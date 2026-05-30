Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες
Το καλοκαίρι έφτασε, η θερμοκρασία αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» και οι Αθηναίοι, ξεχύνονται στις παραλίες της Αττικής για μια ανάσα δροσιάς, μόνο που η ακρίβεια τους οδηγεί στις μη οργανωμένες
Το φετινό καλοκαίρι, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, το δίλημμα είναι ακόμα πιο μεγάλο: ελεύθερες η οργανωμένες παραλίες; Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ρώτησαν λουόμενους οι οποίοι, μιλώντας στην κάμερα, εξηγούν πως δεν θέλουν να πληρώσουν «χρυσές» ξαπλώστρες και ομπρέλες προκειμένου να κάνουν το μπάνιο τους.
Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής το 2025
Οι ελεύθερες πλαζ φαίνεται να είναι ανάρπαστες για τα μπάνια του λαού, αφού οι λουόμενοι τις προτιμούν για να αποφύγουν το κόστος της εισόδου και της ξαπλώστρας. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να απολαύσει το μπάνιο του στην «Ακτή του Ήλιου» στον Άλιμο, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες η γενική είσοδος είναι στα 10€ και στα 5€ για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών.
Ενώ αν κάποιος θέλει να νοικιάσει ξαπλώστρα θα χρειαστεί να διαθέσει από 8 έως και 25€.
Οι «τσουχτερές» τιμές των οργανωμένων παραλιών αποθαρρύνουν τους λουόμενους, οι οποίοι δηλώνουν πως δεν τους περισσεύουν χρήματα για να τα δίνουν σε ξαπλώστρες.
Οι τιμές «καίνε» τους λουόμενους
Για να κάνει κάποιος τη βουτιά του το Σαββατοκύριακο στον Αστέρα Βουλιαγμένης θα πρέπει να έχει να διαθέσει 80€ το άτομο για ένα σετ με ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες.
Ενώ αν θέλει να κάτσει στην πρώτη σειρά και να απολαμβάνει τη θέα της θάλασσας, τότε δύο άτομα θα πρέπει να δώσουν έως και 210 ευρώ.
Όποιος επιλέξει την παραλία του Σουνίου για την βουτιά του, θα πρέπει να διαθέσει από 40€ για ένα πλήρες σετ ομπρέλα και ξαπλώστρες.
Πάντως, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες αναμένεται να αυξηθούν όσο πλησιάζουμε προς την «καρδιά» του καλοκαιριού.
