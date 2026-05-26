Χολαργός: Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»
Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό.
Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προσπαθούν να διακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.
Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα
Σύμφωνα με περίοικο που μίλησε στο Orange Press, λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει «βοήθεια», και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και την τραυμάτισε στον μηρό.
Στη συνέχεια ο ίδιος μπήκε σε άλλο δωμάτιο του διαμερίσματος και αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του.
Στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Της έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν προσωρινά την αιμορραγία και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται. Η ίδια είναι ψυχολόγος και εργάζεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Παράλληλα εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε. Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι διέμενε για πάνω από 25 χρόνια στο εν λόγω διαμέρισμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας 57 ετών ήταν απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ η γυναίκα είναι 53 ετών. Γείτονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καβγάδες
Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της.
