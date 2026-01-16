newspaper
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 14:07
Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαροκώστα
Νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η θέση της Ελλάδας (γραφήματα)
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Ιανουαρίου 2026 | 14:14

Νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η θέση της Ελλάδας (γραφήματα)

Οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αρκετά ισορροπημένες μεταξύ διεθνών και εγχώριων επισκεπτών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Spotlight

Το 2025, ο εκτιμώμενος αριθμός διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ έφτασε τα 3,08 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον προηγούμενο χρόνο κατά 61,5 εκατομμύρια, ή 2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Η αύξηση των διανυκτερεύσεων στον τουρισμό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διανυκτερεύσεων διεθνών επισκεπτών (+46,1 εκατομμύρια), ενώ οι διανυκτερεύσεις εγχώριων επισκεπτών αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό (+15,4 εκατομμύρια).

Συνολικά, οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην ΕΕ ήταν αρκετά ισορροπημένες μεταξύ διεθνών (49%) και εγχώριων επισκεπτών (51%).

Όσον αφορά τον τύπο διαμονής, τα ξενοδοχεία και τα παρόμοια καταλύματα κατέγραψαν 1,9 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις (63% του συνόλου), ακολουθούμενα από τις εξοχικές κατοικίες και άλλα καταλύματα βραχείας διαμονής με 743 εκατομμύρια (24%) και τους κατασκηνωτικούς χώρους με 413 εκατομμύρια (13%).

Αύξηση του αριθμού των τουριστών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ

Σε σύγκριση με το 2024, το 2025 ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα αυξήθηκε σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Μάλτα (+10%), την Πολωνία (+7%) και τη Λετονία (+6%). Ελαφρά μείωση καταγράφηκε στη Ρουμανία (-1%) και την Ιρλανδία (-2%).

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα κατατάχτηκε στην έκτη θέση των ευρωπαϊκών χωρών με 152.944.662 διανυκτερεύσεις το 2024 ενώ έναν χρόνο πριν (2023) είχε καταγράψει 147.209.821 διανυκτερεύσεις.

Η χώρα μας βρίσκεται πίσω από την Ισπανία (505 εκατ. διανυκτερεύσεις), την Ιταλία (466 εκατ.), τη Γαλλία (457 εκατ.), τη Γερμανία (439 εκατ.) και την Τουρκία (216 εκατ.), ενώ έπονται άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Πολωνία.

Πηγή: ot.gr

