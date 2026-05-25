Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».
Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «επιπόλαια» τα τραύματα που υπέστη ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, σε ένα σπάνιο σχόλιο της κυβέρνησης για την υγεία του.
Στις 7 Μαΐου ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι συναντήθηκε με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επί δυόμισι ώρες
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχτηκε τον πατέρα του, τον Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.
Δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάρρησή του στο αξίωμα, στις 8 Μαρτίου και περιορίζεται στη δημοσίευση γραπτών δηλώσεων.
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είπε τον Απρίλιο ότι «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».
Πότε μπήκε στο νοσοκομείο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Σήμερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν, Χοσεΐν Κερμανπόυρ αποκάλυψε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εισήχθη σε νοσοκομείο στις 13:00 της 28ης Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε «σε χειρουργείο, μαζί με πολλούς άλλους τραυματίες».
«Πέρα από τα επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα πόδια, για τα οποία δεν απαιτήθηκε κάποιος ακρωτηριασμός, ούτε προκλήθηκαν επιπλοκές, δεν είχε τίποτα το σοβαρό», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το πρακτορείο Ilna.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Iran says Supreme Leader Mojtaba Khamenei suffered only “superficial” wounds in February’s US-Israel strike and needed no major treatmenthttps://t.co/Z6DikFDKXS
— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) May 25, 2026
«Ως γιατρός, νομίζω ότι δεν ήταν σοβαρά τραύματα, δεν χρειάστηκε κάποια χειρουργική επέμβαση, μόνο ένα-δυο ράμματα», είπε.
Μάλιστα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που τηρούσε το Ραμαζάνι, αρνήθηκε να φάει φαγητό μέχρι τη διακοπή της νηστείας το βράδυ, «κάτι που δείχνει ότι ήταν καλά στην υγεία του», σχολίασε ο Κερμανπούρ.
Ο ανώτατος ηγέτης πήρε εξιτήριο την 1η Μαρτίου.
Στις 7 Μαΐου ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι συναντήθηκε μαζί του επί δυόμισι ώρες. Τρεις ημέρες αργότερα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο διοικητής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολαχί, συναντήθηκε επίσης με τον Χαμενεΐ ο οποίος έδωσε «νέες οδηγίες» για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
