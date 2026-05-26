Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 08:52
Κίνηση: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Οικονομία 26 Μαΐου 2026, 08:41

ΑΑΔΕ: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για φοροδιαφυγή – Πώς θα λειτουργεί

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354 - Νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Στην αναβάθμιση του νέου μηχανισμού καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικό έγκλημα προχωρά η ΑΑΔΕ ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεγκτική μονάδα ΔΕΟΣ.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του έτους

Νέα πλατφόρμα για φοροδιαφυγή

Η εφαρμογή καταγγελιών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αποστέλλουν επώνυμα ή ανώνυμα στοιχεία για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, μέσω ειδικής γραμμής που θα συνδέεται απευθείας με τη ΔΕΟΣ.

Μέσω του νέου συστήματος, κάθε πληροφορία θα αξιολογείται μέσα από διαδικασία φιλτραρίσματος και ανάλυσης κινδύνου, με διασταυρώσεις στοιχείων από τραπεζικά δεδομένα, τελωνειακές βάσεις, εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνείς αρχές.

Το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων έφτασαν τις 41.354

Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία επικινδυνότητας θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους, με τη ΔΕΟΣ να σχεδιάζει 18.000 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με έμφαση σε περιοχές και κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής. Παράλληλα, προβλέπονται 900 ειδικές έρευνες για απάτες στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.

Οι καταγγελίες

Το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων έφτασαν τις 41.354. Συνολικά την περίοδο 2022–2025 καταγράφηκαν 234.789 καταγγελίες.

Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Διαχείρισης Απλών Καταγγελιών» στην πύλη myaade.gov.gr υποβλήθηκαν 16.970 αναφορές που αφορούσαν φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία και καταγγελίες για εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους. Παράλληλα, άλλες 24.384 καταγγελίες υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής appodixi και σχετίζονταν με αποδείξεις που δεν πληρούσαν τους νόμιμους όρους έκδοσης.

Την ίδια χρονιά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πραγματοποίησαν 17.817 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και στοιχεία από την εφαρμογή appodixi. Από αυτούς, οι 1.978 έλεγχοι αφορούσαν υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς που προήλθαν από καταγγελίες στην ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης. Παρά τον μεγάλο όγκο καταγγελιών, ο αριθμός των ελέγχων παραμένει σημαντικά μικρότερος, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη διακύμανση της αξιοπιστίας των αναφορών όσο και στους περιορισμένους πόρους των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Wherewework 26.05.26

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού τουριστικού «θαύματος» - Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Αναζητώντας άλλη στέγη - Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση - Οι πρωτιές της Ευρώπης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση - Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη

Η Νέα Ορλεάνη, όπου κατοικούν περίπου 360.000 άνθρωποι, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι, Αλόνσο και Ρεάλ! (vid)
Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι, Αλόνσο και Ρεάλ! (vid)

Τα σενάρια για το μέλλον του ‘Εντσο Φερνάντες φούντωσαν επειδή μετά το τέλος του προχθεσινού εκτός έδρας αγώνα της Τσέλσι με την Σάντερλαντ έμοιαζε να αποχαιρετά τους οπαδούς των μπλε

Παρασκευάς Αντζας: Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς
Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Χολαργός: Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»
Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό.

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας

 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

