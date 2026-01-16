Νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η θέση της Ελλάδας (γραφήματα)
Οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αρκετά ισορροπημένες μεταξύ διεθνών και εγχώριων επισκεπτών
- Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
- Το λάθος που κοστίζει στο επίδομα θέρμανσης – Τι πρέπει να κάνετε
- Ταξιδιωτική οδηγία – καμπανάκι της Βρετανίας για τουλάχιστον 18 χώρες – Μεταξύ αυτών και η Κύπρος
- Η ΕΕ διοχετεύει όλο και περισσότερη ενέργεια στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα πλήττει ενεργειακές υποδομές
Το 2025, ο εκτιμώμενος αριθμός διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ έφτασε τα 3,08 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον προηγούμενο χρόνο κατά 61,5 εκατομμύρια, ή 2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.
Η αύξηση των διανυκτερεύσεων στον τουρισμό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διανυκτερεύσεων διεθνών επισκεπτών (+46,1 εκατομμύρια), ενώ οι διανυκτερεύσεις εγχώριων επισκεπτών αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό (+15,4 εκατομμύρια).
Συνολικά, οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην ΕΕ ήταν αρκετά ισορροπημένες μεταξύ διεθνών (49%) και εγχώριων επισκεπτών (51%).
Όσον αφορά τον τύπο διαμονής, τα ξενοδοχεία και τα παρόμοια καταλύματα κατέγραψαν 1,9 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις (63% του συνόλου), ακολουθούμενα από τις εξοχικές κατοικίες και άλλα καταλύματα βραχείας διαμονής με 743 εκατομμύρια (24%) και τους κατασκηνωτικούς χώρους με 413 εκατομμύρια (13%).
Αύξηση του αριθμού των τουριστών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ
Σε σύγκριση με το 2024, το 2025 ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα αυξήθηκε σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Μάλτα (+10%), την Πολωνία (+7%) και τη Λετονία (+6%). Ελαφρά μείωση καταγράφηκε στη Ρουμανία (-1%) και την Ιρλανδία (-2%).
Η θέση της Ελλάδας
Η Ελλάδα κατατάχτηκε στην έκτη θέση των ευρωπαϊκών χωρών με 152.944.662 διανυκτερεύσεις το 2024 ενώ έναν χρόνο πριν (2023) είχε καταγράψει 147.209.821 διανυκτερεύσεις.
Η χώρα μας βρίσκεται πίσω από την Ισπανία (505 εκατ. διανυκτερεύσεις), την Ιταλία (466 εκατ.), τη Γαλλία (457 εκατ.), τη Γερμανία (439 εκατ.) και την Τουρκία (216 εκατ.), ενώ έπονται άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Πολωνία.
Πηγή: ot.gr
- Νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η θέση της Ελλάδας (γραφήματα)
- Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»
- Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
- Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου στους δικαιούχους
- Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαροκώστα
- Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός
- Τραμπ: Παραπλάνηση ή αναδίπλωση η αναστολή επίθεσης στο Ιράν;
- Νεκτάριος Γαλίτης: Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας – Ο αποχαιρετισμός του Μιχάλη Ιατρόπουλου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις