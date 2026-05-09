Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δύο ακτιβιστές που συνελήφθησαν παράνομα τον περασμένο μήνα, όταν οι δυνάμεις του Ισραήλ αναχαίτισαν τον στόλο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα και στον οποίο ταξίδευαν, αναμένεται να απελαθούν τις επόμενες ημέρες, αφού αφέθηκαν ελεύθεροι από την προληπτική κράτηση το Σάββατο, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους.

Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, Ισπανός υπήκοος, και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Αβίλα απήχθησαν από τις ισραηλινές αρχές στις 29 Απριλίου και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Οι ακτιβιστές συμμετείχαν στη δεύτερη αποστολή του «Global Sumud Flotilla», η οποία ξεκίνησε από την Ισπανία στις 12 Απριλίου με σκοπό να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, παραδίδοντας ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Αμπού Κεσέκ ήταν ύποπτος για «σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση» και ο Αβίλα για «παράνομη δραστηριότητα».

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Παράνομες οι ενέργειες του Ισραήλ

Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Βραζιλίας δήλωσαν ότι η κράτηση του Αμπού Κεσέκ και του Αβίλα ήταν παράνομη, αλλά το Πρωτοδικείο του Ασκελόν στο Ισραήλ τους παρέπεμψε σε προφυλάκιση μέχρι τις 10 Μαΐου.

Breaking: Thiago Avila and Saif Abu Keshek to be released!@AdalahEnglish MEDIA UPDATE: Today, the Shabak Israeli intelligence agency informed Adalah’s legal team that Global Sumud Flotilla (GSF) activists and leaders Thiago Ávila and Saif Abukeshek would be released from… pic.twitter.com/TBQHDUcaGc — Itamar Greenberg | איתמר גרינברג (@itamar_green) May 9, 2026

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Adalah, η οποία έχει συνδράμει στην νομική υπεράσπισή τους και επίσης δήλωσε ότι η κράτηση ήταν παράνομη, ανέφερε ότι ο Αμπού Κεσέκ και ο Αβίλα ενημερώθηκαν ότι θα αφεθούν ελεύθεροι το Σάββατο και θα παραδοθούν στην επιτήρηση των αρχών μετανάστευσης μέχρι την απέλασή τους.

«Η Adalah παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για να βεβαιωθεί ότι η αποφυλάκιση θα πραγματοποιηθεί, ακολουθούμενη από την απέλασή τους από το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η οργάνωση.

The Global Sumud Flotilla confirms that activists abducted from Gaza-bound vessels by Israeli forces were subjected to sexual violence, physical assaults, and degrading treatment while in Israeli custody. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/1T3fta5sfn — Press TV 🔻 (@PressTV) May 8, 2026

Μία ημέρα νωρίτερα, οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων που προσπαθούσαν να σπάσουν την πολιορκία της Γάζας και να παραδώσουν την τόσο αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια, απαίτησαν την άμεση αποφυλάκιση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν παράνομα σε διεθνή ύδατα.

«Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη σύλληψη σε διεθνή ύδατα και τις αναφερόμενες σοβαρές κακομεταχειρίσεις αυτών των ακτιβιστών», δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

«Η επίθεση εναντίον ενός στόλου πολιτών που συμμετείχε σε μια ειρηνική και αυστηρά ανθρωπιστική αποστολή για την παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης στον παλαιστινιακό λαό αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τη γενοκτονική πολιτική του να ασφυκτιά τον πληθυσμό της Γάζας με κάθε απαραίτητο μέσο».

«Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

«Παρά το γεγονός ότι ο στόλος βρισκόταν εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης, η ελληνική ακτοφυλακή δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες εκκλήσεις για βοήθεια από το πλήρωμα του στόλου και άφησε τις ισραηλινές δυνάμεις να παρέμβουν».

View this post on Instagram A post shared by AJ+ (@ajplus)

«Η προφανής ευκολία με την οποία το Ισραήλ πραγματοποίησε αυτές τις ενέργειες προκαλεί ανησυχία για την πιθανή συνενοχή ευρωπαϊκών κυβερνήσεων», δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

Ένα σκάφος φέρεται να σαμποταρίστηκε και να αφέθηκε να πλέει ακυβέρνητο με επιβάτες επί του σκάφους.

Οι κρατούμενοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι στην Κρήτη, και τουλάχιστον 35 άτομα περιέγραψαν σοβαρή κακομεταχείριση και σεξουαλική επίθεση, που ενδέχεται να συνιστούν βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.

«Η κράτησή τους είναι παράνομη τόσο όσον αφορά τις συνθήκες σύλληψής τους όσο και τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν».