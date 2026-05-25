Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκροί δύο νεαροί σε τροχαίο στον δρόμο Μόριας – Παναγιούδας
Οι δύο νεαροί 16 και 18 ετών τραυματίστηκαν θανάσιμα όταν το μηχανάκι που επέβαιναν έπεσε με ταχύτητα πάνω σε κολώνα
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μόριας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία της Λέσβου.
Πώς συνέβη το τροχαίο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν “Τα ΝΕΑ της Λέσβου” , δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 18 ετών, κινούνταν με κατεύθυνση από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλήνη, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο επιβαινόντων.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για την επιχείρηση των αρχών και τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.
Επέστρεφαν μετά από βόλτα
Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο νεαροί είχαν μεταβεί βόλτα στην περιοχή της Θερμής και επέστρεφαν προς τη Μυτιλήνη.
