανίας, είναι – μόλις – της τάξεως των 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Η Ελλάδα και οι ανταγωνιστές

• Στην αγορά της Γερμανίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση, με την Ιταλία και την Ισπανία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση, αντίστοιχα.

• Στην αγορά της Γαλλίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση, με την Ισπανία και την Ιταλία να βρίσκονται στην 1η θέση και 2η θέση αντίστοιχα, και την Πορτογαλία να είναι στην 3η.

• Στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση, με την Ισπανία και την Ιταλία να βρίσκονται στην 1η θέση και 2η θέση αντίστοιχα, τη Γαλλία στην 3η και την Πορτογαλία στην 6η θέση προτίμησης.

• Στην αγορά της Ισπανίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση, με την Ιταλία και τη Γαλλία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση, αντίστοιχα, και την Πορτογαλία στην 3η.

• Στην αγορά της Ιταλίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση, με την Ισπανία και τη Γαλλία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση, αντίστοιχα και την Πορτογαλία στην 5η.

Επισημαίνεται, ότι στις αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας, ανταγωνίστριες χώρες – προορισμοί της Μεσογείου, όπως η Κροατία και η Τουρκία, βρίσκονται εκτός του «top-10».

Επιπλέον, η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των Δυτικοευρωπαίων, παρά τη γεωγραφική της θέση που δεν ευνοεί την οδική πρόσβαση των τουριστών από τις μεγάλες αγορές. Ειδικότερα, στην περίπτωση των Γερμανών που συνορεύουν με τη Γαλλία και την Αυστρία και μέσω αυτών έχουν πρόσβαση στην Ιταλία, είναι πιο εύκολο – και πιο οικονομικό – να ταξιδέψουν οδικώς.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση των Γάλλων, η Ιταλία και η Ισπανία συνορεύουν με τη Γαλλία και συνεπώς ευνοούνται από την εύκολη οδική πρόσβαση. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι η ελκυστικότητα των ελληνικών προορισμών βασίζεται σε ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.

«Το ελληνικό τουριστικό brand έχοντας εδραιωθεί στο ανώτερο επίπεδο του ανταγωνισμού στη Μεσόγειο, έχει εισέλθει σε φάση ωρίμασης σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός είναι δομικός και όχι συγκυριακός, με την Ισπανία και την Ιταλία να λειτουργούν ως ηγετικοί προορισμοί», επισημαίνει ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ Ηλίας Κικίλιας και προσθέτει: «Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, η διατήρηση της ταυτότητας των προορισμών και η διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας και συνεκτικής στρατηγικής που θα συντονίζει τις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες καθίστανται πιο επιτακτικές από ποτέ».

Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην κρίση; Tι ψηφίζουν οι χρήστες του Reddit
Προβλέψεις 25.01.26

Τα 19 επαγγέλματα που θα επιβιώσουν σε μια νέα οικονομική ύφεση - Ή έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit

Nεκροθάφτες, πυροσβέστες, διασώστες, υδραυλικοί είναι επαγγέλματα που δε θα χαθούν ποτέ, ο κόσμος να χαλάσει. Τουλάχιστον έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit, του μεγαλύτερου διαδικτυακού φόρουμ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών
Οικονομία 25.01.26

Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών

Η κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες να κάνουν υπομονή για το στεγαστικό, απορρίπτοντας το πλαφόν στα ενοίκια. «Η υπομονή μας τελείωσε. Αλλαγή πορείας στο στεγαστικό τώρα!», απαντά η Ένωση Ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γεώργιος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συναγερμός στα Τρίκαλα: Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε γνωστό εργοστάσιο την ώρα της βάρδιας
Τρίκαλα 26.01.26

Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε γνωστό εργοστάσιο την ώρα της βάρδιας

Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο Βιολάντα, στα Τρίκαλα, και έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
