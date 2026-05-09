Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη

Το Ισραήλ φέρεται να κατασκεύασε την εγκατάσταση, η οποία φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και λειτουργούσε ως κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου, με σαφή γνώση των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η μυστική βάση που αποκάλυψε η Wall Street Journal σε σχετικό της άρθρο, χρησιμοποιήθηκε από ισραηλινές ειδικές δυνάμεις και ομάδες έρευνας και διάσωσης, σε περίπτωση που πιλότοι καταρρίπτονταν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το Ιράν ή το Ιράκ.

Ιρακινές δυνάμεις παραλίγο να ανακαλύψουν την τοποθεσία στις αρχές Μαρτίου, μετά από αναφορές βοσκών για ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή. Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ιρακινές δυνάμεις για να μην γίνει αντιληπτή η ακριβής τοποθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βάση συνέβαλε στην υποστήριξη χιλιάδων ισραηλινών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων κατά τη διάρκεια της ενεργής εκστρατείας. Το Ισραήλ φέρεται να χτύπησε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μη εμπόλεμα μέρη του Ιρακινού στρατού, που έφτασαν κοντά στο να αποκαλύψουν την μυστική βάση.

Ουσιαστικά επρόκειτο για βάση έρευνας και διάσωσης του Ισραήλ

Ομάδες έρευνας και διάσωσης είχαν τοποθετηθεί εκεί σε περίπτωση που καταρριφθούν ισραηλινά αεροπλάνα. Κανένας δεν καταρρίφθηκε. Όταν ένα αμερικανικό F-15 καταρρίφθηκε κοντά στο Ισφαχάν, το Ισραήλ προσφέρθηκε να βοηθήσει, αλλά οι αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να ανέλαβαν μόνες τους τη διάσωση των δύο αεροπόρων.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές για να προστατεύσει την επιχείρηση και την ύπαρξη της βάσης.

Η ισραηλινή βάση παραλίγο να αποκαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράκ ανέφεραν ότι ένας βοσκός ανέφερε ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, όπου του φάνηκαν περίεργες οι πτήσεις ελικοπτέρων και με την σειρά του ο ιρακινός στρατός έστειλε στρατεύματα για να διερευνήσουν. Το Ισραήλ φέρεται να τους κράτησε σε απόσταση με αεροπορικές επιδρομές.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει. Η ιρακινή κυβέρνηση καταδίκασε τότε την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ιρακινού στρατιώτη. «Αυτή η απερίσκεπτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς συντονισμό ή έγκριση», δήλωσε ο υποστράτηγος Κάις Αλ-Μουχαμμαντάουι, αναπληρωτής διοικητής της Διοίκησης Ενωμένων Επιχειρήσεων, σε κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράκ, στις αρχές Μαρτίου.

Οι αεροπορικές επιδρομές καταγγέλθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη

Σε καταγγελία που υποβλήθηκε αργότερα τον Μάρτιο στα Ηνωμένα Έθνη, το Ιράκ ανέφερε ότι στην επίθεση συμμετείχαν ξένες δυνάμεις και αεροπορικές επιδρομές, αποδίδοντάς την στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στην επίθεση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της Wall Street Journal.

Μετά την αρχική αναφορά του βοσκού, ιρακινοί στρατιώτες ξεκίνησαν με οχήματα Χάμερ και οδήγησαν προς την περιοχή την αυγή. Η ομάδα δέχτηκε έντονα πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι δύο, δήλωσε ο Μουχαμμαντάουι.

Οι ιρακινές αρχές απέστειλαν δύο ακόμη μονάδες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας της χώρας, η οποία είχε μεγάλη εμπειρία κατά του Ισλαμικού Κράτους, για να συμμετάσχουν στις έρευνες. Βρέθηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στρατιωτικές δυνάμεις είχαν παρουσία στην περιοχή, τα οποία όμως δεν γνωστοποιήθηκαν.

«Φαίνεται ότι υπήρχε κάποια δύναμη επί τόπου πριν από την αεροπορική επιδρομή, η οποία έλαβε αεροπορική υποστήριξη και δραστηριοποιούνταν πέρα από τις δυνατότητες των μονάδων μας», δήλωσε ο Μουχαμμαντάουι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.