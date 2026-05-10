Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είχε νέα διά ζώσης συνάντηση με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή, την ώρα που παραμένουν τα ερωτήματα για την υγεία του και το πού βρίσκεται, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Μάρτιο.

Όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο αρχηγός της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κι έλαβε από αυτόν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους».

Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Σύμφωνα με το Fars, ο Αλί Αμπντολαχί που διοικεί την κεντρική στρατιωτική διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες ν’ αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενέργεια των Αμερικανών-Σιωνιστών (Ισραηλινών) εχθρών. Στην περίπτωση κάποιου λάθους από τον εχθρό, η αντίδραση του Ιράν θα είναι ευέλικτη, καταστροφική και αποφασιστική», φέρεται να δήλωσε ο Αμπντολαχί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι θα πλήξουν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε ιρανικά πλοία

Νωρίτερα, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων και «εχθρικών πλοίων» στην περιοχή, όπως μετέδωσε το AFP επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων θα έχει ως αποτέλεσμα μια σφοδρή επίθεση εναντίον ενός από τα αμερικανικά κέντρα στην περιοχή και εναντίον εχθρικών πλοίων», ανέφερε, μια μέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον δύο ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.